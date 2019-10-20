75 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мы разработали для вас интересный обзорный маршрут для увлекательного знакомства с Родосом и его важными достопримечательностями.

От Линдоса до Поцелуя двух морей

Вы убедитесь, что на Родосе много природных чудес, и с одним из них вы познакомитесь в самом начале поездки — помочите ножки в воде Семи источников под платановыми деревьями и пройдете через тоннель, чтобы омолодиться. После наш путь пройдет через красивый лес, в котором уютно расположились итальянские санатории и спряталась дача Муссолини. Мы оценим архитектурное убранство Церкви святого Пантелеймона, а в Храме Богородицы Цамбики поговорим о приходе христианства на остров. Посетим керамическую мастерскую и насладимся красивейшим зрелищем — Поцелуем двух морей.

В жаркий Линдос мы доберемся, когда в город уже просочится вечерняя прохлада. Вы попадёте в самое сердце его Акрополя, побродите по лабиринту улочек, где сохранилась античная планировка. В Бухте апостола Павла в форме сердечка мы сделаем остановку для фотосессии и купания, а в замке Монолитос — откроем историю его возведения средневековыми рыцарями и увидим соседние острова и краешек Малой Азии с высоты. А в конце экскурсии заглянем в деревушку виноделов, чтобы попробовать родосские вина.

По пути мы будет часто останавливаться в эффектных смотровых точках, чтобы насладиться панорамами острова: даже начало нашего путешествия начнется с вида на две красивейшие бухты Средиземного моря — Энтони Куинна и Ладико.