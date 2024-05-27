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эмоции немалая заслуга организатора наших экскурсий компании Трипстер. Мы выбрали однодневную экскурсию с посещением музея, рынка и катанием на кораблике по Нилу. Нашим гидом был Мухаммед. Благодаря ему мы не стояли в очередях в музей и за билетами, наш кораблик был самым красивым, новым и чистым. Он помог нам выбрать сувениры и опекал во время прогулки по старому городу. Большое спасибо Мухаммеду и Трипсеру за отлично проведенный день!