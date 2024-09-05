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очень впечатлила. Обычно или водят по знаковым местам, или по каким-то закоулкам, где не ступала нога стандартного экскурсовода. Но здесь были буквально около 5 основных локаций (то есть даже всё "стандартное" не посмотрели), очень долго в соборе, потом бегом, чуть не падая, неслись к замкам и церкви Бориса и Глеба. Какие-то смешанные впечатления в результате от города остались.