Мцхета и Военно - Грузинская дорога в один день

Вы побываете в первой столице Грузии, городе Мцхета

Индивидуальная
Вы побываете в первой столице Грузии, городе Мцхета.

Узнаете где и когда Грузия приняла христианство, увидите мощи Апостола Андрея Первозванного, увидите часть креста на котором был распят Христос.

По вашему желанию, мы сможем заехать в Гори и посетить музей Сталина.

Кроме этого, мы побываем в пещерном городе Уплисцихе, основанном во II веке до нашей эры.
Мцхета и Военно - Грузинская дорога в один день
Мцхета и Военно - Грузинская дорога в один день
Мцхета и Военно - Грузинская дорога в один день
Мцхета и Военно - Грузинская дорога в один день
Мцхета и Военно - Грузинская дорога в один день

Что вас ожидает 🤩

  • Церковь Джвари
  • Город Мцхета
  • Церковь Светицховели
  • Жинвальское водохранилище
  • Крепость Ананури
  • Слияние черной и белой реки Арагви
  • Арка дружбы народов
  • Степанцминда
  • Тройцкая церковь

Что вас ожидает:

    Вдохновение для поэтов, романтиков и любителей древности
    Первая наша остановка будет в монастыре Джвари, откуда открываются потрясающие виды. Там, где Лермонтов вдохновившись написал произведение Мцыри. Наконец мы прибываем в первую столицу Грузии — город Мцхета. Здесь мы пройдем по местному рынку и за купимся сувенирами, чурчхелой, сванской солью, попробуем мороженое из вина и многое другое.
    Далее по программе нас ждет Кафедральный собор Светицховели — один из уделов Божией Матери.
    Затем мы отправимся в горы, по военно - грузинской дороге. увидим такие красоты, как Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, слияние черной и белой реки Арагви, поселок Пасанаури (родина хинкали), горно-лыжный курорт Гудаури, Арка Дружбы народов, по желанию можно полетать на пароплане, поселок Степанцминда (Казбеги) и поднимемся на гору Гергети у подножия горы Казбег, где величественно возвышается Троицкая церковь.
    В поселке Пасанаури покушаем вкуснейшие хинкали

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспортные услуги
    • Интернет
    Что не входит
    • Внедорожник
    • Дегустации
    • Обед
    Место начала и завершения?
    ваш отель
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно

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