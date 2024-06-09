Христианство на Родосе: наука, религия и традиции

Посетить православные храмы и прикоснуться к религиозной истории острова с профессиональным гидом
Приглашаю в насыщенное путешествие по старинным храмам Родоса! Вы узнаете о становлении христианства на острове и религиозных традициях местного населения. Полюбуетесь древними византийскими фресками и иконами.

А также пообщаетесь с монахами, глубина знаний которых восхищает, а взгляды выходят далеко за рамки догм.
Христианство на Родосе: наука, религия и традиции
Христианство на Родосе: наука, религия и традиции
Христианство на Родосе: наука, религия и традиции
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Монастырь Цамбика. Вы расшифруете его необычную для православия архитектуру и увидите чудотворный образ Богородицы, известный далеко за пределами острова.

Храм Успения Богородицы в Асклипио. Это византийская церковь, известная смешением архитектурных стилей и уникальными фресками. А также настенной росписью со сценами из Апокалипсиса Иоанна Богослова. Мы поговорим о содержании 4-й самой мистической книги Евангелия: символизме её сюжетов и действующих лиц.

Монастырь Иоанна Евангелиста. Здесь вы увидите знаменитое изображение Богородицы Пчелиной и узнаете о его глубоком философском наполнении непосредственно от его создателей.

Храм Пантелеймона. В нём хранятся ценные христианские реликвии, среди которых частички мощей Святого Пантелеймона.

Церковь Фундукли. Вы узнаете, как миниатюрное творение семьи Фундукли связано с разразившейся на острове чумой.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Peugeot 107 (вмещает 2 взрослых и 1 ребёнка). Транспорт включён в стоимость.
  • Билеты в храм Успения Богородицы оплачиваются дополнительно — 3 евро с человека
  • По запросу я могу провести экскурсию для большего числа участников. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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