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1 чел. По популярности Пешая 2 часа 1 отзыв Мини-группа до 10 чел. По ту сторону Арно: тайны и легенды Ольтрарно Ольтрарно во Флоренции - это место, где каждый камень хранит историю. Присоединяйтесь к прогулке и откройте для себя уникальные тайны этого района Начало: Ponte Vecchio Расписание: В 13:00 €45 за человека 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Красоты Флоренции «свысока» Начало: У Золотого моста Расписание: понедельник и пятница с 10:00 по 12:00 €120 за всё до 5 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Санта-Кроче и синдром Стендаля Начало: Piazza di Santa Croce, 16, 50122 Firenze FI Расписание: пн - сб 9.30 - 17.30, вс 14.00- 17.30 €120 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Флоренции Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Дом Галилео Галилея»

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