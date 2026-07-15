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Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость»

Найдено 4 экскурсии в категории «Музей Крепость» в Гродно, цены от 592 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
На север Гродненской области - за архитектурными сокровищами
На машине
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
На север Гродненской области - за архитектурными сокровищами
Увидеть великолепные костёлы, старинные усадьбы и единственный в Беларуси дом-крепость
«Редкие артефакты: вы увидите единственный сохранившийся в стране дом-крепость Нонхартов и руины старинной часовни»
5 сен в 09:00
6 сен в 09:00
от 20 000 ₽ за всё до 6 чел.
Гродно - Беловежская пуща - Каменец - Брест (Брестская крепость) - Гродно
12 часов
-
20%
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Гродно - Беловежская пуща - Каменец - Брест (Брестская крепость) - Гродно
Начало: Гродно
«15:10 – Экскурсия по Брестской крепости-герою»
Расписание: Ежедневно, время – по договоренности
Завтра в 08:00
18 авг в 08:00
800 Br1000 Br за всё до 4 чел.
Один день в Лиде - из Гродно
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Один день в Лиде - из Гродно
Лидский замок, храм-крепость в Мурованке и впечатляющие нетуристические локации
5 сен в 09:00
6 сен в 09:00
от 18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Лидский замок, костёл в Старых Василишках, церковь-крепость в Мурованке
8 часов
-
25%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Лидский замок, костёл в Старых Василишках, церковь-крепость в Мурованке
Начало: Гродно, ваш адрес проживания
«Церковь Рождества Богородицы в деревне Мурованка (30–50 минут) Одна из двух церквей-крепостей, сохранившихся в Беларуси»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00.
592.50 Br790 Br за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Гродно - Беловежская пуща - Каменец - Брест (Брестская крепость) - Гродно
Ездили всей семьей. Максимальный комфорт, внимание и забота со стороны организатора. Артем учел все наши пожелания. От поездки остались только самые лучшие впечатления. Рекомендую 100%
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О
Гродно - Беловежская пуща - Каменец - Брест (Брестская крепость) - Гродно
Выражаю огромную благодарность Артему (организатор) и Эдику (водитель) за поездку. Оба были очень вежливы и участливы, помимо самой поездки рассказали
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про Беларусь, про обязательные места к посещению в наших других локациях.
Что касается самой поездки, все было четко, машина комфортная, дали воду в дорогу. По нашей просьбе останавливали в дополнительных местах. Пуща - это маст-хэв. Ехали ради зубров, а получили космические виды сосен и тишину, вольеры очень большие и животным там комфортно. Бресткая крепость - это сильно, давно мечтал посетить. В пути нам включали документальные фильмы о посещаемых местах, было интересно.
В общем, мы остались довольны! Еще раз спасибо! ☺️

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Т
Лидский замок, костёл в Старых Василишках, церковь-крепость в Мурованке
Замечательная экскурсия! С отличным водителем! Нам очень понравилось!
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Всего 6 отзывов в Гродно в категории "Музей Крепость"

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Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Музей Крепость»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гродно
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. На север Гродненской области - за архитектурными сокровищами;
  2. Гродно - Беловежская пуща - Каменец - Брест (Брестская крепость) - Гродно;
  3. Один день в Лиде - из Гродно;
  4. Лидский замок, костёл в Старых Василишках, церковь-крепость в Мурованке.
Какие места ещё посмотреть в Гродно
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Старый и Новый замки;
  2. Пожарная каланча;
  3. Борисоглебская церковь;
  4. Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия;
  5. Советская улица;
  6. Мирский замок;
  7. Несвижский замок;
  8. Музей Крепость;
  9. Беловежская пуща;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Гродно в августе 2026
Сейчас в Гродно в категории "Музей Крепость" можно забронировать 4 экскурсии от 592 до 20 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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