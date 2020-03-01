Необычные маршруты по Мцхете

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Познакомиться с древней Мцхетой и разгадать её секрет

Maya
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Maya – ваш гид
Я отвезу вас в чудный край — к месту слияния рек Арагви и Куры, в старый колоритный городок Мцхета, где на мощёных улочках живут приветливые и очень верующие люди.

И там, как только вы погрузитесь в историю и атмосферу старой столицы Грузии, вам предстоит найти символ любви и долголетия.

Квест будет непростым, но весёлым и поэтичным: мои загадки в стихах! А успешное прохождение мы отметим вином под грузинскую музыку и танцы.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча Около ресторана "Шарбати"
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Квест: найти символ любви и долголетия
Квест: найти символ любви и долголетия

Что вас ожидает

История старого города
Не зная историю Мцхеты, пройти квест невозможно, поэтому сначала я познакомлю вас с этим городом, его главными архитектурными памятниками и легендами. Вы побываете в монастыре Джвари на вершине горы, откуда открывается чудесный вид на Мцхету, и увидите храм Светицховели, где, по преданию, хранится Хитон Господень. Я расскажу вам истории о святой Нино, исцелявшей травами, о местном гордом крестьянине, который стрелял в своего господина, а после долго скрывался в лесах, а ещё дам небольшие подсказки для прохождения квеста.

Загадки в стихах
На то, чтобы отыскать символ, у вас будет всего 60 минут, поэтому придётся постараться и применить на практике только что полученные знания о Мцхете. Но скучно не будет: загадки сформулированы в стихах и содержат небольшое задание. В каждой из правильных локаций, которые вы отыщете в ходе игры, вам придётся делать памятные селфи. Переходя от загадки к загадке, вы медленно приблизитесь к ответу на главный вопрос квеста. Победитель получит в подарок кувшин вкусного домашнего вина. А при желании можно отметить завершение экскурсии в ресторанчике неподалёку.

Организационные детали

Обед в ресторанчике будет оплачиваться дополнительно.

Квест: найти символ любви и долголетия
Квест: найти символ любви и долголетия
Квест: найти символ любви и долголетия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Около ресторана "Шарбати".
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maya
Maya
Я — истинная грузинка, обожающая свою страну! Расскажу вам много интересных легенд и сказаний, которые передавались в моей семье из поколения в поколение. Я филолог и журналист. Мои экскурсии— это скорее прогулки с добрыми друзьями, приехавшими погостить. Занимаюсь организацией незабываемых мероприятий и провожу экскурсии по всей Грузии. Этот отдых вы не забудете никогда! Приезжайте, Генацвале!)))
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Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого ТбилисиМонастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого ТбилисиМонастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
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Неизведанная МцхетаНеизведанная МцхетаНеизведанная Мцхета
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