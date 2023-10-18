Фотосессия в древней Мцхете

Поймать в объектив впечатление от прогулки по первой грузинской столице

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Увидеть чудесную Мцхету и не только по ней погулять, но оставить на память о встрече профессиональные снимки — вот что особенно ценно. Вы взглянете на город с вершины горы, увидите монастырь Джвари и первую христианскую церковь.

Повсюду вас будет сопровождать моя фотокамера, которая запечатлит самые красочные мгновения прогулки.
Фотосессия в древней Мцхете
Фотосессия в древней Мцхете
Фотосессия в древней Мцхете
Фотосессия в древней Мцхете
Фотосессия в древней Мцхете
Фотосессия в древней Мцхете
Фотосессия в древней Мцхете
Фотосессия в древней Мцхете
Фотосессия в древней Мцхете
Фотосессия в древней Мцхете
Фотосессия в древней Мцхете
Фотосессия в древней Мцхете
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Фотопрогулка начнётся на вершине горы у старинного монастыря Джвари. Отсюда открывается чудесный вид на древний город Мцхета, слияние рек Арагви и Куры и бескрайние гряды гор. Мы пройдёмся вокруг монастыря (при желании вы сможете зайти внутрь), прогуляемся по хребту соседней горы и проведём первую часть нашей фотосессии.

Затем отправимся в Мцхету — первую столицу Грузии. Осмотрим главную площадь, церковь Светицховели и с наслаждением пройдёмся по мощёным улочкам среди домов с черепичными крышами, ловя в объектив живописные декорации и ваши лучшие ракурсы.

Организационные детали

  • Важно: формат прогулки — фотосессия, он не предполагает исторического экскурса
  • Спустя 10 дней после прогулки вы получите 80-100 фото в цветокоррекции через облачное хранилище Яндекс. Диск
  • Для фотосессии можете взять с собой реквизит, подходящий вашему образу, — мы обсудим его перед встречей.
  • Между локациями нам придётся передвигаться на такси, что входит в стоимость.
  • Если у вас группа больше 3 человек, необходима доплата — 15€ (45 GEL) за человека + дополнительно вами оплачивается второе такси.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Святые места
Монастыри, церкви, храмы

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