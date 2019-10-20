91 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Прокатиться на катере, побродить по городу в пастельных тонах и попробовать симских креветок

Светлана
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Светлана – экскурсионное агентство
Кристально чистые воды потрясающе красивой рыбацкой гавани, неоклассические здания, обрамляющие залив, голубые, красные и белые церковные купола, завораживающие пейзажи ...

всё это Сими! Позвольте себе радость — побывать в «греческой Венеции», где вы посетите монастырь Архангела Михаила, попробуете симских креветок, искупаетесь в Эгейском море и узнаете главное о местных традициях и добыче морских губок.
30 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 9 часов
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча Коммерческий порт Родоса
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У этой экскурсии91 отзыв
4.57
Однодневное путешествие на остров Сими
Однодневное путешествие на остров Сими

Что вас ожидает

Путь на Сими с ветерком
Покорять остров вы отправитесь на комфортабельном катере, любуясь морскими панорамами и живописным побережьем. Мы прибудем в одноимённый город Сими, который получил славу «греческой Венеции» из-за разноцветных домиков у самой кромки воды, и сразу отправимся на увлекательную прогулку.

Красоты и кухня острова
Вы прогуляетесь по улочкам города в пастельных и ярких тонах, рассмотрите его архитектуру и узнаете главные факты из истории Сими. Я расскажу, как добывали на острове морскую губку и почему местные ловцы губок — настоящие знаменитости в Греции, познакомлю вас с интересными традициями. Вы посетите бухту Панормитис, где расположился монастырь Архангела Михаила, услышите там историю о чудесном появлении иконы и посмотрите на великолепный шелковый гобелен, украшенный драгоценными камнями, с изображением Тайной Вечери. А после в свободное время искупаетесь в Эгейском море и познакомитесь с симской кухней, в основе которой морепродукты: попробуете симских креветок и морского дракона.

Организационные детали

Подробности трансфера

  • Экскурсия начинается из порта Родоса, но возможен бесплатный трансфер до порта из Фалирак, Калифея, Иксия, Ялисос и Кремасты. Сразу после бронирования сообщите место, где вы остановились.
  • По четвергам возможен трансфер со всего юго-восточного побережья (10€ в обе стороны)

Дополнительные опции

  • По вторникам и субботам можно совершить тур на быстроходном катере вместо обычного с доплатой 5 евро (за взрослого)
  • Также есть возможность присоединится к автобусному туру в горы, чтобы осмотреть остров сверху и сделать потрясающие фото (уточняйте у гида)
Однодневное путешествие на остров Сими
Однодневное путешествие на остров Сими
Однодневное путешествие на остров Сими
Однодневное путешествие на остров Сими
Однодневное путешествие на остров Сими

Экскурсия проводится во вторник, четверг и субботу в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура Коммерческий порт Родоса.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Светлана
Светлана
Всем привет! Зовут меня Светлана, и мне 46 лет, 20 из которых я проживаю на острове Родос. Моя любовь к острову безгранична, а после моих экскурсий и вы заразитесь страстью к этим местам! До скорой встречи!
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91 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

20 октября 2019
Спасибо большее Светлане за хорошо организованную экскурсию, мы остались очень довольны! Остров очень красивый, поездка на автобусе в монастырь Архангела Михаила была невероятно интересная и сверху можно увидеть всю красоту острова!
Советуем посетить этот остров и получить незабываемые впечатления!!!
18 октября 2019
Экскурсия хороша. Познавательно, динамично, с чёткой организацией и достаточным свободным временем. Рекомендуем однозначно.
15 октября 2019
Мы посетили остров Сими с эскурсоводом Светлана, нам очень понравилось, Светлана очень интересно рассказала про историю острова. Все прошло легко, было комфортно и получили массу приятных впечатлений
13 октября 2019
Очень понравилась организация - Светлана связалась с нами в течении 5 минут после резервации, прислала четкую организационную информацию. Все было хорошо организовано, Светлана интересно расказала о Сими. Всем рекомендую.
13 октября 2019
Гид светлана, интересный рассказчик, экскурсия проходит легко, много времени предоставляется для самостоятельного изучения острова Сими. Светлана рассказывает интересно и все по делу, без лишней информации. Все понравилось. Экскурсию рекомендую..
11 октября 2019
Это было приятное, познавательное путешествие на целый день. Спасибо Светлане за ее искренний, не заученный рассказ об острове и за ее предложение за небольшую плату пересечь остров на автобусе, а не подъехать с противоположной стороны на корабле. Экскурсия от этого здорово выиграла! Мы добрались до монастыря раньше других туристов, и время посещения городка (место первой остановки) и монастыря распределилось просто идеально. А какие виды открываются сверху! Посещение Сими мы с мужем смело рекомендуем, но именно в варианте с автобусом!
6 октября 2019
Огромное спасибо Свелане за увлекательную поездку! Все было очень интересно и комфортно! Приятно слушать настоящего профессионала!
29 сентября 2019
Замечательную экскурсию провела Светлана. Все было организовано четко, информация была простой и доступной даже для новичков. Светлана подала материал грамотно, хорошим русским языком, что очень важно. Экскурсия прошла в доброжелательной атмосфере и оставила приятные воспоминания.
21 сентября 2019
На днях у нас был тур на Сими.Прекрасная организация. Всепросто,ясно и понятно.Мы решили обычным кораблем ехать и в принципе понравилось. Виды с моря обалденные и наблюдатьс верхней палубы было в удовольствие.На Сими достопримечательностей мало, он интересен своей архитектурой. Напоминает Венецию. Очень понравился мини тур в горы автобусом там на Сими. Разослала всем близким фото видов с горы- все в восторге ! Если учесть что цена тура в два раза дешевле чем у отельных гидов.... В общем рекомендуем всем!
21 сентября 2019
Хорошая организация экскурсии/трансфера, все точно : забрали в оговоренном месте, привезли в порт, показали нужный корабль .По возвращению с острова на причале уже стояли автобусы и человек, который четко давал инструкции, кому в какой автобус садиться.
Плавали на быстроходном катамаране (плыть около часа) и всем советуем его -
во-первых, гораздо меньше качает
во-вторых, остается больше времени на посещение острова.
Сам остров Сими очень колоритный и несмотря на жару, приятно не спеша погулять по его улочкам
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