2 отзыва

Индивидуальная до 10 чел.

Обзорная по Флоренции и чашечка кофе Начало: Piazza Santa Maria Novella, Firenze

Расписание: Бронируйте на любое удобное время. Если я занята, передам вас в надёжные руки самых лучших коллег.