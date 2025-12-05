Добрый день! Наша экскурсия состоялась в день моего рождения 1 октября. Мы были с подругой, нашим гидом был Новин. Сразу читать дальше
обрадовало, что они заехали за нами ровно 10 утра как договаривались, все четко. Новин сразу представился… мы познакомились, сразу стало понятно что он позитивный, открытый человек и с ним приятно и интересно общаться. С самого начала, он поразил нас отличным знанием русского языка, энциклопедическими знаниями об истории Индии. Информации было много, мы побывали во многих храмах, где узнали об их возникновении, истории и предыстории их появления. Также мы побывали на базаре и катались на рикше, ездили в метро, покушали в прекрасном месте. Также хочу отметить водителя который нас возил, настоящий профессионал, с ним мы чувствовали себя в безопасности на дорогах Дели. Нам очень понравилось, мы рады что выбрали эту экскурсию и познакомились с этими прекрасными людьми. Не разочаровались и будем рекомендовать друзьям.
Экскурсия очень понравилась - отзывы не обманули, оказались реальными. Экскурсовод Навин -очень образованный и обаятельный человек, прекрасно знает русский язык. Моментально отзывался на все наши просьбы и очень интересно и развернуто отвечал на любые вопросы.
Были на экскурсии в августе, это не совсем сезон, но нам очень повезло с погодой и мы успели посмотреть все, читать дальше
что хотели. Из начально общались с Сачином, он все подробно расписал, ответил на все вопросы, посоветовал как будет логичней организовать маршрут, т. к. мы были впервые в Индии) Нашим гидом был Сунил, замечательный человек и мастер своего дела! Это не просто про зазубренный текст, это человек, который увлечен своей работой. А еще умеет ловить красивые кадры для фото, хотя это совсем не входит в его обязанности. Спасибо за наши впечатления))
Всем доброго времени суток! 17 августа мы прилетели в Дели. Нас встретил Мухаммад и в течении всего дня он показывал читать дальше
и рассказывал о всех достопримечательностях Дели. Это очень эрудированный, грамотный и внимательный молодой человек! Он отвечал на все наши вопросы, рассказывал очень много интересных фактов. Всем кто желает посетить Дели, мы рекомендуем Мухаммада быть Вашим гидом!!! Так же хотим выразить благодарность водителю, который был с нами (к сожалению не знаем его имени) за его старание и внимание. Огромное спасибо Сачину за прекрасный тур и отличную команду! Желаем всем процветания, успехов в работе, побольше вам хороших туристов, здоровья, счастья и удачи во всем!
Hello My name is Nadezhda I had a great trip to Delhi My guide was Muhammad. visiting the old city was very impressive. trip читать дальше
on a rickshaw around the market brought different emotions. The Hindu temple is magnificent. thanks to Muhammad I bought some great spices and masala tea)
Здравствуйте! Меня зовут Надежда. Я отлично провела время в Дели. Моим гидом был Мухаммад. Посещение старого города произвело на меня большое впечатление. Поездка на рикше по рынку вызвала у меня самые разные эмоции. Индуистский храм просто великолепен. Спасибо Мухаммаду. Купила классные специи и Масала чай)
От всей души хотим поблагодарить нашего гида Мохаммада за прекрасно проведенное время в Дели. Программа экскурсии была скорректирована с учетом наших читать дальше
пожеланий. Гид приезжал четко по времени и даже немного раньше. Рассказал очень много интересных фактов и отвечал на все наши многочисленные вопросы. Мохаммад очень позитивный и доброжелательный. По нашему желанию обедали в Макдоналдсе, так как для ребенок хотел именно туда😂 Покатались на рикшах и велорикшах. Везде успели, не смотря на жару было комфортно, так как была комфортная машина с кондиционером и Мохаммад старался, по возможности, где-то чуть быстрее нас проводить. С превеликим удовольствием рекомендую данную экскурсию 👍и не бойтесь Дели в июне 🙈 при отлично организованной экскурсии - это не так страшно как кажется
Эта экскурсия стала отличным способом познакомиться с Дели за пределами туристических путеводителей. Нас сопровождал очень увлечённый и знающий гид. Он читать дальше
не просто провёз нас по главным достопримечательностям, но и показал настоящий Дели — с его контрастами, жизнью и атмосферой. Мы увидели город и снаружи, и «изнутри», узнали много интересного из истории и культуры.
Очень понравился формат: чередование автомобильных переездов с прогулками по Старому городу. По желанию можно было даже прокатиться на рикше — мы воспользовались этой возможностью и остались в восторге. Всё проходило в комфортном ритме, без спешки, и при этом мы увидели действительно много.
Спасибо за заботу, внимание к деталям и приятную атмосферу на протяжении всего маршрута. Обязательно рекомендую тем, кто хочет почувствовать дух настоящего Дели!
Хочу поблагодарить нашего гида – Сунила за прекрасно проведённую экскурсию. Мы с сестрой впервые приехали в Индию и экскурсия по читать дальше
Дели была запланирована на конец путешествия, Сунил показал нам Дели, провёл по самым интересным местам и сделал завершение нашего знакомства с Индией очень красивым. Обязательно ещё приедем в Индию и отправимся исследовать другие места этой замечательной страны с таким потрясающим проводником, как Сунил☀️🧡🇮🇳
Благодарим от всего сердца Сачина!) Благодаря ему наши каникулы в Индии прошли ярко, безопасно, интересно и комфортно) Сачин был всегда на связи читать дальше
и помог нам со всем 🙏 Учел в экскурсиях все наши пожелания, мы очень довольны)
Экскурсия проходила с экскурсоводом из команды Сачина - Сандживом. Он отвечает на все вопросы, достаточно хорошо знает русский и имеет сертификацию гида и хорошие отношения с местными, что позволяло нам проходить везде без очереди- это шикарно! Рекомендуем Сачина и его команду)
1 марта мы были в Дели и заказали экскурсию "Дели: must-see-места и город за кулисами" Большое спасибо Сачин - организатору. Мы читать дальше
находились за Дели, но за небольшую доплату, нам сделали трансфер. Также мы попросили перестроить экскурсию, т. к. на следующий день у нас начинался экскурсионный маршрут и что-то попадало дважды. Маршрут был перестроен и нам предложили именно то, что мы хотели увидеть. Нашего гида звали Сунил. Огромная ему благодарность за его знания Индии и желание все это "отдать" нам. За Экскурсию ставлю 5+ Рекомендую обращаться за экскурсией к Сачину. Если вы точно знаете, что вам нужно, то все будет организовано по высшему разряду. А если не знаете, то возьмите экскурсию, что предлагается. Они учли много факторов и показывают самое интересное.
Экскурсия проведена великолепно гидом Тара (в переводе счастливая звезда))). У нас совпало все с этим молодым человеком, его обаяние и читать дальше
наше любопытство, прекрасный русский язык, обширный кругозор и доброжелательность. Все прошло замечательно. Есть несколько предложений к организаторам экскурсии. Внести какую то изюминку, не только религию и историю, но и к примеру какую-то жизнь актеров индийских фильмов, возможно трущобы и состоятельные современные кварталы.
Очегь здорово, что Сачин, как организатор, всегда на связи. Всё очень оперативно, понятно и доброжелательно. Моим гидом был Тарун. У читать дальше
него хороший разговорный русский, с ним приятно общаться, но кто любит побольше посмотреть и побольше информации, тому скорее всего будет недостаточно. Было очень вкусно в ресторанчике! И лепешки действительно фантастические! Экскурсия проходила на комфортной машине с прекрасным водителем. В общем, мне понравилось!
Экскурсия очень понравилась! Нас отвезли от гостиницы на вокзал и посадили на поезд. Всё четко и без задержек. Али встретил читать дальше
нас в Агре и провел очень интересную, запоминающуюся экскурсию. Везде нас сопровождал и опекал. Мы чувствовали себя очень комфортно. Обратный путь - так же на высоте! Всё четко и комфортно. Проводили, встретили в Дели, отвезли в гостиницу! Рекомендую всем и мы думаем в следующий раз поехать с Али в Джампур. Надеюсь, что звезды будут к нам благосклонны и нам удастся поехать именно с Али!
