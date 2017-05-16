Основные моменты Софии: история и наследие Болгарии

Испытайте очарование Софии в увлекательном туре, освещающем исторические, архитектурные

5
4 отзыва
Индивидуально
Испытайте очарование Софии в увлекательном туре, освещающем исторические, архитектурные и культурные аспекты и дух столицы Болгарии. См. Знаменитые церкви и реликвии средневекового прошлого Софии, а затем насладитесь вкусным традиционным обедом.
Основные моменты Софии: история и наследие Болгарии
Основные моменты Софии: история и наследие Болгарии
Основные моменты Софии: история и наследие Болгарии

Что вы увидите 🤩

  • Боянская церковь
  • Кафедральный собор Александра Невского
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Удивление в нео-византийском Мемориальном соборе Святого Александра Невского
  2. Вернитесь к VI веку в церкви Святой Софии
  3. Посетите самое старое здание в Софии, Св. Георгия Ротонда
  4. Прогуляйтесь по залам Национальной художественной галереи
  5. Изучите увлекательное болгарское наследие в Национальном историческом музее
  6. См. Средневековую церковь Бояна, объект наследия ЮНЕСКО
  7. Свидетельствуйте великолепный национальный театр
Откройте для себя увлекательную Софию; уникальный город, сочетающий мудрость прошлого и настоящую настоящую.
Начиная с средневековых городских стен, исследуйте улицы древности; Средневековые церкви и византийские здания стоят бок о бок, принимая вас еще в 4 веке.
Наслаждайтесь приятным путешествием, охватывающим все достопримечательности Софии, включая церковь Святой Софии 6-го века, Георгиевскую ротунду, относящуюся к IV веку, собор Святого Александра Невского, Русскую церковь, Военный клуб, а также как прекрасная архитектура Софийского университета, Национальной художественной галереи и Национального театра.
Расположенный у подножия горы Витоша находится Национальный исторический музей, следующий этап тура, в котором размещены некоторые из национальных сокровищ Болгарии, и церковь Бояна, сохраняющая дух христианского православного возрождения на богатой историей земле.
Познакомьтесь с заманчивым историческим наследием в сердце современной Софии - и, конечно же, расслабляющим обедом с местной кухней и бокалом прекрасного болгарского вина!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча и выезд из отеля
  • Руководство по оказанию помощи
  • Входная плата в Собор Св. Александра Невского
  • Входная плата в Национальный исторический музей
  • Входная плата в церковь Бояна
  • Обед в местном ресторане
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

A
16 мая 2017
Romi, the guide was amazing. She gave us a wonderful personal and interesting tour. She is a warn, loving, guide, has great knowledge and knew exactly how much to tell to keep us interested and not loosing interest. Romi has a soft voice, that is good to listen to. We enjoyed our time together and sure will want Romi to be our guide next time we visit Sofia.
Thanks to her we had an amazing experience i Sofia.
s
28 авг 2019
Super!
H
16 апр 2011
Die Führerin hat uns Sofia sehr kompetent vorgestellt. Wir haben den Tag mit Ihr sehr genossen. Danke und viele Grüße!
Ещё 1 отзыв

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