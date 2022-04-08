Во время экскурсии вы посетите три города-музея Болгарии.

Банско

Город Банско расположен в 150 км к югу от Софии, у подножия гор Пирин. Его чрезвычайно прекрасное расположение, богатое культурное и историческое наследие, отличные условия для занятий спортом и отдыха превратили его в привлекательный туристический и лыжный центр.

Дома выглядят почти как монастыри - такие же строгие и недоступные, с высокими каменными стенами и маленькими решетчатыми окнами. Настоящий болгарский дух скрыт за сплошными стенами и тяжелыми воротами - в просторных комнатах с фресками, резными потолками и дверями, с красивыми коврами и вышитыми подушками.

Ковачевица

Деревня Ковачевица находится в 25 км к северо-востоку от города Гоце Делчева, высоко на левом берегу реки Канина. Это уникальный архитектурный и исторический заповедник. Дома национального возрождения Ковачевицы и живописные пейзажи также сделали его популярным местом - здесь было снято более 15 фильмов. Несколько старых домов превратились в отели, предлагающие уют традиционного болгарского дома и фирменные блюда оригинальной кухни региона Родоп. Прогулки на лошадях представляет большой интерес для туристов.

Лештен

Лештен - красивая деревня, к северо-востоку от Гоце Делчева, в самом западном горном массиве Родопских гор. Деревня представляет собой архитектурный и этнографический заповедник с тридцатью традиционными домами. Все дома построены в старом болгарском стиле. Половина из 30 домов доступны для аренды. Другая половина домов используется в качестве таверн местными жителями. Все дома соединены с главной улицей, покрытой овальными камнями, так называемый «калдарым». Эта очаровательная деревня предлагает богатый выбор вариантов для незабываемого отдыха и возможностей для охоты, рыбалки, верховой езды и треккинга.