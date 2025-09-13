Индивидуальная
до 3 чел.
Из аэропорта - по утреннему Дели: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Дели на индивидуальной экскурсии по знаковым достопримечательностям столицы Индии
Завтра в 09:30
14 сен в 05:00
$155 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборВесь Дели за 1 день: Старый и Новый город
Дели - это два мира в одном городе. Посетите древние мечети и современные храмы, Красный форт и Президентский дворец. Погрузитесь в атмосферу Индии
Начало: В лобби отеля
Завтра в 09:30
14 сен в 09:30
$127 за всё до 2 чел.
-
5%
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия из Дели в Агру: Тадж-Махал, форт Агры
Путешествие на скоростном поезде из Дели в Агру с комфортом и удобством. Все включено: от трансферов до обеда
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
14 сен в 20:30
от $181
$190 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дели
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дели
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Дели в сентябре 2025
Сейчас в Дели в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 127 до 181 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 121 ⭐ отзыв, цены от $127. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь