Увидеть чудесную Мцхету и не только по ней погулять, но оставить на память о встрече профессиональные снимки — вот что особенно ценно. Вы взглянете на город с вершины горы, увидите монастырь Джвари и первую христианскую церковь. Повсюду вас будет сопровождать моя фотокамера, которая запечатлит самые красочные мгновения прогулки.

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Описание

Что вас ожидает

Фотопрогулка начнётся на вершине горы у старинного монастыря Джвари. Отсюда открывается чудесный вид на древний город Мцхета, слияние рек Арагви и Куры и бескрайние гряды гор. Мы пройдёмся вокруг монастыря (при желании вы сможете зайти внутрь), прогуляемся по хребту соседней горы и проведём первую часть нашей фотосессии.

Затем отправимся в Мцхету — первую столицу Грузии. Осмотрим главную площадь, церковь Светицховели и с наслаждением пройдёмся по мощёным улочкам среди домов с черепичными крышами, ловя в объектив живописные декорации и ваши лучшие ракурсы.

Организационные детали