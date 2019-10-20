91 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Путь на Сими с ветерком

Покорять остров вы отправитесь на комфортабельном катере, любуясь морскими панорамами и живописным побережьем. Мы прибудем в одноимённый город Сими, который получил славу «греческой Венеции» из-за разноцветных домиков у самой кромки воды, и сразу отправимся на увлекательную прогулку.

Красоты и кухня острова

Вы прогуляетесь по улочкам города в пастельных и ярких тонах, рассмотрите его архитектуру и узнаете главные факты из истории Сими. Я расскажу, как добывали на острове морскую губку и почему местные ловцы губок — настоящие знаменитости в Греции, познакомлю вас с интересными традициями. Вы посетите бухту Панормитис, где расположился монастырь Архангела Михаила, услышите там историю о чудесном появлении иконы и посмотрите на великолепный шелковый гобелен, украшенный драгоценными камнями, с изображением Тайной Вечери. А после в свободное время искупаетесь в Эгейском море и познакомитесь с симской кухней, в основе которой морепродукты: попробуете симских креветок и морского дракона.