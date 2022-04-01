Что вас ожидает

Формат и КПД тура

Поездка здорово подойдёт тем, кто не любит томиться под солнцем, передвигаясь от одного объекта к другому. У нас будет 9 часов на машине, за которые мы действительно успеем посмотреть и прочувствовать максимум. Как житель острова, я стану для вас идеальным проводником по must see местам, а как профессионал в исторической и культурной сферах, дам выжимку самой полезной и запоминающейся информации.

По острову: точки на карте и колорит

В путешествии в сопровождении лицензионного гида и археолога вы познакомитесь с одним из древних городов — Линдос, где мы вместе посетим его Акрополь. Прогулка по улицам мертвого города Камирос позволит нам совершить путешествие в далекое прошлое и узнать о том, как жили люди того времени. Природные красоты ожидают вас в Долине Бабочек или на холме Филеримос. Мы заглянем в действующий монастырь и понаблюдаем за его размеренной жизнью. Гастрономические впечатления также станут частью нашей программы, которая включает остановку на обед и дегустацию местной продукции в одной из горных деревень. Кстати, моя программа предполагает взаимодействие с местными: в деревнях или же святынях у вас будет возможность перекинуться с жителями парой фраз и оставить в памяти ещё больше впечатлений.

Организационные детали

Тур может быть скорректирован по вашим запросам и пожеланиям

Экскурсия проходит на автомобиле гида. Также экскурсию можно провести на вашем автомобиле: в этом случае стоимость экскурсии снижается

Дополнительные расходы:

— билеты на Акрополь Линдос — 12€, дети — 6€

— билеты в город Камирос — 6€, дети — 3€

— билеты в город Филеримос — 6€ и, дети −3€

— билеты в Долина бабочек — 5€

— билеты во Дворец Магистров — 8€, дети — 4€

— питание