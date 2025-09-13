Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Дели на русском языке, цены от $127, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 5 часов 9 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Из аэропорта - по утреннему Дели: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю и культуру Дели на индивидуальной экскурсии по знаковым достопримечательностям столицы Индии $155 за всё до 3 чел. На машине 7 часов 61 отзыв Индивидуальная до 2 чел. Лучший выбор Весь Дели за 1 день: Старый и Новый город Дели - это два мира в одном городе. Посетите древние мечети и современные храмы, Красный форт и Президентский дворец. Погрузитесь в атмосферу Индии Начало: В лобби отеля $127 за всё до 2 чел. На машине На поезде 13 часов 5% 51 отзыв Индивидуальная Индивидуальная экскурсия из Дели в Агру: Тадж-Махал, форт Агры Путешествие на скоростном поезде из Дели в Агру с комфортом и удобством. Все включено: от трансферов до обеда Начало: У вашего отеля от $181 $190 за человека Другие экскурсии Дели

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Экскурсии на русском языке»

Экскурсии на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 121 ⭐ отзыв, цены от $127. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь