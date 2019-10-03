20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Созерцательная поездка в древнюю столицу Грузии

Антон
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Антон – ваш гид
Места, которые ждут вас на этой экскурсии, должен увидеть каждый! Здесь зародилось грузинское христианство, здесь чувствуется энергетика вечности и здесь живёт душа Сакартвело.

Вы побываете в храмах Светицховели, Самтавро и Джвари, прикоснётесь к святыням и полюбуетесь непередаваемой панорамой слияния Арагви и Куры.
От 50 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии20 отзывов
4.95
К истокам христианства: Мцхета и Джвари
К истокам христианства: Мцхета и Джвари

Что вас ожидает

Святыни Мцхеты
Вы окажетесь в месте, которое называют «алтарём Грузии» и её душой. Здесь, в древней столице Сакартвело, уютные улочки выведут вас к храму Светицховели, в основании которого покоится хитон Господень. Вы узнаете главное о зарождении христианства в Грузии и о значении религии в жизни и культуре грузин. После Светицховели вы побываете в храме Самтавро, где находится могила первого грузинского царя, принявшего христианство, и покоятся мощи святого Гавриила Самтаврийского.

Джвари — символ Грузии
Вам предстоит отправиться к красивейшему пейзажу — слиянию рек Арагви и Куры, который гармонично дополняет великолепный храм Джвари. Вы побываете на том месте, где в 4 веке был установлен первый крест в Грузии, почувствуете древнюю энергетику храма, узнаете о его легендах и ярких событиях и полюбуетесь панорамой Мцхеты.

Организационные детали

Я заберу вас у места вашего проживания в Тбилиси и отвезу обратно. Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии.

К истокам христианства: Мцхета и Джвари
К истокам христианства: Мцхета и Джвари
К истокам христианства: Мцхета и Джвари
К истокам христианства: Мцхета и Джвари

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Антон
Антон
Первый раз мы оказались в Грузии три года назад, и у нас появилось непреодолимое желание приезжать сюда снова и снова, которое, в свою очередь заставило нас переехать в эту добрую и красивую страну. Мы много путешествовали и изучали Грузию, поэтому, поехав с нами в тур, вы можете быть уверены, что частичка Грузии навсегда останется у вас в сердце.
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 октября 2019
Мы ездили на эту экскурсию с детками и не пожалели. Было очень интересно у знать новую информацию. Антон рассказывает увлекательно и такой материал, который в интернете не найдёшь, а это очень ценно.
Доброжелательный. Мы задержали по времени экскурсию на час и Антон даже не намекнул, что пора собираться. Клиент ориентированный.
Вообщем, я рекомендую его.
26 сентября 2019
Большое спасибо Антону за отличную поездку! Нам очень понравилось!
8 сентября 2019
Лучшего гида невозможно представить! Очень внимательный и доброжелательный, подскажет по любым вопросам. Рекомендую!!
19 июля 2019
Все очень профессионально и интересно.Спасибо
17 июля 2019
Интересная, информативная экскурсия. Много исторической информации рассказанной, живо и не утомительно. Взяли ещё у Антона экскурсию в Алазанскую долину на сырный заводик и дегустацию вин. Остались очень довольны, оценили прелесть грузинских вин, хотя раньше в винной теме особо не разбирались. И конечно увезли с собой гостинцы из винных погребов и сырного завода))) Спасибо!
26 июня 2019
Провели замечательный день в компании Антона. Всегда приятно слушать человека, который любит то, о чём говорит. Антон замечательный рассказчик, обладающий массой исторических знаний, которыми с удовольствием делиться во время экскурсии. Спасибо Антон!
24 июня 2019
Благодарим Антона за потрясающие выходные в Грузии!Антон показал нам не только главные природные и исторические достопримечательности, не только подробно все рассказал, но и смог подстроиться под наше настроение и найти общий язык!! Главное, что стоит отметить, Антон очень внимательно относится к туристам и проводит все путешествие исходя из вашей заинтересованности!!!! Дружелюбие, полезные советы, комфортный автомобиль, новые места- следующие поездки в Грузию только с Антоном!
3 июня 2019
Спасибо большое Антону. Маршрут экскурсии прекрасный! Рассказ интересный! Виды завораживающие!
28 мая 2019
Спасибо Антону за приятную и познавательную экскурсию. Замечательные виды, интересная информация, комфортные условия поездки и замечательная атмосфера, которую создаёт Антон.
5 мая 2019
Антон очень приветливый и интересный рассказчик. Комфортная машина с кондиционером. Очень удачный маршрут экскурсии на 4 часа.
Ещё 10 отзывов

Антон проводит ещё 1 экскурсию

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