По острову с лицензионным гидом-археологом

Ёмко, информативно, увлекательно - по Родосу и о нём

Индивидуальная
Не так просто одолеть хроники Греции, они уходят далеко за пределы нашей эры и вмещают колоссальное количество имён и событий.

Но я преподнесу информацию так, что вы в ней не потеряетесь.

Концентрированные рассказы и насыщенный тур по острову — деревням, древним городам, святыням — сделают путешествие цельным и оставят после себя абсолютное чувство удовлетворения.
По острову с лицензионным гидом-археологом
По острову с лицензионным гидом-археологом
По острову с лицензионным гидом-археологом
По острову с лицензионным гидом-археологом
По острову с лицензионным гидом-археологом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Формат и КПД тура
Поездка здорово подойдёт тем, кто не любит томиться под солнцем, передвигаясь от одного объекта к другому. У нас будет 9 часов на машине, за которые мы действительно успеем посмотреть и прочувствовать максимум. Как житель острова, я стану для вас идеальным проводником по must see местам, а как профессионал в исторической и культурной сферах, дам выжимку самой полезной и запоминающейся информации.

По острову: точки на карте и колорит

В путешествии в сопровождении лицензионного гида и археолога вы познакомитесь с одним из древних городов — Линдос, где мы вместе посетим его Акрополь. Прогулка по улицам мертвого города Камирос позволит нам совершить путешествие в далекое прошлое и узнать о том, как жили люди того времени. Природные красоты ожидают вас в Долине Бабочек или на холме Филеримос. Мы заглянем в действующий монастырь и понаблюдаем за его размеренной жизнью. Гастрономические впечатления также станут частью нашей программы, которая включает остановку на обед и дегустацию местной продукции в одной из горных деревень. Кстати, моя программа предполагает взаимодействие с местными: в деревнях или же святынях у вас будет возможность перекинуться с жителями парой фраз и оставить в памяти ещё больше впечатлений.

Организационные детали

  • Тур может быть скорректирован по вашим запросам и пожеланиям
  • Экскурсия проходит на автомобиле гида. Также экскурсию можно провести на вашем автомобиле: в этом случае стоимость экскурсии снижается

Дополнительные расходы:
— билеты на Акрополь Линдос — 12€, дети — 6€
— билеты в город Камирос — 6€, дети — 3€
— билеты в город Филеримос — 6€ и, дети −3€
— билеты в Долина бабочек — 5€
— билеты во Дворец Магистров — 8€, дети — 4€
— питание

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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