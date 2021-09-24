Что вас ожидает

Родос античный, средневековый и современный

Я покажу православные храмы Святых Цамбики, Пантелеймона, Николая и Нектариуса, древний город Линдос, античный амфитеатр и живописную бухту апостола Павла. Кроме того, вы подниметесь к замку Монолитос и искупаетесь в месте слияния двух морей: спокойного Средиземного и бурлящего Эгейского. А также побываете в деревушке виноделов Эмбона, где колоритный хозяин-грек проведет для вас дегустацию вина, оливкового масла, сыра и меда.

Незабываемый Родос

Родос — кладезь исторических сокровищ и живописных мест. Вы впечатлитесь горой Ильи Пророка, раскроете секреты «дачи Муссолини» и узнаете о знаменитом Колоссе Родосском. Загадаете желание у тысячелетнего платана, наберете святой воды и насладитесь приятной прохладой в живописном заповеднике Семь источников. Кроме того, заглянете на обед в аутентичную таверну и узнаете, что едят греки.

Организационные детали