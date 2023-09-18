Геолого-зоологические приключения на Родосе для детей и взрослых

За один день побывать в Долине бабочек, Музее пчёл, на страусиной ферме и в музее геологии

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Ответы на вопросы
На вашем или арендованном транспорте мы отправимся исследовать природу острова.

Увидим тысячи бабочек и тружениц-пчёл, аметистовые жеоды и алмазы в породе, метеориты и окаменевшие деревья, пообщаемся с лемурами, страусами и другими забавными животными. Вернёмся из поездки с массой интересных фотографий и фейерверком впечатлений.
Геолого-зоологические приключения на Родосе для детей и взрослых
Геолого-зоологические приключения на Родосе для детей и взрослых
Геолого-зоологические приключения на Родосе для детей и взрослых
Геолого-зоологические приключения на Родосе для детей и взрослых
Геолого-зоологические приключения на Родосе для детей и взрослых
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Музей пчёл

Вы увидите экспонаты, связанные с пчеловодством, начиная с эпохи камня. Я расскажу про историю этого направления на Родосе, ульи и их конструкции, орудия труда и оборудование пчеловода, продукты пчелиного производства. Понаблюдаем за маленькими полосатыми труженицами и попробуем свежий мёд.

Долина бабочек

Это редчайший в Европе заповедник и неповторимое зрелище — красивое ущелье, речушка, небольшие водопады, лиственный лес и … тысячи бабочек. Вы самостоятельно погуляете по долине и насладитесь её уникальной атмосферой.

Музей геологии и палеонтологии

Вас ждут минералы, окаменевшие деревья, шишки, скелеты морских ежей, бивни мамонтов и многое другое. Про палеонтологические окаменелости и геологические чудеса расскажет хозяин музея, а я буду переводить для вас его увлекательные истории. Здесь же можно купить кристаллы и украшения из них, а также из полудрагоценных камней.

Страусиная ферма

Помимо страусов, вы увидите лемуров, коз, енотов, лам, верблюдов, дикобразов, кабанов и других животных. Подробнее про них я расскажу по пути в машине, чтобы на самой ферме у вас было больше времени рассмотреть всех обитателей и пообщаться с ними.

Организационные детали

Дополнительные расходы:

  • Транспорт — от 60 до 160 евро в зависимости от размера группы, места проживания и сезона
  • Вход в Долину бабочек — 5 евро/чел
  • Билеты в Музей пчёл — 3 евро/чел
  • Вход на страусиную ферму — 12 евро/взрослый
  • Билеты в музей геологии и палеонтологии — 10 евро/чел

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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