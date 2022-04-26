Что вас ожидает:

Вдохновение для поэтов, романтиков и любителей древности

Первая наша остановка будет в монастыре Джвари, откуда открываются потрясающие виды. Там, где Лермонтов вдохновившись написал произведение Мцыри. Наконец мы прибываем в первую столицу Грузии — город Мцхета. Здесь мы пройдем по местному рынку и за купимся сувенирами, чурчхелой, сванской солью, попробуем мороженое из вина и многое другое.

Далее по программе нас ждет Кафедральный собор Светицховели — один из уделов Божией Матери.

Затем мы отправимся в горы, по военно - грузинской дороге. увидим такие красоты, как Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, слияние черной и белой реки Арагви, поселок Пасанаури (родина хинкали), горно-лыжный курорт Гудаури, Арка Дружбы народов, по желанию можно полетать на пароплане, поселок Степанцминда (Казбеги) и поднимемся на гору Гергети у подножия горы Казбег, где величественно возвышается Троицкая церковь.

В поселке Пасанаури покушаем вкуснейшие хинкали

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