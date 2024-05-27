Искусство – экскурсии в Каире

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство» в Каире, цены от €84, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Тайны Древнего Египта: пирамиды, музеи и исторические рынки Каира
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, узнайте секреты фараонов и насладитесь красотой Египта в комфортной обстановке
Начало: Возле ресепшен отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
175105 за всё до 4 чел.
Привет, Каир
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Привет, Каир: индивидуальная экскурсия по музею, Нилу и Хан аль-Халили
Комфортная экскурсия по Каиру: музей, Нил и Хан аль-Халили. История, панорамы и восточные улочки ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11284 за всё до 3 чел.
Из Каира - в древнюю Саккару
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из Каира - в древнюю Саккару
Первая пирамида Египта, прогулка по подземному лабиринту и музей Имхотепа с любопытными артефактами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
135 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    27 мая 2024
    Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
    Экскурсия получилась отличной. Ахмед прекрасно знает материал, интересно рассказывает. Маршрут составлен оптимально. Мы успели осмотреть дополнительный объект: проехали к Цитадели. Отдельная благодарность водителю, движение в Каире сложное. Очень много впечатлений. Спасибо!
  • Т
    Тагир
    19 мая 2024
    Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
    Гид - Валид. Экскурсия в общем хорошая. Встретили у отеля, привезли в Саккару, потом в Гизу, после в музей и привезли
    читать дальше

    обратно. Единственное отмечу что гид рассказывал только основную информацию во время экскурсии по пирамидам, и я, когда гулял самостоятельно вокруг пирамиды, просто просил у ChatGPT рассказать интересные факты про пирамиды. И потом просто слушал что он рассказывает. Что наверное даже круче.

  • с
    сюзанна
    11 мая 2024
    Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
    У нас был гид Мухаммад. Он отлично подгадал время в музее и на пирамидах далее между наплывами туристов. И мы могли спокойно везде походить без толп. Обеспечивал водичкой. Интересно рассказывал. Большое спасибо!
    У нас был гид Мухаммад. Он отлично подгадал время в музее и на пирамидах далее между
  • Н
    Надежда
    6 апреля 2024
    Привет, Каир
    В конце марта мы провели незабываемые три дня в столице Египта-Каире. И в том, что у нас остались такие положительные
    читать дальше

    эмоции немалая заслуга организатора наших экскурсий компании Трипстер. Мы выбрали однодневную экскурсию с посещением музея, рынка и катанием на кораблике по Нилу. Нашим гидом был Мухаммед. Благодаря ему мы не стояли в очередях в музей и за билетами, наш кораблик был самым красивым, новым и чистым. Он помог нам выбрать сувениры и опекал во время прогулки по старому городу. Большое спасибо Мухаммеду и Трипсеру за отлично проведенный день!

  • Н
    Наталья
    2 апреля 2024
    Привет, Каир
    Спасибо огромное Мухаммеду! Рассказал максимум истории о своем народе за такой короткий период времени. Все очень интересно, познавательно. Экскурсия проходила с очень аккуратным водителем. Мухаммед очень внимательно относится ко всем просьбам и пожеланиям. Всем рекомендую обращаться за экскурсиями к Мухаммеду

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Искусство»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
  2. Привет, Каир
  3. Из Каира - в древнюю Саккару
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Искусство" можно забронировать 3 экскурсии от 84 до 135 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Каире на 2024 год по теме «Искусство», 38 ⭐ отзывов, цены от €84. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам