75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познавательное знакомство с историей и традициями острова

Одиссей
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Одиссей – ваш гид
Сложно вообразить, сколько всего умещается на небольшом клочке земли — острове Родос.

Два маршрута, способных раскрыть все грани его красот, к вашим услугам! Вы узнаете историю острова от античности до Средневековья и наших дней, побываете в православных храмах и на Акрополе (даже не одном!).

Узнаете, что осталось на Родосе от «стоянок» рыцарских орденов, искупаетесь в воде цвета аквамарина и попробуете настоящее родосское вино.

Волшебный остров и его сюрпризы навсегда оставят след в вашем сердце.
60 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии75 отзывов
4.91
Вокруг Родоса
Вокруг Родоса

Что вас ожидает

Мы разработали для вас интересный обзорный маршрут для увлекательного знакомства с Родосом и его важными достопримечательностями.

От Линдоса до Поцелуя двух морей
Вы убедитесь, что на Родосе много природных чудес, и с одним из них вы познакомитесь в самом начале поездки — помочите ножки в воде Семи источников под платановыми деревьями и пройдете через тоннель, чтобы омолодиться. После наш путь пройдет через красивый лес, в котором уютно расположились итальянские санатории и спряталась дача Муссолини. Мы оценим архитектурное убранство Церкви святого Пантелеймона, а в Храме Богородицы Цамбики поговорим о приходе христианства на остров. Посетим керамическую мастерскую и насладимся красивейшим зрелищем — Поцелуем двух морей.

В жаркий Линдос мы доберемся, когда в город уже просочится вечерняя прохлада. Вы попадёте в самое сердце его Акрополя, побродите по лабиринту улочек, где сохранилась античная планировка. В Бухте апостола Павла в форме сердечка мы сделаем остановку для фотосессии и купания, а в замке Монолитос — откроем историю его возведения средневековыми рыцарями и увидим соседние острова и краешек Малой Азии с высоты. А в конце экскурсии заглянем в деревушку виноделов, чтобы попробовать родосские вина.

По пути мы будет часто останавливаться в эффектных смотровых точках, чтобы насладиться панорамами острова: даже начало нашего путешествия начнется с вида на две красивейшие бухты Средиземного моря — Энтони Куинна и Ладико.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проводится на транспорте. Вас заберут прямо у отеля. Сразу после бронирования свяжитесь со мной и сообщите свой адрес: нам нужно будет договориться о времени.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Дегустация в деревне виноделов включена
  • Обед или перекус и вход в археологические зоны оплачиваются дополнительно
  • Если ваш отель находится более чем в 20 км от места сбора (Фалираки — Faliraki), трансфер оплачивается дополнительно (уточняйте)
Вокруг Родоса
Вокруг Родоса
Вокруг Родоса
Вокруг Родоса
Вокруг Родоса
Вокруг Родоса
Вокруг Родоса
Вокруг Родоса
Вокруг Родоса

Экскурсия проводится ежедневно в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Одиссей
Одиссей
Меня зовут Одиссей. Родившись в греко-русской семье, мне ничего не оставалось, как впитывать в себя менталитет этих двух наций. Любовь к чтению русских писателей мама привила мне с детства. Отец передал любовь к Греции и ее Истории. На острове Родос живу с 2005 года. Моему восхищению не было предела, когда я увидел, насколько этот остров красив и разнообразен, а его история очень интересна и увлекательна! Профессиональные экскурсии на Родосе провожу с 2010 года. С каждым новым сезоном мои путешествия становятся интересней, удобней и насыщенней!
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75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 октября 2019
Одиссей прекрасный гид! Экскурсия была интересная, совершенно не утомительная, очень удобно что есть возможность забрать туристов от места проживания. Места очень красивые, в итоге объехали весь Родос. Рекомендуем экскурсию и гида!
15 октября 2019
Сегодня посетили экскурсию «Вокруг Родоса». Отличная экскурсия! Маршрут интересный, увлекательный, разнообразный! Мы и подумать не могли что за день можно столько интересных мест посетить!!!! Гид веселый, общительный и обаятельный!) История острова, легенды, просто интересующие вас вопросы -ответ на любой вопрос найдётся! Время прошло незаметно, море впечатлений и эмоций, которыми хочется поделиться! Рекомендую всем, не пожалеете!!!! Спасибо Одиссею за отличный день!!!
13 октября 2019
Экскурсию заказала заранее, ещё находясь в Москве, что очень удобно. Гид всегда на связи, За день гид с вами свяжется, ответит на все ваши вопросы. Что касается самой экскурсии, нам очень понравилось. Экскурсия интересная, не торопливая ( как обычно бывает с большими группами) много остановок за счёт чего десятичасовая экскурсия проходит легко. Гид рассказывает интересно, водит автомобиль аккуратно (всегда укачивает, в этот раз все прошло хорошо). Правда мы не попали в Акрополь так как приехали под закрытие. Экскурсию рекомендую.
10 октября 2019
Все. Понравилось
9 октября 2019
Одиссей, большое спасибо за интересную и познавательную экскурсию по острову Родос. Вы интересный и знающий расказчик! Все было хорошо организовано!
Окишева
7 октября 2019
Увлекательная и познавательная экскурсия. Посетили самые живописные места острова с комфортом. Одиссей отличный гид и интересный рассказчик, исполнял все наши капризы. Не заваливал кучей ненужной информации, а говорил все четко и по делу. Очень рекомендую.
3 октября 2019
Очень интересная и красивая экскурсия.
2 октября 2019
Экскурсия очень хорошая. Одиссей времени для нас не жалел. Показал Родос со всех сторон. Кое-что не успели, но не его вина. Желаем ему успехов.
30 сентября 2019
Катались по второму маршруту маленькой компанией из 4-х человек+гид в автомобиле с кондиционером. Перед тем проехали практически все места из первого маршрута на экскурсии турфирмы - и, поверьте, сравнение не в пользу последней =) В этот раз у нас была возможность посетить красивые точки (а на этом маршруте в частности - и Родосе вообще - их много) без спешки и очередей. Особенно в замке Кастеллос возле Критинии: места, чтобы разминуться, мало, но какие виды!
Отмечу, что в большинстве объектов вам будет предоставлено время на самостоятельный осмотр, но по пути Одиссей мастерски смешает мифы, исторические факты и рассказы о современном быте жителей острова. В целом экскурсия похожа скорее на поездку дружеской компанией с завершающей прогулкой по городу Родосу, где Одиссей покажет колоритные улочки.
К слову, даже точка дегустации в Эмбоне нам понравилась больше, чем та, в которую возила турфирма ;)
Честно говоря, поездка превысила ожидания. Рекомендуем - и желаем Одиссею удачи!
30 сентября 2019
Очень хорошая позновательная экскурсия. Прекрасный гид. Всем рекомендую
Ещё 65 отзывов

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Познакомиться с поразительными местами острова на большой автомобильной экскурсии
Родос богат памятниками истории, древностями и впечатляющими природными уголками. И за время этой экскурсии вы познакомитесь со всем, что есть в арсенале острова, благословлённого богом солнца. Вы отправитесь к местной «Голгофе» и заглянете в рыцарские крепости, побродите по лабиринту древних улиц, увидите «поцелуй двух морей» и прекрасные пейзажи Родоса, чтобы погрузиться в его невероятную историю с античности и до наших дней.

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