19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Очень не рекомендую данную экскурсию, и в особенности Елену. Стоит отметить, что Елена - не гид, а посредник. К самому экскурсоводу Марине у нас претензий нет, так как она неплохо рассказывала материал и делала свою работу. А вот по части организации и оплаты, которые координировала Елена, вопросов у нас очень много. После брони Елена предложила нам поменять групповую экскурсию на точно такую же индивидуальную, сказав, что это будет значительно комфортнее для нас. В итоге приехала очень маленькая машина, в которой и четырём людям было бы тесновато, а мы должны были там ехать вшестером! Несколько часов в таких условиях - это пытка, а не удовольствие. Во-вторых в машине не работал кондиционер, что на Гоа довольно критично. Возможно, если бы мы не доплачивали за обещанный Еленой повышенной комфорт, мы бы смирились. Но когда тебе говорят что будет очень удобно, а потом ты едешь несколько часов в духоте и тесноте - это кошмар. Еще в у нашей машины спустило колесо, и мы стояли на дикой жаре минут 30-40, ждали пока водитель поменяет его (понимаю, что это случайность, и не особо зависит от гида, но тем не менее это еще один минус в копилочку данной экскурсии). Ну и в довершении - в конце экскурсии выяснилось, что предоплата через сайт трипстер по мнению Елены не считается и должны ее еще раз оплатить, но уже гиду! Это был просто шок, так как у нас за 6 человек предоплата составила 24$, довольно приличная сумма. В итоге гиду мы конечно не стали еще раз платить предоплату, но с Еленой пришлось еще долго выяснять этот вопрос, что сильно портило отдых.

По итогу хочу посоветовать всем, кто собирается на Гоа, не связываться с Еленой и ее конторой. На месте вы сможете легко купить такую же экскурсию минимум в 3 раза дешевле, и вероятно значительно комфортнее. Мы так и сделали с другими экскурсиями и остались довольны ими горааздо больше, чем данной экскурсией от Елены.