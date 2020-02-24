19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На джипах к водопаду Дудхсагар!
Путешествие начнется рано утром, вы проедете через живописные местные деревушки и рисовые поля. Я расскажу об истории и географии Гоа и о том, как живут обычные индийцы. Затем вы пересядете на джипы и отправитесь по грунтовой дороге через джунгли и горные речки к знаменитому водопаду Дудхсагар. Здесь вы сможете загадать желание, искупаться в прохладном озере у подножия водопада, покормить обезьянок, насладиться красивейшей природой и сделать отличные фото.
Тропическая плантация и знакомство с местной кухней
Далее — экскурсия по плантации специй. Вы узнаете, как гонят местный самогон из ореха кешью, откуда берется белый перец и сколько лет живет банан. А еще сможете попробовать настоящий лист карри! Хозяева плантации предложат традиционный гоанский обед (рис, картофель со специями, рыба, креветки в соусе карри, салаты), а еще индийский самогон «фени» и напиток из лимонной травы, имбиря и кардамона. По желанию, прямо здесь, на плантации, вы сможете прокатиться на слоне или принять бодрящий душ из хобота.
Святые места
Экскурсия продолжится в прежней столице штата, Старом Гоа. Я расскажу о завоевании южной Индии португальцами и о том, как повлияла колонизация на коренных гоанцев. Вы посетите белоснежный собор Святой Екатерины и Базилику Бом Иисус, где хранятся мощи святого Франциска Ксаверия. А также заглянете на обратном пути в индуистский храм бога с головой слона Ганеши и узнаете, за что его так любят индийцы и почему Ганешу принято одаривать сладостями.
Как проходит экскурсия
Что входит в стоимость, а что — нет