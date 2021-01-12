Ваша поездка в Луксор начнется с трансфера из вашего отеля. Откройте для себя захватывающий мир древнего Египта, посетив прекрасные достопримечательности города.

Посетите Карнакский храм и полюбуйтесь колоннами, часовнями и священным озером, внесенным в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Оцените обед в выбранном ресторане в Луксоре перед прогулкой на фелуке, традиционной египетской парусной лодке, которая доставит вас на противоположный берег Нила.

Здесь вас ждут Город мертвых и Колоссы Мемнона. Полюбуйтесь сохранившимися руинами храма Аменхотепа III и посетите Долину царей. Восхититесь потрясающей архитектурой и откройте для себя храм Хатшепсут, единственной женщины-правительницы древнего Египта.