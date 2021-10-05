Что вас ожидает

Церкви Родоса

Местные жители считают, что Родос — благословенный остров: на маршруте мы посетим несколько церквей, а в одном из храмов приклонимся к иконе Богородицы Цамбики. Я расскажу об этой покровительнице острова и об истории православия на Родосе.

Древний Линдос и Акрополь

После посетим Линдос и его главную достопримечательность — Акрополь, возвышающийся на скале. Сверху вам откроется вид на бухту апостола Павла. Будут и другие смотровые площадки в нашей программе, одна из которых — у руин замка Монолитос, который ни разу не был захвачен. А ещё вы увидите одно из чудес острова: слияние двух морей — Средиземного и Эгейского — и искупаетесь в них.

Гастро-пауза

На обед остановимся в деревушке Эмбона у подножия самой высокой горы Атавирос — в таверне вам предложат традиционные греческие блюда. Также вы сможете продегустировать местные сыры и оливки, вино, масло и многое другое.

Заброшенная вилла и омолаживающие источники

После направимся на дачу Муссолини, расположенную в живописном месте: поговорим о ее истории и обитателях. Увидим тысячелетний платан, где можно загадать желание. И в завершение заедем к 7 источникам, которые, как считают, обладают омолаживающей силой и очищают духовно — вы искупаетесь здесь и насладитесь красотой этого места.

Организационные детали