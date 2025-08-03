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По ту сторону Арно: тайны и легенды Ольтрарно
Ольтрарно во Флоренции - это место, где каждый камень хранит историю. Присоединяйтесь к прогулке и откройте для себя уникальные тайны этого района
Начало: Ponte Vecchio
Расписание: В 13:00
Завтра в 13:00
4 авг в 13:00
€45 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Красоты Флоренции «свысока»
Начало: У Золотого моста
Расписание: понедельник и пятница с 10:00 по 12:00
4 авг в 10:00
5 авг в 10:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Санта-Кроче и синдром Стендаля
Начало: Piazza di Santa Croce, 16, 50122 Firenze FI
Расписание: пн - сб 9.30 - 17.30, вс 14.00- 17.30
Завтра в 14:00
7 авг в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
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