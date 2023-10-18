Поймать в объектив впечатление от прогулки по первой грузинской столице
Увидеть чудесную Мцхету и не только по ней погулять, но оставить на память о встрече профессиональные снимки — вот что особенно ценно. Вы взглянете на город с вершины горы, увидите монастырь Джвари и первую христианскую церковь.
Повсюду вас будет сопровождать моя фотокамера, которая запечатлит самые красочные мгновения прогулки.
Повсюду вас будет сопровождать моя фотокамера, которая запечатлит самые красочные мгновения прогулки.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Фотопрогулка начнётся на вершине горы у старинного монастыря Джвари. Отсюда открывается чудесный вид на древний город Мцхета, слияние рек Арагви и Куры и бескрайние гряды гор. Мы пройдёмся вокруг монастыря (при желании вы сможете зайти внутрь), прогуляемся по хребту соседней горы и проведём первую часть нашей фотосессии.
Затем отправимся в Мцхету — первую столицу Грузии. Осмотрим главную площадь, церковь Светицховели и с наслаждением пройдёмся по мощёным улочкам среди домов с черепичными крышами, ловя в объектив живописные декорации и ваши лучшие ракурсы.
Организационные детали
- Важно: формат прогулки — фотосессия, он не предполагает исторического экскурса
- Спустя 10 дней после прогулки вы получите 80-100 фото в цветокоррекции через облачное хранилище Яндекс. Диск
- Для фотосессии можете взять с собой реквизит, подходящий вашему образу, — мы обсудим его перед встречей.
- Между локациями нам придётся передвигаться на такси, что входит в стоимость.
- Если у вас группа больше 3 человек, необходима доплата — 15€ (45 GEL) за человека + дополнительно вами оплачивается второе такси.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Мцхете
Провела экскурсии для 1016 туристов
Меня зовут Елена. Я провожу фотопрогулки уже более 3 лет. Знаю, как показать город не только с парадной, но и с неформальной его стороны. Сделаю всё, чтобы ваше знакомство не ограничивалось прогулками по туристическим местам!
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