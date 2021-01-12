Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите Долину царей
Полюбуйтесь храмом царицы Хатшепсут
Осмотрите Карнакский храм
Полюбуйтесь впечатляющими Колоссами Мемнона
Отведайте вкуснейшие египетские блюда в ресторане высокого класса вЛуксоре
Прикоснитесь к истории древнего Египта и фараонов
Ваша поездка в Луксор начнется с трансфера из вашего отеля. Откройте для себя захватывающий мир древнего Египта, посетив прекрасные достопримечательности города.
Посетите Карнакский храм и полюбуйтесь колоннами, часовнями и священным озером, внесенным в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Оцените обед в выбранном ресторане в Луксоре перед прогулкой на фелуке, традиционной египетской парусной лодке, которая доставит вас на противоположный берег Нила.
Здесь вас ждут Город мертвых и Колоссы Мемнона. Полюбуйтесь сохранившимися руинами храма Аменхотепа III и посетите Долину царей. Восхититесь потрясающей архитектурой и откройте для себя храм Хатшепсут, единственной женщины-правительницы древнего Египта.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер на автомобиле с кондиционером
Посещения и входные билеты согласно маршруту
Обед
Экскурсия по Луксору
Посещение Карнакского храма
Храм Хатшепсут
Мастер-гид по египтологии
Что не входит
Плата за переправу на фелуке
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Комфортная обувь
Солнцезащитные очки
Летняя шляпа
Важная информация
Возьмите теплую одежду в зимнее время года, легкую одежду в летний период, а также удобную обувь и фото- или видеооборудование
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 1001 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
Madelyn
12 янв 2021
(Египет)
Это был долгий день, но оно того стоило. Я прекрасно провел время с самого начала, персонал был фантастическим, и вы не можете забыть нашего водителя автобуса, который благополучно доставил нас повсюду. Мой гид Мимо был потрясающим, очень знающим, дружелюбным и заставлял нас смеяться весь день … yella yella habibi.. Леди из Австралии была очень счастлива. .
А
Аноним
1 янв 2021
(Швейцария)
Я ездил из Хургады в Луксор во время пандемии Covid-19 в декабре 2020 года (2 туриста, 1 водитель, 1 гид). В целом я был очень счастлив, что смог поехать в эту поездку. Однако есть некоторые вещи, о которых вам следует знать, прежде чем выбирать эту организацию. Встреча в 05:30 + выезд в 21:00. Машина была очень-очень маленькой и неудобной для 4 человек и 4 часа езды в одну сторону! Я ожидал более комфортную машину за эту цену. вы проводите в машине не менее 10 часов. Мы добавили прогулку на лодке в Луксор по реке Нил (17 евро на человека за 30 минут), которая была абсолютно завышена! Я прочитал в Интернете, что люди обычно платят 10 евро, но гид попросил нас заплатить 17 евро на человека и не стал вести переговоры. Не бронируйте прогулку на лодке, используйте только лодку как паром, чтобы пересечь реку, чтобы пообедать на другой стороне. Гид пытается все объяснить, но иногда у него нет правильных фактов, что немного грустно. Но он был забавным, что приятно. Веселитесь и берегите себя!
D
Deborah
17 мар 2020
(Великобритания)
Это был долгий день, но он того стоил, видел так много замечательных вещей, очень рекомендую поехать. Наш гид (Смайли) был превосходным, он присоединился к нам по прибытии в Луксор и оставался с нами весь день, очень знающий, и вы могли сказать, что ему понравилось это делать. Транспорт был хорошим, удобным транспортным средством, моя единственная критика заключалась в том, что ни водитель, ни его товарищ не говорили по-английски, и когда нам нужна была помощь и совет, они не могли понять, что мы говорим, также они использовали свои телефоны много раз, пока вождение.
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