9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Древность в камне — Храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе

Побывать в сердце грузинского христианства и доисторическом городе, а также посетить музей Сталина

Gegi
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Gegi – ваш гид
«Погружение в прошлое» — не просто метафора, но идея этого увлекательного путешествия.

Вы проследите историю развития грузинского христианства, оказавшись в храмах Мцхеты, осмотрите пещеры древнего жреческого города Уплисцихе и узнаете о жизни Сталина в музее в Гори.

А по дороге насладитесь живописными горными пейзажами и услышите любопытные местные легенды.
80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Тбилиси места вашего проживания
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У этой экскурсии9 отзывов
4.44
Древность в камне — Храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Древность в камне — Храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе

Что вас ожидает

Мцхета — «Второй Иерусалим»
Из Тбилиси вы отправитесь в древнюю столицу Грузии — Мцхету. В этом сакральном месте сконцентрировано множество святых и исторически значимых объектов. Вы поднимитесь на вершину горы, чтобы «переместиться» в одну из знаменитых грузинских открыток — храм Джвари, возвышающийся над местом слияния Арагви и Куры. А улочки уютной Мцхеты выведут вас к храму Светицховели, чьи древние стены расскажут о возникновении, развитии и современности грузинского православия.

Уплисцихе — дохристианская Грузия
В древнем скальном Уплисцихе я помогу понять, что стоит за словосочетанием «2000-летний город», расскажу об этапах его расцвета и упадка. Гуляя по руинам былого величия, вы узнаете о назначении пещерных залов, увидите культовые языческие сооружения и разберётесь в многослойной истории грузинской земли.

Музей Сталина в Гори
Живописные дороги приведут вас в Картлийскую долину, где расположен город Гори — малая родина Иосифа Сталина. Вы окажетесь в здании в сталинском готическом стиле, где местный экскурсовод расскажет об этапах жизни Сталина. Вы увидите кабинет вождя, его личные вещи, архивные документы и фотографии, а также личный бронированный железнодорожный вагон Сталина.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Тбилиси.
  • Транспортные расходы включены в стоимость: вы будете путешествовать на комфортабельном седане или минивене с кондиционерами.
  • Билеты в музей Сталина не входят в стоимость (15 лари с человека).
Древность в камне — Храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Древность в камне — Храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Древность в камне — Храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Древность в камне — Храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Древность в камне — Храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Древность в камне — Храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Тбилиси места вашего проживания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Gegi
Gegi
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Геги, мне 34 года. Я родился и вырос в этой прекрасной стране и уже 2 года занимаюсь экскурсиями и очень люблю эту работу. С удовольствием познакомлю вас с Грузией и грузинскими обычаями!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 августа 2019
Интересно, содержательно.
30 мая 2019
Очень понравилось!! Спасибо!!
26 мая 2019
Экскурсия не плохая,но не стоит денег которые за неё просят. У Гэги плоховато поставлена речь и к сожалению знания истории больше похожи на любительские,чем настоящего экскурсовода,т.к. на многие вопросы мы слышали ответы типа
«Ну не знаю» ,да и по пути он в основном молчал,хотя обычно на индивидуальных экскурсиях гиды стараются заинтересовать клиентов..так же после уплисцихи на обратном пути он нам пожаловался, что только вернулся с дальней дороги,мы все понимаем и могли бы перенести нашу с ним встречу,но смотреть как на определенном участке дороги у него слипались глаза,было жутковато, муж даже предлогам сесть за руль но он отказался.

А теперь о плюсах
Геги был очень любезен и перенёс нашу экскурсию на пол часа,подождать пока мы позавтракаем т.к. были с годовалым ребёнком
И ещё один плюс завёз нас в отличное местное кафе на обратном пути.
10 мая 2019
Провели прекрасный день вместе с Геги. Очень интересная экскурсия с очень интересным человеком. Все было замечательно. Геги влюблён в свою страну и заражает этой влюбленностью своих гостей. Рекомендуем всем, кто хочет много узнать и увидеть.
13 апреля 2019
Экскурсия понравилась,была интересной и содержательной
6 апреля 2019
Мцхета, Уплисцихе - каждый по своему красив и безусловно достоен внимания. Музей Сталина в Гори не ожиданно для меня был очень интересен.
28 марта 2019
Прекрасный и волшебный день, проведённый с братом Геги-Георгием!!! Геги в силу объективных и очень важных причин не смог быть с нами поехать и нам выпала прекрасная возможность провести это время с Георгием:) сам Георгий специализируется на другом направлении-Кахетии, однако, приложил все усилия, чтобы сделать нашу экскурсию максимально комфортной и насыщенной, и ему это удалось! После поездки Георгий привёз нас в чудесный ресторан, где мы смогли насладится грузинской кухней-хачапури на шампуре это нечто!!! Спасибо огромное за все-за тепло и ласку, за гостеприимство и широкую грузинскую душу!!!! Привет от мамы и Степана:)
20 марта 2019
Отличная экскурсия! на 5 баллов! Очень много показали и рассказали. Гид просто супер! Не ожидала, что будет такой длинный маршрут.
23 января 2019
На экскурсию ездили компанией из 7 человек (4 взрослых и 3 детей).
Длинных переездов не было. Дети перенесли хорошо.
Экскурсия была очень увлекательной. Выехали довольно рано, по этому успели везде и народу было не много. Плюсом по нашей просьбе заехали еще в музей Сталина в Гори.
Экскурсия очень насыщенная и содержательная.
Всем рекомендую.

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