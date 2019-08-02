4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает:

Храм Святого креста

По Военно-Грузинской дороге — очень древней, её описание встречается еще у древних греков — мы отправимся к городу Мцхета. По пути посетим храм Джвари, который описывал Лермонтов в поэме «Мцыри». Мы поговорим о святой Нино, которая, по преданию, именно в этом месте поставила Святой крест, ознаменовавший принятие Грузией христианства. А уже в Мцхете вы подойдете к многовековому ежевичному кусту, под которым она жила и проповедовала.

Реликвии и святыни

Вы заглянете в храм Самтавро: здесь похоронены царь Мириан и его жена, первые крещеные правители Грузии. Полюбуетесь старинными фресками и сможете приложиться к мощам старца Гавриила, одного из самых почитаемых грузинских святых. Мы посетим кафедральный собор Светицховели, что означает «Столп Животворяший» — вы узнаете, почему он так называется, услышите легенду, связанную с его зодчим Арсукисдзе. И сможете прикоснуться к находящимся здесь святыням: хитону Иисуса Христа, милоти Ильи Пророка и мощам Андрея Первозванного. А после экскурсии, если захотите, мы заглянем в местный кабачок и попробуем самые вкусные хинкали и фасоль в глиняных горшочках.