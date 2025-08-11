Мои заказы

Дворец Строцци – экскурсии во Флоренции

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворец Строцци» во Флоренции на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Расширенная обзорная экскурсия по Флоренции
Пешая
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Флоренции
Погрузитесь в историю Флоренции с индивидуальной экскурсией. Узнайте о величайших памятниках и местах, связанных с Данте и Медичи
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 17:00
25 сен в 09:00
€450 за всё до 10 чел.
Обзорная по Флоренции и чашечка кофе
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная по Флоренции и чашечка кофе
Начало: Piazza Santa Maria Novella, Firenze
Расписание: Бронируйте на любое удобное время. Если я занята, передам вас в надёжные руки самых лучших коллег.
27 сен в 07:30
28 сен в 07:30
€140 за всё до 10 чел.
Необычная Тоскана за 1 день
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Необычная Тоскана за 1 день
Начало: Piazzale Porta Romana, Firenze
Расписание: Ежедневно, начиная с 9.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    11 августа 2025
    Обзорная по Флоренции и чашечка капучино в историческом месте
    Экскурсия и наши впечатления после - просто замечательные. Спасибо за это Светлане. Образованная, интеллигентная с приятным голосом Светлана провела нас
    читать дальше

    по центру Флоренции и своим рассказом показала душу и сердце города.
    Мы не первый раз во Флоренции, и сложились уже впечатления. Но в этот раз взглянули на город совершенно иначе, с другого ракурса. Не только с точки зрения истории и архитектуры. Но, в первую очередь, со стороны его жизни: людей, событий, отношений.
    2.5 часа пролетели незаметно. Наша дочь, 12 лет, также была увлеченным участником, так как весь рассказ свой Светлана легко адаптировала так, чтобы было интересно всем - и взрослому, и ребёнку. Отдельная благодарность за то, и мы это заметили в процессе, что Светлана умеет прямо по ходу рассказа "вести" участников по их интересам. Мы задавали вопросы и получали развёрнутые ответы на них. Целые истории с именами, датами, нюансами. Огромное спасибо за наши приятные впечатления

  • E
    Elena
    13 июля 2025
    Обзорная по Флоренции и чашечка капучино в историческом месте
    Спасибо огромное, Светлана, за Ваши чудесные экскурсии! Я далее не предлагала, что можно так интересно рассказывать об истории и достопримечательностях города! Вы - настоящий профессионал!
  • Д
    Денис
    24 октября 2024
    Расширенная обзорная экскурсия по Флоренции
    Экскурсия по Флоренции с Наташей в сентябре 2024 г. -это одно из самых ярких впечатлений об Италии. 6-часовая прогулка превратилась
    читать дальше

    в увлекательное приключение, где зачастую мы сами становились героями исторических событий) Наталья, не перегружая датами, влюбила нас в этот потрясающий город с первых минут. Искрометное чувство юмора, увлеченность своим делом и голова-энциклопедия- это Наташа! Спасибо Наталье, за такую прекрасную экскурсию. Рекомендуем!

