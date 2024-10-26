Эта экскурсия для тех, кто впервые в Париже, а также для тех, кто хочет вновь увидеть самое главное.Вы пройдете по популярным туристическим местам французской столицы, в том числе острову Сите

с возрождающимся после пожара Собором, задержитесь у церкви Сен Жермен Л’Оксеруа, колокол которой возвестил о начале Варфоломеевской ночи, узнаете о том, когда и как строился Лувр и сделаете памятные фотографии у Эйфелевой башни. Короче говоря, я покажу вам самое-самое!

Описание экскурсии

Парижская площадь с богатой историей

Мы встретимся на площади, которая до 1803 года носила название Гревской. Здесь я расскажу вам о происхождении этого названия и о том, почему Виктор Гюго назвал эту площадь «символом средневекового правосудия». Эта площадь была упомянута в произведениях таких авторов, как Александр Дюма, Анн Голон и Патрик Зюскинд.

Всемирно известный собор

Чтобы увидеть знаменитый Собор Парижской Богоматери, а также Сент-Шапель, Дворец Правосудия и Консьержери, мы направимся на остров Сите. Эти здания сохранились с XIV века и являются настоящими историческими сокровищами.

Старейший мост и знаменитый дворец

Покинув остров Сите, мы пройдем по Новому мосту, который, по иронии судьбы, стал старейшим мостом Парижа. Затем мы будем двигаться вдоль здания Лувра, где я расскажу вам о его строительстве и о тех венценосных особах, которые когда-то его населяли.

Величественная площадь

Пройдя через арку Карусель и сад Тюильри с его фонтанами и скульптурами, мы окажемся на Площади Согласия. Эта площадь имеет богатую историю, в которой переплетаются как праздничные, так и трагические события.

Известная авеню и красивейший мост

По Елисейским полям мы направимся к Большому и Малому дворцам, которые были построены для Всемирной выставки в 1900 году. Перейдя через Сену по мосту Александра III, мы направимся к Дому инвалидов, чей золоченый купол виден издалека.

Знаменитая башня

К Эйфелевой башне нас приведет Марсово поле, где когда-то проходили военные парады, а сейчас можно увидеть парижан, гуляющих с собаками. В завершение экскурсии мы поднимемся на смотровую площадку, чтобы еще раз насладиться видом на Железную даму Парижа.