Обзорные экскурсии в Мцхете

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Прочувствовать атмосферу древней столицы и влюбиться в современный центр Сакартвело

Иорам
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Иорам – ваш гид
Мцхета и Тбилиси откроют вам все секреты из «биографии» солнечной Грузии — от первобытного периода до современности.

Вы «переместитесь» во времени к самым значимым событиям из прошлого и узнаете, чем страна живёт сегодня.

Я покажу вам культовые места двух столиц: монастырь Джвари и храм Светицховели, знаменитые серные бани и старинные улочки.

Традиции и обычаи прошлого и современное «лицо» Сакартвело — вы познакомитесь с гостеприимной Грузией и её красочной природой на моей обзорной экскурсии.
140 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча из вашей гостиницы
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Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси
Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси

Что вас ожидает

Понять значение Мцхеты
Вы полюбуетесь самыми главными достопримечательностями города-музея и сможете сделать красивые фотографии. Экскурсия начнётся у монастыря Джвари, где я расскажу о его судьбе и о зарождении христианства в стране. Вы увидите Светицховели, один из крупнейших храмов Грузии, и поймёте, почему христиане так чтут его. Вас ждёт традиционный обед в кафе, которое очень популярно у местных, где мы поговорим об истории древней столицы и её жизни в 21 столетии. А потом, по вашему желанию, мы отправимся на поиски истоков настоящей Мцхеты — в этом нетуристическом месте у вас захватит дух от потрясающего вида на природные красоты.

Открыть историю и колорит Тбилиси
В старейшем районе Абанотубани вы погрузитесь в жизнь новой столицы. Вас впечатлят старинные постройки и необычные здания города: собор Сиони, церковь Анчисхати, караван-сарай, театр марионеток Резо Габриадзе. Гуляя по узким улочкам и широким проспектам, вы услышите, когда и почему перенесли столицу. Рассмотрите современную грань главного города Сакартвело — парк Рике, в который мы попадём по футуристическому Мосту Мира. Я поделюсь с вами секретами: в чём символизм моста, кто и когда создал парк и что думают об этих объектах сами тбилисцы.

Всю прогулку наполнят легенды и занимательные факты об исторических зданиях, сплетни и реальные рассказы о грузинах. Мы обсудим, как менялась Грузия на протяжении столетий, и вы выясните, чем живут её современные жители.

Организационные детали

  • Обед в Мцхете не включён в стоимость — от 8,5 евро с человека.
  • Я заберу вас из гостиницы в Тбилиси, а оставлю в центре Старого города, где закончится экскурсия.
  • Маршрут прогулки можно скорректировать по вашему усмотрению.
  • Экскурсия авто-пешеходная.
Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси
Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси
Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси
Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси
Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси
Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси
Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси
Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси
Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси
Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси
Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси
Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура из вашей гостиницы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Иорам
Иорам
Здравствуйте, меня зовут Иорам, мне 37 лет, из них 7 лет я работаю гидом и провожу туры по всей стране. Являюсь членом ассоциации гидов Грузии и сертифицированным винным гидом. Очень люблю петь, танцевать, шутить, готовить (для гостей тоже), рыбачить, вести застолья (быть тамадой). Также безумно люблю свою страну и с удовольствием делюсь этой любовью с гостями. Я всегда в поисках необычных мест и маршрутов — стараюсь делать экскурсии нестандартными.
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Обзорные экскурсии в Мцхете

Загадки Мцхеты, древней столицы ГрузииЗагадки Мцхеты, древней столицы ГрузииЗагадки Мцхеты, древней столицы Грузии
скидка10%
€80
72 за экскурсию
5 часов
3 отзыва
Автомобильное путешествие к сердцу грузинской цивилизации
Поездка во Мцхета – это возможность одновременно прикоснуться к истории античного мира, эпохе раннего христианства и средневековья. Без этого города невозможно себе представить культурный облик Грузии - Мцхета называют "Вторым Иерусалимом" за невероятный концентрат святых мест и огромную историческую значимость. На экскурсии вы увидите все самые важные достопримечательности и услышите историю этих мест в доступной и увлекательной форме.
Тбилиси-Мцхета: две древние легендыТбилиси-Мцхета: две древние легендыТбилиси-Мцхета: две древние легенды
90 за экскурсию
6 часов
2 отзыва
Насыщенная экскурсия по двум столицам Грузии
Я покажу вам самое сердце Тбилиси — гуляя по старым колоритным улочкам, вы проследите историю города со времен основания до наших дней, узнаете о прошлом быте тбилисцев, увидите самые яркие и интересные памятники архитектуры. А в городе Мцхета познакомитесь со святынями духовной столицы Грузии и получите удовольствие от живописных видов, ставших визитной карточкой нашей страны.
Летопись Грузии, Мцхета и лермонтовские местаЛетопись Грузии, Мцхета и лермонтовские местаЛетопись Грузии, Мцхета и лермонтовские места
скидка15%
€95
81 за экскурсию
6 часов
1 отзыв
Знакомство с историческим и духовным наследием страны в окружении дивных пейзажей
Всего двадцать километров от Тбилиси — и вы переноситесь на 25 столетий назад. Это возможно в Мцхете — небольшом городке, где чувствуется дыхание вечности. Здесь вы вслед за Лермонтовым полюбуетесь слиянием двух сестёр, рек Арагви и Куры, найдёте следы древнего города Армазисцихе и проследите путь грузинского христианства в монастырях Джвари и Светицховели — в последнем хранятся великие христианские реликвии.
Тбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и Мцхета
110 за экскурсию
9 часов
1 отзыв
Две столицы от древности до современности
Тбилиси — место, которое в последнее время сочетает в себе аутентичную старину и современные тренды. Экскурсия по Тбилиси станет для вас не только обзорной прогулкой, но и легким погружением в историю города. За 4 часа вы успеете познакомиться с главными достопримечательностями грузинской столицы: погуляете по проспекту Руставели и старым улочкам, увидите знаменитые серные бани, прокатитесь по канатной дороге к крепости Нарикала. А во второй части экскурсии посетите сакральный город для Грузии — старинную Мцхету, где прикоснетесь к истоками культуры и религии страны.
Мцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческаяМцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческаяМцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческая
От 98 за экскурсию
7 часов
1 отзыв
Узнать главное о «втором Иерусалиме» и исследовать пещерный город
В этом путешествии объединены два разных, но исторически значимых города — первая столица Грузии и покинутый город пещер Уплисцихе. Уютные улочки Мцхеты приведут вас к храмам Светицховели и Самтавро: в этих святынях я расскажу об истории грузинского христианства, о роли веры в культуре и жизни страны. Следом вы полюбуетесь слиянием двух рек у храма Джвари и отдохнете за обедом в легендарном кафе для местных. А в Уплисцихе приготовьтесь «полазить» по скалам древнего города язычников.
7 мгновений Грузии за 1 день7 мгновений Грузии за 1 день7 мгновений Грузии за 1 день
170 за экскурсию
11 часов
Мцхета, Уплисцихе, Атени — прикоснуться к духовным и историческим ценностям грузинского народа
В большом путешествии по древним очагам грузинской культуры вы посетите сакральные центры в Мцхете, где началась христианская история нашей земли; античный скальный Уплисцихе, транслирующий уклад и ценности людей, живших до нашей эры; древний храм с редкими фресками — Атенский Сион — и уютное село Атени, где для вас приготовят лучшие блюда богатой грузинской кухни — почти так, как это делали 100, 500, а, может, и 1000 лет назад. И все это время вас будут сопровождать исторические факты, традиционные легенды и колоритные рассказы в исполнении человека, который считает, что Грузия — это, в первую очередь, сокровищница любви и тепла!

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