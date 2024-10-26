Знаковые места Парижа за 4 часа

Эта экскурсия для тех, кто впервые в Париже, а также для тех, кто хочет вновь увидеть самое главное.

Вы пройдете по популярным туристическим местам французской столицы, в том числе острову Сите
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с возрождающимся после пожара Собором, задержитесь у церкви Сен Жермен Л’Оксеруа, колокол которой возвестил о начале Варфоломеевской ночи, узнаете о том, когда и как строился Лувр и сделаете памятные фотографии у Эйфелевой башни. Короче говоря, я покажу вам самое-самое!

5
2 отзыва
Знаковые места Парижа за 4 часа
Знаковые места Парижа за 4 часа
Знаковые места Парижа за 4 часа
Ближайшие даты:
27
ноя2
дек
Время начала: 10:00, 14:30

Описание экскурсии

Парижская площадь с богатой историей

Мы встретимся на площади, которая до 1803 года носила название Гревской. Здесь я расскажу вам о происхождении этого названия и о том, почему Виктор Гюго назвал эту площадь «символом средневекового правосудия». Эта площадь была упомянута в произведениях таких авторов, как Александр Дюма, Анн Голон и Патрик Зюскинд.

Всемирно известный собор

Чтобы увидеть знаменитый Собор Парижской Богоматери, а также Сент-Шапель, Дворец Правосудия и Консьержери, мы направимся на остров Сите. Эти здания сохранились с XIV века и являются настоящими историческими сокровищами.

Старейший мост и знаменитый дворец

Покинув остров Сите, мы пройдем по Новому мосту, который, по иронии судьбы, стал старейшим мостом Парижа. Затем мы будем двигаться вдоль здания Лувра, где я расскажу вам о его строительстве и о тех венценосных особах, которые когда-то его населяли.

Величественная площадь

Пройдя через арку Карусель и сад Тюильри с его фонтанами и скульптурами, мы окажемся на Площади Согласия. Эта площадь имеет богатую историю, в которой переплетаются как праздничные, так и трагические события.

Известная авеню и красивейший мост

По Елисейским полям мы направимся к Большому и Малому дворцам, которые были построены для Всемирной выставки в 1900 году. Перейдя через Сену по мосту Александра III, мы направимся к Дому инвалидов, чей золоченый купол виден издалека.

Знаменитая башня

К Эйфелевой башне нас приведет Марсово поле, где когда-то проходили военные парады, а сейчас можно увидеть парижан, гуляющих с собаками. В завершение экскурсии мы поднимемся на смотровую площадку, чтобы еще раз насладиться видом на Железную даму Парижа.

По понедельникам, начало в 14.30

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Собор Парижской Богоматери
  • Сент-Шапель
  • Дворец Правосудия
  • Консьержери
  • Новый мост
  • Церковь Сен Жермен Л’Оксеруа
  • Сад Тюильри
  • Лувр
  • Площадь Согласия
  • Елисейские поля
  • Большой и Малый дворцы
  • Мост Александра III
  • Дом инвалидов
  • Эйфелева башня
Что включено
  • Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Отель-де-виль
Завершение: 1, площадь Трокадеро 75116 Париж
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам, начало в 14.30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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26 окт 2024

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