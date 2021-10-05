Посетить древние храмы и Акрополь Линдоса, насладиться красотой природы и узнать об истории острова

5
3 отзыва
За один день мы объедем самые прекрасные места острова — увидим почитаемые реликвии, исследуем античные памятники и заглянем на заброшенную виллу, которую строил для себя Муссолини.

В деревушке Эмбона вы продегустируете местную продукцию и оцените греческую кухню.

А еще вы искупаетесь там, где встречаются два моря, и омолодитесь под семью источниками.
Калимэра, Родос!
Калимэра, Родос!
Калимэра, Родос!
Калимэра, Родос!
Калимэра, Родос!
Калимэра, Родос!
Калимэра, Родос!
Калимэра, Родос!
Калимэра, Родос!
Калимэра, Родос!
Калимэра, Родос!
Калимэра, Родос!
Калимэра, Родос!
Калимэра, Родос!
Калимэра, Родос!
Калимэра, Родос!
Калимэра, Родос!
Калимэра, Родос!

Что вас ожидает

Церкви Родоса

Местные жители считают, что Родос — благословенный остров: на маршруте мы посетим несколько церквей, а в одном из храмов приклонимся к иконе Богородицы Цамбики. Я расскажу об этой покровительнице острова и об истории православия на Родосе.

Древний Линдос и Акрополь

После посетим Линдос и его главную достопримечательность — Акрополь, возвышающийся на скале. Сверху вам откроется вид на бухту апостола Павла. Будут и другие смотровые площадки в нашей программе, одна из которых — у руин замка Монолитос, который ни разу не был захвачен. А ещё вы увидите одно из чудес острова: слияние двух морей — Средиземного и Эгейского — и искупаетесь в них.

Гастро-пауза

На обед остановимся в деревушке Эмбона у подножия самой высокой горы Атавирос — в таверне вам предложат традиционные греческие блюда. Также вы сможете продегустировать местные сыры и оливки, вино, масло и многое другое.

Заброшенная вилла и омолаживающие источники

После направимся на дачу Муссолини, расположенную в живописном месте: поговорим о ее истории и обитателях. Увидим тысячелетний платан, где можно загадать желание. И в завершение заедем к 7 источникам, которые, как считают, обладают омолаживающей силой и очищают духовно — вы искупаетесь здесь и насладитесь красотой этого места.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле с кондиционером
  • Дополнительные расходы: входной билет на Акрополь — 12€, обед (дегустация бесплатная)
  • Для экскурсии выбирайте удобную обувь, с собой возьмите купальные принадлежности (по желанию)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Янис
Янис
Меня зовут Янис. Я с 2000 года живу на Родосе. На всем протяжении жизни на этом сказочном острове не перестаю восхищаться им, его красотами и богатейший историей. С великим удовольствием хочу поделиться со всеми гостями Родоса его прелестями и передать мощь его позитивной энергетики!
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3 настоящих отзыва от туристов

A
5 окт 2021
Экскурсия нам очень понравилась. Янис быстро и четко ответил на все вопросы до заказа экскурсии, приехал за нами даже немного раньше назначенного времени. Программу он построил с учетом всех наших пожеланий. Показал много интересных мест на Родосе, рассказал об истории, культуре, жизни Родоса и Греции, ответил на все вопросы. К тому же Янис отличный водитель и просто очень приятный, культурный, тактичный молодой человек!
З
2 окт 2021
Янис - прекрасный гид! Мы в восторге! Объехали с ним почти весь остров, увидели кучу достопримечательностей, съездили на прекрасную винную дегустацию 😍 Рекомендую Яниса от всей души - он профессионален, вежлив и рассказывает очень интересно об истории Родоса и о тех местах, которые вы с ним посетите. А обед в греческой таверне, куда нас привёл Янис, стоит отдельного и длинного отзыва, но кратко можно описать одним словом - восторг! ❤️❤️❤️
Станислав
23 сен 2021
Шикарно, Янис огромное спасибо!
Однозначно рекомендую, максимально комфортно, интересно и что главное для меня клиентоориентировано.
Мне друзья советовали обязательно побывать где Крест, и хоть это не входит в программу, Янис пошёл на встречу и отвёз туда, останавливал по любой просьбе в красивом месте, отвёз на шикарнеший закат, поели во вкуснейшем месте "для своих", полазили по дому Муссолини, в общем море впечатлений!

Кайф! Едя на экскурсию с Янисом, Вы найдёте приятного друга, к которому ещё захочется вернуться на остров:)

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