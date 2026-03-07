Ахмед очень приветливый, радушный, порядочный, ответственный человек, который с любовью относится к своей истории, работе и отлично говорит по русски. И у него хорошее чувство юмора:)

Сначала мы посмотрели пирамиды, сфинкса, в одну пирамиду даже залезли. Были в новом египетском музее, в Старом городе, в христианской церкви, вкусно пообедали в кафе. Ахмед с вниманием относился к нашим просьбам, вообще никуда не торопил, в этом огромный плюс индивидуальной экскурсии. Были на цитадели Салах Ад - Дина, в алебастровой мечети Мухаммеда Али, рядом очень красивая панорама на город.

Мы остались очень довольны качеством экскурсии и сегодняшним днём.

Как сказал нам Ахмед - теперь у вас есть друг в Каире. И это очень приятно! Буду вас рекомендовать обязательно.

Благодарю вас за внимание и прекрасный день в Каире!