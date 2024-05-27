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Тайны Древнего Египта: пирамиды, музеи и исторические рынки Каира
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, узнайте секреты фараонов и насладитесь красотой Египта в комфортной обстановке
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Привет, Каир: индивидуальная экскурсия по музею, Нилу и Хан аль-Халили
Комфортная экскурсия по Каиру: музей, Нил и Хан аль-Халили. История, панорамы и восточные улочки ждут вас
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Из Каира - в древнюю Саккару
Первая пирамида Египта, прогулка по подземному лабиринту и музей Имхотепа с любопытными артефактами
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Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай27 мая 2024Экскурсия получилась отличной. Ахмед прекрасно знает материал, интересно рассказывает. Маршрут составлен оптимально. Мы успели осмотреть дополнительный объект: проехали к Цитадели. Отдельная благодарность водителю, движение в Каире сложное. Очень много впечатлений. Спасибо!
- ТТагир19 мая 2024Гид - Валид. Экскурсия в общем хорошая. Встретили у отеля, привезли в Саккару, потом в Гизу, после в музей и привезли
- ссюзанна11 мая 2024У нас был гид Мухаммад. Он отлично подгадал время в музее и на пирамидах далее между наплывами туристов. И мы могли спокойно везде походить без толп. Обеспечивал водичкой. Интересно рассказывал. Большое спасибо!
- ННадежда6 апреля 2024В конце марта мы провели незабываемые три дня в столице Египта-Каире. И в том, что у нас остались такие положительные
- ННаталья2 апреля 2024Спасибо огромное Мухаммеду! Рассказал максимум истории о своем народе за такой короткий период времени. Все очень интересно, познавательно. Экскурсия проходила с очень аккуратным водителем. Мухаммед очень внимательно относится ко всем просьбам и пожеланиям. Всем рекомендую обращаться за экскурсиями к Мухаммеду
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Искусство»
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