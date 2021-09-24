Большое путешествие по Родосу

Посетить все части острова за один день и увидеть его главные достопримечательности

5
22 отзыва
Родос — остров античной истории, православных святынь, средневековых рыцарей и двух морей.

Вы погрузитесь в его прошлое и настоящее, познакомитесь с греческой кухней и посетите самые живописные места.

Подниметесь на смотровые площадки с роскошными видами, побываете в старинных храмах и полюбуетесь могучим тысячелетним платаном.
Большое путешествие по Родосу
Большое путешествие по Родосу
Большое путешествие по Родосу
Большое путешествие по Родосу
Большое путешествие по Родосу
Большое путешествие по Родосу
Большое путешествие по Родосу
Большое путешествие по Родосу
Большое путешествие по Родосу
Большое путешествие по Родосу
Большое путешествие по Родосу

Что вас ожидает

Родос античный, средневековый и современный

Я покажу православные храмы Святых Цамбики, Пантелеймона, Николая и Нектариуса, древний город Линдос, античный амфитеатр и живописную бухту апостола Павла. Кроме того, вы подниметесь к замку Монолитос и искупаетесь в месте слияния двух морей: спокойного Средиземного и бурлящего Эгейского. А также побываете в деревушке виноделов Эмбона, где колоритный хозяин-грек проведет для вас дегустацию вина, оливкового масла, сыра и меда.

Незабываемый Родос

Родос — кладезь исторических сокровищ и живописных мест. Вы впечатлитесь горой Ильи Пророка, раскроете секреты «дачи Муссолини» и узнаете о знаменитом Колоссе Родосском. Загадаете желание у тысячелетнего платана, наберете святой воды и насладитесь приятной прохладой в живописном заповеднике Семь источников. Кроме того, заглянете на обед в аутентичную таверну и узнаете, что едят греки.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле
  • Дегустация включена в стоимость, обед оплачивается отдельно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
Экскурсия начинается из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Елена
Елена
Меня зовут Елена, я живу на Родосе более 10 лет. Этот сказочный остров — моя любовь с первого взгляда. С детства интересуюсь Грецией: ее историей, мифами и легендами. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и самыми живописными местами!
Задать вопрос

22 настоящих отзыва от туристов

Светлана
24 сен 2021
Огромное спасибо Елене за прекрасный день! Кроме того, что было очень интересно и захватывающе рассказано об острове, были учтены все наши пожелания, маршрут был скорректирован с учётом ограниченных возможностей мужа. Однако, это никак не сказалось на качестве Экскурсии - мы увидели массу потрясающих мест, узнали много интересного, попробовали просто замечательные творения местных поваров.
Спасибо Вам огромное!
Рекомендуем этого гида.
Алёна
6 сен 2021
Мы с мужем нисколько не пожалели о своём выборе! Великолепно провели день. Море позитивных эмоций и незабываемых воспоминаний. Увидели другую жизнь Родоса, которая отличается от отдыха в отеле. Дегустация тоже очень понравилась. Прошла она в непринуждённой обстановке. Накупили продуктов местного производства. Лена очень позитивный человек и интересный рассказчик! Время пролетело незаметно и было очень жаль что всё уже закончилось. Если ещё вернёмся на Родос, то обязательно повторим. Желаем Лене успехов и оставаться всегда такой же позитивной и жизненной!
Е
5 сен 2021
Экскурсия очень понравилась: Елена проложила очень органичный маршрут, в который вошли все наши пожелания: и исторические места, и православные святыни и красивые виды для фотосессии. Накормили в таверне очень вкусно, а я в греческой еде знаю толк☝️😁 Дегустация местной продукции - это отдельное удовольствие. Поцелуй 2х морей - место необыкновенное - незабываемое впечатление. Елена создаёт очень комфортную, доброжелательную атмосферу общения. Рекомендуем от души.
С
3 сен 2021
Путешествие по Родосу даже превзошли наши ожидания! Наш гид Елена большой мастер не только подать информацию, но и что едва ли не главное создать атмосферу и праздника, и атмосферу непринуждённого общения, так, будто мы знакомы давно и мы были готовы делиться с ней даже личными проблемами! Благодаря атмосфере время пролетает как один миг и на утро ты уже понимаешь, что эта сказка к сожалению закончилась! Но осталось море позитива и ярких незабываемых впечатлений о прекрасном острове, его истории, людях и обычаях, да и о шарме Греции в целом! Рекомендуем всем! Ещё раз огромное спасибо Елене, желаем ей счастья, здоровья и успехов во всех её делах!
А
2 сен 2021
Легко, интересно, познавательно)
11.5 часов в компании Елены пролетели незаметно, а впечатлений и фотографий хватит надолго. Дякуємо🤗!
В
25 авг 2021
Огромное спасибо Елене за чудесный день! Благодаря ей время пролетело быстро, весело, увлекательно и познавательно. Посетили множество достопримечательностей, искупались в двух морях, отведали местную кухню. Обязательно вернёмся к вам ещё!
Е
23 авг 2021
Экскурсия интересная. Жаль не успели побывать во всех отмеченных в туре местах.
Любовь
20 авг 2021
Очень комфортная поездка! Все по делу, без воды) посмотрели все, что хотели, комфортное авто, продуманный маршрут, приятная компания. В общем - спасибо!
O
19 авг 2021
Спасибо большое за экскурсиб и гиду Елене.
Все четко, продумано, интересно.
С
18 авг 2021
Профессионально, познавательно, лояльно и дружелюбно. Очень благодарны за то, что Елена показала нам лучшие места острова Родос. Мы также купили греческие продукты, которые можно было продегустировать и выбрать. Однозначно рекомендуем!
Е
17 авг 2021
Елена - прекрасный гид, помощник и советчик во всем, что касается Родоса и не только. Она интересно рассказывает, показывает, приятно общается и создаёт превосходную атмосферу на экскурсии. Рекомендую, поскольку трудно желать большего.
Артём
15 авг 2021
Всей семьей отправились на экскурсию «Большое путешествие по Родосу» Получили большой заряд эмоций, посмотрели много новых интересных мест, послушали исторические и не только истории, вкусно поели в таверне, напробовались вина и наверно, омолодились;) В общем, очень интересно и легко провели целый день. Елене большущее спасибо от всей нашей семьи.
Ю
15 авг 2021
Очень познавательная экскурсия. История, природа острова, привычки и обычаи греков, православные церкви и не только! И все благодаря Елене. Замечательный гид.
Л
15 авг 2021
Эта экскурсия понравится абсолютно всем людям, которые действительно хотят получить максимум информации о Родосе. Плюс абсолютно доверительные отношения и легкость общения с гидом Еленой, когда чувствуешь себя счастливым и уже много знающим человеком -туристом. Огромная благодарность, желание вернуться и обязательно с друзьями, знакомыми, или, как минимум, порекомендовать им именно это путешествие по острову.
O
12 авг 2021
Спасибо большое Елене за отличную экскурсию! Вся семья осталась довольна.
Очень емко, комфортно и интересно. Елена учитывает все запросы и подстраивает маршрут индивидуально, при этом сохраняя насыщенность и множество ярких впечатлений от экскурсии. Обязательно буду рекомендовать Елену знакомым.
Ещё 7 отзывов

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Родоса

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏡Выездные#Линдос🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Родосе

Первые шаги по Родосу
Индивидуальная экскурсия
5
1
175
за 1-4 чел.
Первые шаги по Родосу
Вы увидете основные достопримечательности острова Родос, познакомитесь с историей, архитектурой и мифами...
Родос — столица рыцарей
Индивидуальная экскурсия
4.6
19
160
за 1-4 чел.
Родос — столица рыцарей
Открыть для себя историю и легенды острова и увидеть его главные достопримечательности
Весь Родос за один день!
Индивидуальная экскурсия
5
7
185
за 1-4 чел.
Весь Родос за один день!
Познакомиться с природой, культурой и историей Родоса на автоэкскурсии
Добро пожаловать на Родос!
Индивидуальная экскурсия
5
27
10ч
190
за 1-6 чел.
Добро пожаловать на Родос!
История, духовность, традиции и гастрономия в авто-путешествии по всему острову
Святыни Родоса: путешествие в мини-группе
98
за 1 чел.
Святыни Родоса: путешествие в мини-группе
Посетить главные храмы острова и раскрыть их многовековую историю с профессиональным гидом
в пятницу в 09:00
Увлекательное путешествие по Родосу
4.9
140
10ч
60
за 1 чел.
Увлекательное путешествие по Родосу
Познавательное и активное знакомство с историей и традициями острова на групповой экскурсии
ежедневно в 08:30
Ваш идеальный день на Родосе!
Индивидуальная экскурсия
5
5
200
за 1-4 чел.
Ваш идеальный день на Родосе!
Насыщенная автомобильная экскурсия по всем знаковым местам острова
Родос глазами местного жителя
Индивидуальная экскурсия
220
за 1-8 чел.
Родос глазами местного жителя
Большое автомобильное путешествие по известным и неизведанным уголкам острова
Православное наследие Родоса
Индивидуальная экскурсия
4.8
18
152
137
за 1-6 чел.
Православное наследие Родоса
Познакомиться с христианскими святынями и открыть красивые уголки острова
Иерусалим на острове Родос
Индивидуальная экскурсия
5
3
175
за 1-5 чел.
Иерусалим на острове Родос
Прогуляться по еврейскому кварталу, узнать историю родосской диаспоры и посетить синагогу
Тур вокруг Родоса с купанием в озере
Индивидуальный тур
400
за 1-4 чел.
Тур вокруг Родоса с купанием в озере
Если вы хотите за один день проехать вокруг всего острова, получить все 33 удовольствия и узнать историю...
по договоренности
Калейдоскоп красот Родоса
Индивидуальная экскурсия
5
90
170
145
за 1-4 чел.
Калейдоскоп красот Родоса
Познакомиться с поразительными местами острова на большой автомобильной экскурсии
У нас ещё много экскурсий 😎 в Родосе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Родосе
🇬🇷