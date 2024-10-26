Вы пройдете по популярным туристическим местам французской столицы, в том числе острову Сите
Описание экскурсии
Парижская площадь с богатой историей
Мы встретимся на площади, которая до 1803 года носила название Гревской. Здесь я расскажу вам о происхождении этого названия и о том, почему Виктор Гюго назвал эту площадь «символом средневекового правосудия». Эта площадь была упомянута в произведениях таких авторов, как Александр Дюма, Анн Голон и Патрик Зюскинд.
Всемирно известный собор
Чтобы увидеть знаменитый Собор Парижской Богоматери, а также Сент-Шапель, Дворец Правосудия и Консьержери, мы направимся на остров Сите. Эти здания сохранились с XIV века и являются настоящими историческими сокровищами.
Старейший мост и знаменитый дворец
Покинув остров Сите, мы пройдем по Новому мосту, который, по иронии судьбы, стал старейшим мостом Парижа. Затем мы будем двигаться вдоль здания Лувра, где я расскажу вам о его строительстве и о тех венценосных особах, которые когда-то его населяли.
Величественная площадь
Пройдя через арку Карусель и сад Тюильри с его фонтанами и скульптурами, мы окажемся на Площади Согласия. Эта площадь имеет богатую историю, в которой переплетаются как праздничные, так и трагические события.
Известная авеню и красивейший мост
По Елисейским полям мы направимся к Большому и Малому дворцам, которые были построены для Всемирной выставки в 1900 году. Перейдя через Сену по мосту Александра III, мы направимся к Дому инвалидов, чей золоченый купол виден издалека.
Знаменитая башня
К Эйфелевой башне нас приведет Марсово поле, где когда-то проходили военные парады, а сейчас можно увидеть парижан, гуляющих с собаками. В завершение экскурсии мы поднимемся на смотровую площадку, чтобы еще раз насладиться видом на Железную даму Парижа.
По понедельникам, начало в 14.30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Парижской Богоматери
- Сент-Шапель
- Дворец Правосудия
- Консьержери
- Новый мост
- Церковь Сен Жермен Л’Оксеруа
- Сад Тюильри
- Лувр
- Площадь Согласия
- Елисейские поля
- Большой и Малый дворцы
- Мост Александра III
- Дом инвалидов
- Эйфелева башня
Что включено
- Услуги гида.