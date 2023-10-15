Экскурсия в Луксор и дендеру с посещением Долины царей

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Луксор и Дендера — настоящая архитектурная сокровищница Древнего Египта.

Удивительные храмовые комплексы, построенные в честь богов и фараонов, поражают туристов и в наши дни.

В ходе нашей экскурсии вы увидите старинные росписи, рассмотрите вырубленные в скалах гробницы и сможете прокатиться по Нилу.
Экскурсия в Луксор и дендеру с посещением Долины царей
Экскурсия в Луксор и дендеру с посещением Долины царей
Экскурсия в Луксор и дендеру с посещением Долины царей
Экскурсия в Луксор и дендеру с посещением Долины царей
Экскурсия в Луксор и дендеру с посещением Долины царей
Экскурсия в Луксор и дендеру с посещением Долины царей
Ближайшие даты:
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
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Что вас ожидает:

  • Храм богини Хатхур в Дендере
  • Карнакский храм
  • Колоссы Мемнона
  • Долина Царей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа тура:

  • Трансфер из отеля.
  • Посещение храма богини Хатхор в Дендере. Дендера — город, расположенный в Египте в среднем течении Нила, на левом (западном) берегу реки. Город известен во всем мире благодаря древнеегипетскому храму богини Хатхор. В храме также можно увидеть знаменитый дендерский зодиак. В Дендере находится знаменитый Маммиси — комната рождения божества.
  • Посещение Карнакского храма в Городе живых. Карнакский храм — самый большой в мире религиозный комплекс. Город-музей под открытым небом. Именно здесь находилась столица Древнего Египта — Фивы. Перед храмом тянется аллея сфинксов с бараньими головами. Храм строили на протяжении двух тысячелетий.
  • Переправа по Нилу.
  • Обед.
  • Посещение колоссов Мемнона. Колоссы Мемнона — знаменитые каменные фигуры (высотой 20 метров) сидящего фараона Аменхотепа III. Вес каждой статуи составляет 700 тонн. Расположены на западном берегу Нила.
  • Посещение Долины царей. Долина царей — это скалистое ущелье, где построены гробницы для фараонов, высокопоставленных чиновников и их родственников. В Долине царей также находится крупная усыпальница Аменхотепа III.

Важная информация:

  • Экскурсия проводится на современном микроавтобусе.
  • Экскурсия проходит с русскоговорящим гидом.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Услуги русскоговорящего гида-египтолога
Что не входит
  • Входные билеты: Карнакский храм — 10$, Храм Дендера — 7$, Долина царей — 15$
  • Обед — 8$
  • Прогулка по Нилу — 15$
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии в любой точке в луксоре
Завершение: В любой точке луксоре
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
  • Экскурсия проводится на современном микроавтобусе.
  • Транспорт включён в стоимость.
  • Экскурсия проходит с русскоговорящим гидом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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