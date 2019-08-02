4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Перенестись в эпоху раннего христианства, прикоснуться к святыням и узнать об истории и культуре

Нара и Артак
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Нара и Артак – представитель гидов
Мцхета — древнейшая столица Грузии, культовое и священное место для каждого православного.

В отличие от шумного Тбилиси, древняя Мцхета — тихий и уютный, даже сказочный городок, где царят покой и гармония.

Вы прогуляетесь по его улочкам, посетите древние храмы, прикоснетесь к святыням и услышите истории о праведниках, живших на нашей земле.

Здесь вы поймёте всю глубину христианской Грузии, ощутите дыхание времен и узнаете, как зарождалось наше государство.
От
€75
60 за экскурсию
скидка20%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь Свободы, Пушкинский сквер
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Экскурсия в Мцхету, или встреча с душой Грузии
Экскурсия в Мцхету, или встреча с душой Грузии

Что вас ожидает:

Храм Святого креста
По Военно-Грузинской дороге — очень древней, её описание встречается еще у древних греков — мы отправимся к городу Мцхета. По пути посетим храм Джвари, который описывал Лермонтов в поэме «Мцыри». Мы поговорим о святой Нино, которая, по преданию, именно в этом месте поставила Святой крест, ознаменовавший принятие Грузией христианства. А уже в Мцхете вы подойдете к многовековому ежевичному кусту, под которым она жила и проповедовала.

Реликвии и святыни
Вы заглянете в храм Самтавро: здесь похоронены царь Мириан и его жена, первые крещеные правители Грузии. Полюбуетесь старинными фресками и сможете приложиться к мощам старца Гавриила, одного из самых почитаемых грузинских святых. Мы посетим кафедральный собор Светицховели, что означает «Столп Животворяший» — вы узнаете, почему он так называется, услышите легенду, связанную с его зодчим Арсукисдзе. И сможете прикоснуться к находящимся здесь святыням: хитону Иисуса Христа, милоти Ильи Пророка и мощам Андрея Первозванного. А после экскурсии, если захотите, мы заглянем в местный кабачок и попробуем самые вкусные хинкали и фасоль в глиняных горшочках.

Организационные детали

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  • Экскурсию для вас проведёт один из нас: Артак или Нара.
  • Экскурсия автомобильная. В стоимость экскурсии входит трансфер, а также вода сезонные фрукты, дополнительных трат не предвидится, за исключение обеда в кабачке — по вашему желанию.
  • Продолжительность экскурсии зависит от темпа группы (~6 часов).
  • При заказе у меня нескольких экскурсий предусмотрены скидки!
  • Oбратите внимание, что в период Новогодних праздников (с 25 декабря 2018 по 8 января 2019) стоимость экскурсии будет увеличена на 30%.
Экскурсия в Мцхету, или встреча с душой Грузии
Экскурсия в Мцхету, или встреча с душой Грузии
Экскурсия в Мцхету, или встреча с душой Грузии
Экскурсия в Мцхету, или встреча с душой Грузии
Экскурсия в Мцхету, или встреча с душой Грузии
Экскурсия в Мцхету, или встреча с душой Грузии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Свободы, Пушкинский сквер.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Нара и Артак
Нара и Артак
Здравствуйте! Мы Нара и Артак, бывали во многих странах и знаем, что именно интересно путешественнику. Мы покажем и расскажем вам про самые интересные и потаенные места. Мы любим Тбилиси и сделаем все, чтобы вам захотелось возвращаться сюда вновь и вновь. Вы узнаете не только исторические факты, но и где лучше и экономнее покушать и закупить сувениры и гостинцы, куда сходить вечером и чем заняться в остальные дни. Добро пожаловать в Тбилиси!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 августа 2019
Оценка работы экскурсовода - двенадцать баллов.
И ещё пять сверху. ;)
Нара прекрасно знает свое дело. Но, самое главное, что работа ей нравится. И это очень сказывается на уровне и качестве экскурсии.
1. Чистый русский язык - нет никаких проблем с восприятием информации и затыков в общении.
2. Идеальное распределение маршрута - многочасовая экскурсия буквально пролетела незаметно.
3. Очень верная подача информации - практически всё рассказанное запомнилось. И на следующий день в Старом Городе мы уже давали "советы бывалых" туристам-салагам.
4. Хорошее чувство юмора очень помогает в знакомстве с городом.
Можно много рассказывать, но лучше закажите экскурсию и Тбилиси откроется вам и станет понятным и знакомыми.
Нара, большущее მადლობა!!
4 июля 2019
Экскурсию для нас провел Артак. Посетили 3 храма, прогулялись по интересным местам Мцхеты, сфотографировались на фоне слияния Арагви и Куры. Никуда не торопились, не спешили, как это часто бывает на других экскурсиях. Всё прошло в удобном для нас, комфортном темпе. Благодаря Артаку узнали много всего нового, необычного, в том числе и выходящего за пределы темы экскурсии.
14 июня 2019
Все очень понравилось! Были первый раз в Грузии, поэтому понравилось, что гид отвечал на все наши расспросы! Рады, что выбрали эту экскурсию! Всем советую!!
14 мая 2019
Очень интересная экскурсия! Во многом, наверное, еще и потому, что проводил ее Артак. Интересный рассказ, располагающая непринужденная беседа на интересующие нас темы, всестороннее раскрытие жизни наших предков, посещение святых мест и открывающиеся виды сделали экскурсию действительно увлекательной и незабываемой! Спасибо нашему гиду, обязательно будем рекомендовать знакомым и друзьям!

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