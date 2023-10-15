Луксор и Дендера — настоящая архитектурная сокровищница Древнего Египта.
Удивительные храмовые комплексы, построенные в честь богов и фараонов, поражают туристов и в наши дни.
В ходе нашей экскурсии вы увидите старинные росписи, рассмотрите вырубленные в скалах гробницы и сможете прокатиться по Нилу.
Удивительные храмовые комплексы, построенные в честь богов и фараонов, поражают туристов и в наши дни.
В ходе нашей экскурсии вы увидите старинные росписи, рассмотрите вырубленные в скалах гробницы и сможете прокатиться по Нилу.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Храм богини Хатхур в Дендере
- Карнакский храм
- Колоссы Мемнона
- Долина Царей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа тура:
- Трансфер из отеля.
- Посещение храма богини Хатхор в Дендере. Дендера — город, расположенный в Египте в среднем течении Нила, на левом (западном) берегу реки. Город известен во всем мире благодаря древнеегипетскому храму богини Хатхор. В храме также можно увидеть знаменитый дендерский зодиак. В Дендере находится знаменитый Маммиси — комната рождения божества.
- Посещение Карнакского храма в Городе живых. Карнакский храм — самый большой в мире религиозный комплекс. Город-музей под открытым небом. Именно здесь находилась столица Древнего Египта — Фивы. Перед храмом тянется аллея сфинксов с бараньими головами. Храм строили на протяжении двух тысячелетий.
- Переправа по Нилу.
- Обед.
- Посещение колоссов Мемнона. Колоссы Мемнона — знаменитые каменные фигуры (высотой 20 метров) сидящего фараона Аменхотепа III. Вес каждой статуи составляет 700 тонн. Расположены на западном берегу Нила.
- Посещение Долины царей. Долина царей — это скалистое ущелье, где построены гробницы для фараонов, высокопоставленных чиновников и их родственников. В Долине царей также находится крупная усыпальница Аменхотепа III.
Важная информация:
- Экскурсия проводится на современном микроавтобусе.
- Экскурсия проходит с русскоговорящим гидом.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из отеля и обратно
- Услуги русскоговорящего гида-египтолога
- Что не входит
- Входные билеты: Карнакский храм — 10$, Храм Дендера — 7$, Долина царей — 15$
- Обед — 8$
- Прогулка по Нилу — 15$
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Начало экскурсии в любой точке в луксореЗавершение: В любой точке луксоре
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
- Экскурсия проводится на современном микроавтобусе.
- Транспорт включён в стоимость.
- Экскурсия проходит с русскоговорящим гидом
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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