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Узнать главное о «втором Иерусалиме» и исследовать пещерный город

Антон
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Антон – ваш гид
В этом путешествии объединены два разных, но исторически значимых города — первая столица Грузии и покинутый город пещер Уплисцихе.

Уютные улочки Мцхеты приведут вас к храмам Светицховели и Самтавро: в этих святынях я расскажу об истории грузинского христианства, о роли веры в культуре и жизни страны.

Следом вы полюбуетесь слиянием двух рек у храма Джвари и отдохнете за обедом в легендарном кафе для местных.

А в Уплисцихе приготовьтесь «полазить» по скалам древнего города язычников.
От 98 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 7 человек
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Мцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческая
Мцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческая

Что вас ожидает

Место, где живет душа Грузии, и пейзажи с открытки
Проехав немного километров на север от Тбилиси, вы перенесетесь на много веков назад — во времена зарождения грузинского христианства. Мои рассказы о первой столице Иверии, Мцхете, помогут проследить духовный путь страны и понять значение веры для каждого грузина. Чтобы проникнуться историей, вы побываете в двух храмах. В Светицховели представите коронации царей, поймете, как здесь появились языческие фрески и почему Мцхету называют «вторым Иерусалимом». А в тихом Самтавро увидите усыпальницу первого грузинского царя, принявшего христианство, и место, где жила почитаемая святая Нино. Следом, конечно, отправимся к храму Джвари на высоком холме — этот древний красивый храм вдохновил Лермонтова на знаменитые строки из «Мцыри»: «Там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь».

🍲 Чтобы набраться сил перед второй частью путешествия, я отвезу вас в кафе, любимое местные жителями, — оно особенно славится традиционным лобио из фасоли.

Уплисцихе — пещерный город язычников
Живописный путь приведет вас в еще более далекое прошлое — дохристианскую эпоху. Впечатляющий пещерный город Уплисцихе основали 2000 лет назад, а покинули только в 19 веке — местные жители до последнего поклонялись языческим богам. Вы представите их жизнь, исследуя скалы: увидите «жилые комнаты», культовые залы и античный театр, пройдете по тоннелям и прочувствуете многослойность истории Грузии.

Организационные детали

  • Я заберу вас у места вашего проживания в Тбилиси и отвезу обратно. Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии.
  • Дополнительные расходы: обед, билеты в Уплисицихе (7 лари) и аудиогид по желанию.
Мцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческая
Мцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческая
Мцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческая
Мцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческая
Мцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческая
Мцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческая
Мцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческая
Мцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческая
Мцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Антон
Антон
Первый раз мы оказались в Грузии три года назад, и у нас появилось непреодолимое желание приезжать сюда снова и снова, которое, в свою очередь заставило нас переехать в эту добрую и красивую страну. Мы много путешествовали и изучали Грузию, поэтому, поехав с нами в тур, вы можете быть уверены, что частичка Грузии навсегда останется у вас в сердце.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

22 июля 2019
Нам понравилось, экскурсия о истории христианства и Грузии. Подойдёт, как верующим, так и атеистам.

Антон проводит ещё 1 экскурсию

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