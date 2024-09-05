скидка
10%
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Прогулка по Гродно в мини-группе: замки, церкви и старинные часы
Прогуляйтесь по мощёным улочкам Гродно, основанного в 1128 году. Полюбуйтесь старинной застройкой и узнайте, как здесь превращали дерево в мрамор
Начало: Советская площадь
Расписание: ежедневно в 10:30, 13:30 и 16:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
18501 665₽ за человека
скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обаяние Гродно: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его историческим улочкам. Узнайте о ключевых местах города, его богатой истории и уникальной архитектуре
Начало: По согласованию
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
52714 744₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторические и архитектурные достопримечательности Гродно
Погрузитесь в историю Гродно, посетив его древние замки, храмы и кофейни. Узнайте легенды и факты о городе, который полюбите за один день
Начало: Ул. Большая Троицкая 59а
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
5 720₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир5 сентября 2024Экскурсию проводила Ангелина. Экскурсия понравилась!
- ППолина5 сентября 2024Спасибо огромное Александре, благодаря ей Гродно особенно полюбился! Посетили большое количество знаковых мест, особенно понравились церковь, костел и синагога. Несмотря на достаточно жаркую погоду, время пролетело незаметно, без какого либо дискомфорта. Также спасибо за рекомендацию гродненского кофейного спешла 🧡
- ООлег4 сентября 2024Экскурсия очень понравилась. Гид Ангелина, просто прелесть. Всё рассказала и показала. Очень достойно!!!
- ВВера4 сентября 2024Экскурсия очень понравилась. Гид Валентина очень информативно и интересно рассказала об историческом наследии Гродно. Но есть пожелания 1. Рекомендательно встречать индивидуальные группы в месте прибывания в город. 2. Рассчитывать валюту в одном курсе от предоплаты до полной стоимости.
- ООльга1 сентября 2024Были на экскурсии 01.09, экскурсовод Анастасия - изумительная экскурсия! Очень интересно подан материал, чувствуется увлеченность Анастасии, ее любовь к родному городу, которая передается нам. Посетили все знаковые места в центре города. Огромное спасибо!
- ННаталия1 сентября 2024Нас водил экскурсовод Ян. Очень приятный, знающий, хорошо рассказывал. Работал историком, Гродно - его родной город. Но сама экскурсия не
- ААнастасия1 сентября 2024Нашей компании очень понравился гид Сергей, было приятно общаться, экскурсия была очень динамичная с юмором, с нами были дети и
- ММарина31 августа 2024В рамках небольшого командного мероприятия заказывали экскурсию. Нашим гидом была Светлана Николаевна. Прекрасная экскурсия по мнению всех участников. Светлана Николаевна
- ННиколай30 августа 2024Прекрасный рассказчик. Знание предмета выше всяких похвал. Немного огорчила дистанция между рассказчиком и благодарными слушателями. Тем не менее все было отлично.
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