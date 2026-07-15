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Индивидуальная
до 6 чел.
На север Гродненской области - за архитектурными сокровищами
Увидеть великолепные костёлы, старинные усадьбы и единственный в Беларуси дом-крепость
«Редкие артефакты: вы увидите единственный сохранившийся в стране дом-крепость Нонхартов и руины старинной часовни»
5 сен в 09:00
6 сен в 09:00
от 20 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Гродно - Беловежская пуща - Каменец - Брест (Брестская крепость) - Гродно
Начало: Гродно
«15:10 – Экскурсия по Брестской крепости-герою»
Расписание: Ежедневно, время – по договоренности
Завтра в 08:00
18 авг в 08:00
800 Br
1000 Br за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Один день в Лиде - из Гродно
Лидский замок, храм-крепость в Мурованке и впечатляющие нетуристические локации
5 сен в 09:00
6 сен в 09:00
от 18 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лидский замок, костёл в Старых Василишках, церковь-крепость в Мурованке
Начало: Гродно, ваш адрес проживания
«Церковь Рождества Богородицы в деревне Мурованка (30–50 минут) Одна из двух церквей-крепостей, сохранившихся в Беларуси»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00.
592.50 Br
790 Br за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Ездили всей семьей. Максимальный комфорт, внимание и забота со стороны организатора. Артем учел все наши пожелания. От поездки остались только самые лучшие впечатления. Рекомендую 100%
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О
Выражаю огромную благодарность Артему (организатор) и Эдику (водитель) за поездку. Оба были очень вежливы и участливы, помимо самой поездки рассказали
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Т
Замечательная экскурсия! С отличным водителем! Нам очень понравилось!
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Всего 6 отзывов в Гродно в категории "Музей Крепость"
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Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Музей Крепость»
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