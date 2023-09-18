На вашем или арендованном транспорте мы отправимся исследовать природу острова. Увидим тысячи бабочек и тружениц-пчёл, аметистовые жеоды и алмазы в породе, метеориты и окаменевшие деревья, пообщаемся с лемурами, страусами и другими забавными животными. Вернёмся из поездки с массой интересных фотографий и фейерверком впечатлений.

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Описание

Что вас ожидает

Музей пчёл

Вы увидите экспонаты, связанные с пчеловодством, начиная с эпохи камня. Я расскажу про историю этого направления на Родосе, ульи и их конструкции, орудия труда и оборудование пчеловода, продукты пчелиного производства. Понаблюдаем за маленькими полосатыми труженицами и попробуем свежий мёд.

Долина бабочек

Это редчайший в Европе заповедник и неповторимое зрелище — красивое ущелье, речушка, небольшие водопады, лиственный лес и … тысячи бабочек. Вы самостоятельно погуляете по долине и насладитесь её уникальной атмосферой.

Музей геологии и палеонтологии

Вас ждут минералы, окаменевшие деревья, шишки, скелеты морских ежей, бивни мамонтов и многое другое. Про палеонтологические окаменелости и геологические чудеса расскажет хозяин музея, а я буду переводить для вас его увлекательные истории. Здесь же можно купить кристаллы и украшения из них, а также из полудрагоценных камней.

Страусиная ферма

Помимо страусов, вы увидите лемуров, коз, енотов, лам, верблюдов, дикобразов, кабанов и других животных. Подробнее про них я расскажу по пути в машине, чтобы на самой ферме у вас было больше времени рассмотреть всех обитателей и пообщаться с ними.

Организационные детали

Дополнительные расходы: