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про Беларусь, про обязательные места к посещению в наших других локациях.

Что касается самой поездки, все было четко, машина комфортная, дали воду в дорогу. По нашей просьбе останавливали в дополнительных местах. Пуща - это маст-хэв. Ехали ради зубров, а получили космические виды сосен и тишину, вольеры очень большие и животным там комфортно. Бресткая крепость - это сильно, давно мечтал посетить. В пути нам включали документальные фильмы о посещаемых местах, было интересно.

В общем, мы остались довольны! Еще раз спасибо! ☺️