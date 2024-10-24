Индивидуальная
до 10 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Флоренции
Погрузитесь в историю Флоренции, прогуливаясь по её живописным улицам и наслаждаясь величественными памятниками искусства и архитектуры
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 17:00
14 авг в 09:00
€450 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по мотивам книги Дэна Брауна «Инферно»
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день кроме первого и последнего понедельника месяца
Завтра в 09:00
14 авг в 14:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Средневековая Флоренция
Погрузитесь в атмосферу средневековой Флоренции, исследуя её древние улицы и архитектурные шедевры. Узнайте, как жили богатые горожане
Начало: Площадь Республики
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно, начало в 9:30
26 авг в 09:30
27 авг в 09:30
€125 за всё до 5 чел.
