Города-музеи Болгарии - Банско, Лештен и Ковачевица

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным гидом - водителем.
Города-музеи Болгарии - Банско, Лештен и Ковачевица
Города-музеи Болгарии - Банско, Лештен и Ковачевица
Города-музеи Болгарии - Банско, Лештен и Ковачевица
Города-музеи Болгарии - Банско, Лештен и Ковачевица

Что вас ожидает 🤩

  • Банско
  • Банско - Церковь Святой Троицы
  • Лештен
  • Ковачевица
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Во время экскурсии вы посетите три города-музея Болгарии.

Банско

Город Банско расположен в 150 км к югу от Софии, у подножия гор Пирин. Его чрезвычайно прекрасное расположение, богатое культурное и историческое наследие, отличные условия для занятий спортом и отдыха превратили его в привлекательный туристический и лыжный центр.

Дома выглядят почти как монастыри - такие же строгие и недоступные, с высокими каменными стенами и маленькими решетчатыми окнами. Настоящий болгарский дух скрыт за сплошными стенами и тяжелыми воротами - в просторных комнатах с фресками, резными потолками и дверями, с красивыми коврами и вышитыми подушками.

Ковачевица

Деревня Ковачевица находится в 25 км к северо-востоку от города Гоце Делчева, высоко на левом берегу реки Канина. Это уникальный архитектурный и исторический заповедник. Дома национального возрождения Ковачевицы и живописные пейзажи также сделали его популярным местом - здесь было снято более 15 фильмов. Несколько старых домов превратились в отели, предлагающие уют традиционного болгарского дома и фирменные блюда оригинальной кухни региона Родоп. Прогулки на лошадях представляет большой интерес для туристов.

Лештен

Лештен - красивая деревня, к северо-востоку от Гоце Делчева, в самом западном горном массиве Родопских гор. Деревня представляет собой архитектурный и этнографический заповедник с тридцатью традиционными домами. Все дома построены в старом болгарском стиле. Половина из 30 домов доступны для аренды. Другая половина домов используется в качестве таверн местными жителями. Все дома соединены с главной улицей, покрытой овальными камнями, так называемый «калдарым». Эта очаровательная деревня предлагает богатый выбор вариантов для незабываемого отдыха и возможностей для охоты, рыбалки, верховой езды и треккинга.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в дома-музеи - бесплатный
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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