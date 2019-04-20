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Путешествие в древнюю историю Грузии

Галина
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Галина – представитель гидов
Вас ждёт путешествие по той Грузии, которая получила мировую известность и подтвердила предположения о высоком культурном уровне населения Иберийского царства, а также его тесной связи со странами эллинистического мира и Римской средиземноморской державой.

Вы побываете в духовной столице — Мцхете, таинственном монастыре Шиомгвиме и древнем пещерном городе Уплисцихе.

Обращение к истокам грузинской культуры, традиций и религии поможет вам лучше понять нашу страну и оценить богатство ее удивительной истории.
От 135 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Место Вашего проживания в Тбилиси
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У этой экскурсии1 отзыв
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Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе — обращение к истокам
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе — обращение к истокам

Что вас ожидает

Мцхета — у истоков духовной истории Грузии
Вы посетите монастырь Джвари — первый в Грузии памятник, вошедший в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Возле храма поговорим о становлении грузинской государственности, формировании национальной культуры и искусства, возникновении письменности, а также о знаковом событии — крещении народа Картли и принятии христианства в качестве официальной религии страны. Со стен монастыря вам откроются потрясающе красивые панорамные виды на окрестности. Затем мы отправимся в храм Светицховели — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви. Здесь находится место захоронения святынь христианства — хитона Иисуса Христа и милоти Ильи Пророка, а также покоится часть мощей Андрея Первозванного. После этого вы прогуляетесь к храму Самтавро, где находится могила первого грузинского христианского царя Мириана и его супруги — царицы Наны, а также покоятся мощи святого старца Гавриила Самтаврийского. Кроме того, вы увидите легендарный, считающийся чудотворным ежевичный куст, под которым жила и проповедовала св. Нина — «еживичник» не раз вырубали варвары, однако всякий раз он вновь восстанавливался и прорастал. После экскурсии по храмам во Мцхета вы сможете приобрести настоящее грузинское вино, соус ткемали, кизиловое и инжировое варенье.

Мистический Шиомгвиме
Далее мы остановимся возле удивительно красивого монастыря с богатой историей. Этот весьма значительный памятник грузинской архитектуры раннего средневековья был онован в середине 6 века, а возникновение его связано с «ассирийским отцом» Шио — одним из тринадцати христианских миссионеров, прибывших в Грузию. Я расскажу вам о жизни этого сакрального места, некогда являющегося центром культурной и религиозной деятельности страны, а также открою таинственные истории, неизменно сопровождающие подобные древние обители.

Скальная архитектура «Божьей Крепости»
Финальной точкой нашей программы станет посещение пещерного города Уплисцихе. Это один из первых городов на территории Грузии. Вы побываете в самой древней его части, высеченной в скале Квернаки. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений, из которых только 150 сохранились к настоящему времени. Однако этих уцелевших построек достаточно, чтобы воссоздать картину архитектурного формирования этого удивительного памятника, существующего уже не одно тысячелетие. На экскурсии вас ждет захватывающее исследование сложной цепи тоннелей, площадей, жилых комнат и залов, храмов, хранилищ и хозяйственных построек, а также история, мифы и легенды этого поселения.

После экскурсии вам будет предложена дегустация настоящего домашнего вина «Каберне», а при желании можно будет пообедать в уютном местном ресторанчике.

Организационные детали

  • Транспортные расходы входят в стоимость экскурсии.
  • Мы заедем за вами на автомобиле к вашему месту проживания, а после экскурсии отвезем обратно.
  • В оплату тура не включены расходы на входные билеты в Уплисцихе.
  • Обед в ресторане оплачивается дополнительно (примерно в 10-12 евро на человека с вином).
  • Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды.
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе — обращение к истокам
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе — обращение к истокам
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе — обращение к истокам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Место Вашего проживания в Тбилиси.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Мне 50 лет. Профессиональный гид, экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. Специализируюсь по истории Грузии. Рассказываю не только исторические факты, а еще легенды и предания. Могу также рассказывать об особенностях быта, языка и традиций народа, веселые истории. Наша сверхзадача — досконально изучить интересные места в Грузии, куда еще не добрались туристы и другие гиды.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

20 апреля 2019
Отличная экскурсия.
Красивые места, интересный рассказ, замечательные гиды. Маршрут был спланирован так, чтобы не попадать в момент массового «завоза туристов» почти всё удалось посмотреть без толпы. Галина и Дмитрий подсказали «вкусные» и интересные места, и не только в Тбилиси. Большое спасибо за незабываемые впечатления!

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