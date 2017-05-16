Откройте для себя увлекательную Софию; уникальный город, сочетающий мудрость прошлого и настоящую настоящую.

Начиная с средневековых городских стен, исследуйте улицы древности; Средневековые церкви и византийские здания стоят бок о бок, принимая вас еще в 4 веке.

Наслаждайтесь приятным путешествием, охватывающим все достопримечательности Софии, включая церковь Святой Софии 6-го века, Георгиевскую ротунду, относящуюся к IV веку, собор Святого Александра Невского, Русскую церковь, Военный клуб, а также как прекрасная архитектура Софийского университета, Национальной художественной галереи и Национального театра.

Расположенный у подножия горы Витоша находится Национальный исторический музей, следующий этап тура, в котором размещены некоторые из национальных сокровищ Болгарии, и церковь Бояна, сохраняющая дух христианского православного возрождения на богатой историей земле.

Познакомьтесь с заманчивым историческим наследием в сердце современной Софии - и, конечно же, расслабляющим обедом с местной кухней и бокалом прекрасного болгарского вина!