19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Сафари на джипах, водопад, храмы и плантация специй за один день

Елена
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Елена – экскурсионное агентство
Вы посетите все самые интересные и красивые места удивительного и очень живописного штата Гоа: один из крупнейших водопадов Индии Дудхсагар, Базилику Бом Иисуса, индуистский храм Ганеши, плантацию с экзотическими деревьями и травами.

А еще увидите местные деревни и рисовые поля, отведаете пряную гоанскую еду, искупаетесь в прохладной горной воде и узнаете, как растет кешью.

Я расскажу историю Гоа, в которой чередуются индийские и португальские страницы, и познакомлю вас с местными традициями и легендами.
$40 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 25 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии19 отзывов
4.53
Гоа — первое знакомство
Гоа — первое знакомство

Что вас ожидает

На джипах к водопаду Дудхсагар!
Путешествие начнется рано утром, вы проедете через живописные местные деревушки и рисовые поля. Я расскажу об истории и географии Гоа и о том, как живут обычные индийцы. Затем вы пересядете на джипы и отправитесь по грунтовой дороге через джунгли и горные речки к знаменитому водопаду Дудхсагар. Здесь вы сможете загадать желание, искупаться в прохладном озере у подножия водопада, покормить обезьянок, насладиться красивейшей природой и сделать отличные фото.

Тропическая плантация и знакомство с местной кухней
Далее — экскурсия по плантации специй. Вы узнаете, как гонят местный самогон из ореха кешью, откуда берется белый перец и сколько лет живет банан. А еще сможете попробовать настоящий лист карри! Хозяева плантации предложат традиционный гоанский обед (рис, картофель со специями, рыба, креветки в соусе карри, салаты), а еще индийский самогон «фени» и напиток из лимонной травы, имбиря и кардамона. По желанию, прямо здесь, на плантации, вы сможете прокатиться на слоне или принять бодрящий душ из хобота.

Святые места
Экскурсия продолжится в прежней столице штата, Старом Гоа. Я расскажу о завоевании южной Индии португальцами и о том, как повлияла колонизация на коренных гоанцев. Вы посетите белоснежный собор Святой Екатерины и Базилику Бом Иисус, где хранятся мощи святого Франциска Ксаверия. А также заглянете на обратном пути в индуистский храм бога с головой слона Ганеши и узнаете, за что его так любят индийцы и почему Ганешу принято одаривать сладостями.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Бесплатный трансфер из Кандолима и Арпоры. Доплата за трансфер с дальних пляжей Северного и Южного Гоа — от 5$ до 25$. Стоимость зависит от количества человек, которые записались вместе с вами на этот день, и расположения вашего отеля.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: все входные билеты, обед и дегустация местных напитков
  • Катание и купание на слоне по желанию и оплачивается дополнительно — 700 рупий за одну опцию
Гоа — первое знакомство
Гоа — первое знакомство
Гоа — первое знакомство
Гоа — первое знакомство
Гоа — первое знакомство
Гоа — первое знакомство
Гоа — первое знакомство
Гоа — первое знакомство
Гоа — первое знакомство
Гоа — первое знакомство

Экскурсия проводится в понедельник, среду и пятницу в 05:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена
Елена
Приветствую всех исследователей Индии! Меня зовут Елена, я старший гид нашего дружного агентства, по первому образованию учитель английского языка, получила свидетельство экскурсовода, 7 лет работаю гидом, из них 5 — в Индии. Наше агентство официально зарегистрировано в налоговых органах Индии и Департаменте Туризма (штат Гоа), есть все лицензии на проведение экскурсий. Немного расскажу о наших преимуществах: длительный опыт организации экскурсий; уровень подготовки гидов, которые более 5 лет живут и работают в Индии и могут представить страну только с лучшей стороны; оригинальные и необычные программы, которых нет у других агентств; умение работать с индивидуальными, групповыми запросами и VIP-клиентами; круглосуточная поддержка опытного менеджера по любым вопросам. До встречи в Гоа!
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Большая и познавательная экскурсия, охватившая историю, религию, обычаи и нравы жителей, красоту и необычность природы и животных, знакомство с национальными блюдами и напитками и многое, многое другое. Хорошо организованная, прекрасно проведённая. Спасибо по рясающему гиду - Андрею, очень понравилось.
22 февраля 2020
Нам понравилось все 😁
25 января 2020
В джипах очень жарко, ехать около часа, на водопаде просто неоеальное число народа, из-за этого все надо делать бегом, чтобы успеть обратно на машину. Еслибы н е водопады - отличная экскурсия
15 апреля 2019
Очень не рекомендую данную экскурсию, и в особенности Елену. Стоит отметить, что Елена - не гид, а посредник. К самому экскурсоводу Марине у нас претензий нет, так как она неплохо рассказывала материал и делала свою работу. А вот по части организации и оплаты, которые координировала Елена, вопросов у нас очень много. После брони Елена предложила нам поменять групповую экскурсию на точно такую же индивидуальную, сказав, что это будет значительно комфортнее для нас. В итоге приехала очень маленькая машина, в которой и четырём людям было бы тесновато, а мы должны были там ехать вшестером! Несколько часов в таких условиях - это пытка, а не удовольствие. Во-вторых в машине не работал кондиционер, что на Гоа довольно критично. Возможно, если бы мы не доплачивали за обещанный Еленой повышенной комфорт, мы бы смирились. Но когда тебе говорят что будет очень удобно, а потом ты едешь несколько часов в духоте и тесноте - это кошмар. Еще в у нашей машины спустило колесо, и мы стояли на дикой жаре минут 30-40, ждали пока водитель поменяет его (понимаю, что это случайность, и не особо зависит от гида, но тем не менее это еще один минус в копилочку данной экскурсии). Ну и в довершении - в конце экскурсии выяснилось, что предоплата через сайт трипстер по мнению Елены не считается и должны ее еще раз оплатить, но уже гиду! Это был просто шок, так как у нас за 6 человек предоплата составила 24$, довольно приличная сумма. В итоге гиду мы конечно не стали еще раз платить предоплату, но с Еленой пришлось еще долго выяснять этот вопрос, что сильно портило отдых.
По итогу хочу посоветовать всем, кто собирается на Гоа, не связываться с Еленой и ее конторой. На месте вы сможете легко купить такую же экскурсию минимум в 3 раза дешевле, и вероятно значительно комфортнее. Мы так и сделали с другими экскурсиями и остались довольны ими горааздо больше, чем данной экскурсией от Елены.
31 марта 2019
Хотим выразить свою благодарность гиду Ксении. Она очень профессиональный человек. Просто находка для фирмы и где она работает, и для нас, туристов :)
6 марта 2019
Очень рекомендую !!! У нас была гид Марина , всю экскурсию нам рассказывала про Индию , отвечала на все вопросы . Видно , что гид не только знает Индию , но и действительно любит и обожает эту страну . Сама экскурсия очень насыщенная , у вас в конце экскурсии легкая усталость , но вы довольны всем увиденным . Экскурсия интересная не скучная !!! Когда вернусь в Индию , обязательно съезжу ещё раз . Пока вы будете ехать к водопаду , есть время как раз услышать про Индию , религию , население, обычаи , устои и все Вопросы которые вас заинтересуют . Впервые вижу гида , который действительно отвечает на все вопросы и подстраивается под туристов . (А не рассказывает текст , а вопросы остаются как всегда не отвеченные ). Скажу честно с удовольствием посетила бы все экскурсии этого агенства. Жаль что была всего 3 дня. В общем советую , не пожалеете!!!!! Ещё раз спасибо!!!!
5 марта 2019
Экскурсия отличная. Гид Александра - просто восторг. Грамотная поставленная речь, интересно от первого до последнего слова и вообще очень интеллигентный и приятный человек. Маршрут составлен очень хорошо, мы везде были первыми без очередей, на плантации можно запланировать купить подарки всем знакомым. Экскурсия обязательна к посещению!
5 марта 2019
Спасибо большое! Экскурсия очень понравилась! Гид Александра очень много рвссказала интересного! Всё было великолепно организовано! Очень понравилось!
26 февраля 2019
Побывали на обзорной экскурсии, получили массу впечатлений . Спасибо за хорошо спланированное время экскурсии, во всех местах посещения мы были в числе первых. Это несомненно большой плюс. Жалко что времени на посещение водопада мало, не успели искупаться от души, получилось все бегом. При посещении плантации специй рекомендую выбрать и купить до слоновника, т.к. после не смогли купить что хотелось, уже закончилось. Спасибо всем членам группы за обязательность - никого не пришлось ждать. В целом всё впечатетление положительное. Гид Александра вела экскурсию со знанием дела.
20 февраля 2019
Мы с подругой заказывали индивидуальную экскурсию. Нашим гидом была Александра. Александра хорошо разбирается в культуре, традициях, истории Индии, современной жизни этой страны. Она путешествовала по разным штатам, умеет вкусно подать информацию, обладает харизмой, знает много замечательных историй, умеет понять, что интересно клиенту и преподнести это индивидуально. Чувствуется, что она обожает Индию, прониклась ею, и с удовольствием делится своими познаниями и инсайтами. Александра умеет подобрать квалифицированных гидов на локальные экскурсии, дает дельные советы. На нее можно положиться и довериться ее вкусу. Мы остались очень довольны проведенным днем и с большим удовольствием продолжим изучать Индиию вместе с ней :)
Ещё 9 отзывов

Елена проводит ещё 10 экскурсий

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