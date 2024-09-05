На Рождество – экскурсии в Гродно

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Гродно, цены от 1 665 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Прогулка по Гродно в мини-группе
Пешая
скидка
10%
127 отзывов
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Прогулка по Гродно в мини-группе: замки, церкви и старинные часы
Прогуляйтесь по мощёным улочкам Гродно, основанного в 1128 году. Полюбуйтесь старинной застройкой и узнайте, как здесь превращали дерево в мрамор
Начало: Советская площадь
Расписание: ежедневно в 10:30, 13:30 и 16:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
18501 665 за человека
Обаяние Гродно
Пешая
скидка
10%
360 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обаяние Гродно: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его историческим улочкам. Узнайте о ключевых местах города, его богатой истории и уникальной архитектуре
Начало: По согласованию
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
52714 744 за всё до 10 чел.
Королевский город Гродно
Пешая
216 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторические и архитектурные достопримечательности Гродно
Погрузитесь в историю Гродно, посетив его древние замки, храмы и кофейни. Узнайте легенды и факты о городе, который полюбите за один день
Начало: Ул. Большая Троицкая 59а
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
5 720 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    5 сентября 2024
    Прогулка по Гродно в мини-группе
    Экскурсию проводила Ангелина. Экскурсия понравилась!
  • П
    Полина
    5 сентября 2024
    Прогулка по Гродно в мини-группе
    Спасибо огромное Александре, благодаря ей Гродно особенно полюбился! Посетили большое количество знаковых мест, особенно понравились церковь, костел и синагога. Несмотря на достаточно жаркую погоду, время пролетело незаметно, без какого либо дискомфорта. Также спасибо за рекомендацию гродненского кофейного спешла 🧡
  • О
    Олег
    4 сентября 2024
    Прогулка по Гродно в мини-группе
    Экскурсия очень понравилась. Гид Ангелина, просто прелесть. Всё рассказала и показала. Очень достойно!!!
  • В
    Вера
    4 сентября 2024
    Королевский город Гродно
    Экскурсия очень понравилась. Гид Валентина очень информативно и интересно рассказала об историческом наследии Гродно. Но есть пожелания 1. Рекомендательно встречать индивидуальные группы в месте прибывания в город. 2. Рассчитывать валюту в одном курсе от предоплаты до полной стоимости.
  • О
    Ольга
    1 сентября 2024
    Обаяние Гродно
    Были на экскурсии 01.09, экскурсовод Анастасия - изумительная экскурсия! Очень интересно подан материал, чувствуется увлеченность Анастасии, ее любовь к родному городу, которая передается нам. Посетили все знаковые места в центре города. Огромное спасибо!
  • Н
    Наталия
    1 сентября 2024
    Королевский город Гродно
    Нас водил экскурсовод Ян. Очень приятный, знающий, хорошо рассказывал. Работал историком, Гродно - его родной город. Но сама экскурсия не
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    очень впечатлила. Обычно или водят по знаковым местам, или по каким-то закоулкам, где не ступала нога стандартного экскурсовода. Но здесь были буквально около 5 основных локаций (то есть даже всё "стандартное" не посмотрели), очень долго в соборе, потом бегом, чуть не падая, неслись к замкам и церкви Бориса и Глеба. Какие-то смешанные впечатления в результате от города остались.

  • А
    Анастасия
    1 сентября 2024
    Обаяние Гродно
    Нашей компании очень понравился гид Сергей, было приятно общаться, экскурсия была очень динамичная с юмором, с нами были дети и
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    их Сергей тоже вовлек в историю города Гродно что было очень приятно, мы просто восхищены Сергеем ведь это не просто экскурсовод, этот человек реставратор, он постоянно соприкасается с историей, всем очень советую!

    Нашей компании очень понравился гид Сергей, было приятно общаться, экскурсия была очень динамичная с юмором, с
  • М
    Марина
    31 августа 2024
    Королевский город Гродно
    В рамках небольшого командного мероприятия заказывали экскурсию. Нашим гидом была Светлана Николаевна. Прекрасная экскурсия по мнению всех участников. Светлана Николаевна
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    влюбила нас в город. Мы долго ее не отпускали). Все легко и доступно, есть ответы на все вопросы, невероятная энергетика. Бонусом получили отличный гастрономический маршрут по Гродно). Все в пешей доступности. Очень рекомендую.

    В рамках небольшого командного мероприятия заказывали экскурсию. Нашим гидом была Светлана Николаевна. Прекрасная экскурсия по мнениюВ рамках небольшого командного мероприятия заказывали экскурсию. Нашим гидом была Светлана Николаевна. Прекрасная экскурсия по мнениюВ рамках небольшого командного мероприятия заказывали экскурсию. Нашим гидом была Светлана Николаевна. Прекрасная экскурсия по мнению
  • Н
    Николай
    30 августа 2024
    Обаяние Гродно
    Прекрасный рассказчик. Знание предмета выше всяких похвал. Немного огорчила дистанция между рассказчиком и благодарными слушателями. Тем не менее все было отлично.

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Гродно в сентябре 2024
Сейчас в Гродно в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 1 665 до 5 720 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 703 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Гродно на 2024 год на рождество, 703 ⭐ отзыва, цены от 1665₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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