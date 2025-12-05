Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Дели на русском языке
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
На машине
12 часов
10 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Путешествие в Агру: Тадж-Махал и Агра-форт в одном туре
Погрузитесь в атмосферу древней Индии на групповой экскурсии в Агру. Тадж-Махал и Красный форт ждут вас! Вкусный обед в индийском ресторане включен
Начало: На ресепшене вашего отеля в Дели
Завтра в 08:00
11 дек в 02:30
$96 за человека
Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
На поезде
13 часов
19 отзывов
Индивидуальная
Тадж-Махал и Красный форт: путешествие на скоростном поезде из Дели
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Дели в Агру и посетите Тадж-Махал и Красный форт. Узнайте историю этих величественных памятников
Завтра в 08:00
11 дек в 02:00
от $179 за человека
Дели: must-see-места и город за кулисами
На машине
7 часов
-
4%
137 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Дели: must-see-места и город за кулисами
Осознать величие древних храмов, открыть исконные традиции и взглянуть на столицу с разных ракурсов
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$129$135 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    5 декабря 2025
    Дели: must-see-места и город за кулисами
    Моим экскурсоводом по Дели был Мухаммад Худа. Очень позитивный молодой человек. С удовольствием делился всем, что знает о Дели. Видно,
    что он любит этот город и старается, чтобы туристы его тоже полюбили. Маршрут был очень интересным. Рекомендую всем посетить эту экскурсию. Спасибо большое, Мухаммад Худа!

  • Е
    Екатерина
    23 ноября 2025
    Дели: must-see-места и город за кулисами
    Огромное спасибо Сачину за организацию моей прогулки по Дели. За быстрые решения всех вопросов и безопасность. Без Сачина и его
    ребят я бы не справилась. Всем рекомендую именно эту команду гидов. Профессионалы на все 100%. Не ожидала такого сервиса в Индии (без обид). Молодцы! Так держать!

  • О
    Ольга
    12 октября 2025
    Дели: must-see-места и город за кулисами
    Добрый день! Наша экскурсия состоялась в день моего рождения 1 октября. Мы были с подругой, нашим гидом был Новин. Сразу
    обрадовало, что они заехали за нами ровно 10 утра как договаривались, все четко. Новин сразу представился… мы познакомились, сразу стало понятно что он позитивный, открытый человек и с ним приятно и интересно общаться. С самого начала, он поразил нас отличным знанием русского языка, энциклопедическими знаниями об истории Индии. Информации было много, мы побывали во многих храмах, где узнали об их возникновении, истории и предыстории их появления. Также мы побывали на базаре и катались на рикше, ездили в метро, покушали в прекрасном месте. Также хочу отметить водителя который нас возил, настоящий профессионал, с ним мы чувствовали себя в безопасности на дорогах Дели. Нам очень понравилось, мы рады что выбрали эту экскурсию и познакомились с этими прекрасными людьми. Не разочаровались и будем рекомендовать друзьям.

    Добрый день! Наша экскурсия состоялась в день моего рождения 1 октября. Мы были с подругой, нашим
  • Е
    Екатерина
    3 октября 2025
    Дели: must-see-места и город за кулисами
    Экскурсия очень понравилась - отзывы не обманули, оказались реальными. Экскурсовод Навин -очень образованный и обаятельный человек, прекрасно знает русский язык. Моментально отзывался на все наши просьбы и очень интересно и развернуто отвечал на любые вопросы.
  • Т
    Татьяна
    3 сентября 2025
    Дели: must-see-места и город за кулисами
    Были на экскурсии в августе, это не совсем сезон, но нам очень повезло с погодой и мы успели посмотреть все,
    что хотели. Из начально общались с Сачином, он все подробно расписал, ответил на все вопросы, посоветовал как будет логичней организовать маршрут, т. к. мы были впервые в Индии)
    Нашим гидом был Сунил, замечательный человек и мастер своего дела! Это не просто про зазубренный текст, это человек, который увлечен своей работой. А еще умеет ловить красивые кадры для фото, хотя это совсем не входит в его обязанности.
    Спасибо за наши впечатления))

  • М
    Марина
    22 августа 2025
    Дели: must-see-места и город за кулисами
    Всем доброго времени суток! 17 августа мы прилетели в Дели. Нас встретил Мухаммад и в течении всего дня он показывал
    и рассказывал о всех достопримечательностях Дели. Это очень эрудированный, грамотный и внимательный молодой человек! Он отвечал на все наши вопросы, рассказывал очень много интересных фактов. Всем кто желает посетить Дели, мы рекомендуем Мухаммада быть Вашим гидом!!! Так же хотим выразить благодарность водителю, который был с нами (к сожалению не знаем его имени) за его старание и внимание. Огромное спасибо Сачину за прекрасный тур и отличную команду! Желаем всем процветания, успехов в работе, побольше вам хороших туристов, здоровья, счастья и удачи во всем!

  • Н
    Надежда
    11 августа 2025
    Дели: must-see-места и город за кулисами
    Hello
    My name is Nadezhda
    I had a great trip to Delhi
    My guide was Muhammad.
    visiting the old city was very impressive. trip
    on a rickshaw around the market brought different emotions. The Hindu temple is magnificent. thanks to Muhammad
    I bought some great spices and masala tea)

    Здравствуйте!
    Меня зовут Надежда.
    Я отлично провела время в Дели.
    Моим гидом был Мухаммад.
    Посещение старого города произвело на меня большое впечатление. Поездка на рикше по рынку вызвала у меня самые разные эмоции. Индуистский храм просто великолепен. Спасибо Мухаммаду.
    Купила классные специи и Масала чай)

    Hello
  • E
    Evgeniia
    22 июля 2025
    Дели: must-see-места и город за кулисами
    Все было прекрасно! Огромная благодарность Навину. Кроме прочего, я хотела купить специи домой, гид помог найти лучшее место для покупки.
    Благодарю! Если приеду снова, то напишу ребятам
  • М
    Мария
    16 июня 2025
    Дели: must-see-места и город за кулисами
    От всей души хотим поблагодарить нашего гида Мохаммада за прекрасно проведенное время в Дели.
    Программа экскурсии была скорректирована с учетом наших
    пожеланий. Гид приезжал четко по времени и даже немного раньше. Рассказал очень много интересных фактов и отвечал на все наши многочисленные вопросы. Мохаммад очень позитивный и доброжелательный.
    По нашему желанию обедали в Макдоналдсе, так как для ребенок хотел именно туда😂
    Покатались на рикшах и велорикшах. Везде успели, не смотря на жару было комфортно, так как была комфортная машина с кондиционером и Мохаммад старался, по возможности, где-то чуть быстрее нас проводить.
    С превеликим удовольствием рекомендую данную экскурсию 👍и не бойтесь Дели в июне 🙈 при отлично организованной экскурсии - это не так страшно как кажется

  • К
    Ксения
    4 июня 2025
    Дели: must-see-места и город за кулисами
    Эта экскурсия стала отличным способом познакомиться с Дели за пределами туристических путеводителей. Нас сопровождал очень увлечённый и знающий гид. Он
    не просто провёз нас по главным достопримечательностям, но и показал настоящий Дели — с его контрастами, жизнью и атмосферой. Мы увидели город и снаружи, и «изнутри», узнали много интересного из истории и культуры.

    Очень понравился формат: чередование автомобильных переездов с прогулками по Старому городу. По желанию можно было даже прокатиться на рикше — мы воспользовались этой возможностью и остались в восторге. Всё проходило в комфортном ритме, без спешки, и при этом мы увидели действительно много.

    Спасибо за заботу, внимание к деталям и приятную атмосферу на протяжении всего маршрута. Обязательно рекомендую тем, кто хочет почувствовать дух настоящего Дели!

  • Н
    Наталья
    9 мая 2025
    Дели: must-see-места и город за кулисами
    Хочу поблагодарить нашего гида – Сунила за прекрасно проведённую экскурсию. Мы с сестрой впервые приехали в Индию и экскурсия по
    Дели была запланирована на конец путешествия, Сунил показал нам Дели, провёл по самым интересным местам и сделал завершение нашего знакомства с Индией очень красивым. Обязательно ещё приедем в Индию и отправимся исследовать другие места этой замечательной страны с таким потрясающим проводником, как Сунил☀️🧡🇮🇳

  • Д
    Данил
    23 апреля 2025
    Дели: must-see-места и город за кулисами
    Отличный гид Сачин. Очень много всего узнали, вкусно поели. Очень понравился индивидуальный подход к организации экскурсии.
  • Э
    Эльмира
    7 апреля 2025
    Дели: must-see-места и город за кулисами
    Благодарим от всего сердца Сачина!)
    Благодаря ему наши каникулы в Индии прошли ярко, безопасно, интересно и комфортно)
    Сачин был всегда на связи
    и помог нам со всем 🙏
    Учел в экскурсиях все наши пожелания, мы очень довольны)

    Экскурсия проходила с экскурсоводом из команды Сачина - Сандживом. Он отвечает на все вопросы, достаточно хорошо знает русский и имеет сертификацию гида и хорошие отношения с местными, что позволяло нам проходить везде без очереди- это шикарно!
    Рекомендуем Сачина и его команду)

  • Е
    Елена
    29 марта 2025
    Дели: must-see-места и город за кулисами
    Super!!! Recommend!!!
    Супер!!! Рекомендую!!!
  • А
    Анна
    24 марта 2025
    Дели: must-see-места и город за кулисами
    Большое спасибо Сачину за прекрасно организованную экскурсию по Дели для нашей большой группы. Всем очень понравилось, было интересно, познавательно. Горячо рекомендую!
  • М
    Михаил
    17 марта 2025
    Дели: must-see-места и город за кулисами
    1 марта мы были в Дели и заказали экскурсию "Дели: must-see-места и город за кулисами"
    Большое спасибо Сачин - организатору. Мы
    находились за Дели, но за небольшую доплату, нам сделали трансфер. Также мы попросили перестроить экскурсию, т. к. на следующий день у нас начинался экскурсионный маршрут и что-то попадало дважды. Маршрут был перестроен и нам предложили именно то, что мы хотели увидеть. Нашего гида звали Сунил. Огромная ему благодарность за его знания Индии и желание все это "отдать" нам. За Экскурсию ставлю 5+
    Рекомендую обращаться за экскурсией к Сачину. Если вы точно знаете, что вам нужно, то все будет организовано по высшему разряду. А если не знаете, то возьмите экскурсию, что предлагается. Они учли много факторов и показывают самое интересное.

  • О
    Оксана
    4 марта 2025
    Дели: must-see-места и город за кулисами
    Экскурсия проведена великолепно гидом Тара (в переводе счастливая звезда))). У нас совпало все с этим молодым человеком, его обаяние и
    наше любопытство, прекрасный русский язык, обширный кругозор и доброжелательность. Все прошло замечательно. Есть несколько предложений к организаторам экскурсии. Внести какую то изюминку, не только религию и историю, но и к примеру какую-то жизнь актеров индийских фильмов, возможно трущобы и состоятельные современные кварталы.

  • Г
    Галина
    4 марта 2025
    Дели: must-see-места и город за кулисами
    Очегь здорово, что Сачин, как организатор, всегда на связи. Всё очень оперативно, понятно и доброжелательно. Моим гидом был Тарун. У
    него хороший разговорный русский, с ним приятно общаться, но кто любит побольше посмотреть и побольше информации, тому скорее всего будет недостаточно. Было очень вкусно в ресторанчике! И лепешки действительно фантастические! Экскурсия проходила на комфортной машине с прекрасным водителем. В общем, мне понравилось!

  • И
    Илья
    3 марта 2025
    Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
    Экскурсия очень понравилась! Нас отвезли от гостиницы на вокзал и посадили на поезд. Всё четко и без задержек. Али встретил
    нас в Агре и провел очень интересную, запоминающуюся экскурсию. Везде нас сопровождал и опекал. Мы чувствовали себя очень комфортно. Обратный путь - так же на высоте! Всё четко и комфортно. Проводили, встретили в Дели, отвезли в гостиницу!
    Рекомендую всем и мы думаем в следующий раз поехать с Али в Джампур. Надеюсь, что звезды будут к нам благосклонны и нам удастся поехать именно с Али!

  • Л
    Лидия
    2 марта 2025
    Дели: must-see-места и город за кулисами
    Рекомендую.
    Спасибо большое нашему гиду.
    Экскурсия полностью соответствует описанию.

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дели
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
  2. Тадж-Махал: путешествие в Агру на скоростном поезде
  3. Дели: must-see-места и город за кулисами
Какие места ещё посмотреть в Дели
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Тадж-Махал
  2. Самое главное
  3. Агра-форт
  4. Храм Лотоса
  5. Президентский дворец
  6. Кутб-Минар
Сколько стоит экскурсия по Дели в декабре 2025
Сейчас в Дели в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 96 до 179 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 166 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Активности», 166 ⭐ отзывов, цены от $96. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль