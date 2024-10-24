читать дальше в увлекательное приключение, где зачастую мы сами становились героями исторических событий) Наталья, не перегружая датами, влюбила нас в этот потрясающий город с первых минут. Искрометное чувство юмора, увлеченность своим делом и голова-энциклопедия- это Наташа! Спасибо Наталье, за такую прекрасную экскурсию. Рекомендуем!

Экскурсия по Флоренции с Наташей в сентябре 2024 г. -это одно из самых ярких впечатлений об Италии. 6-часовая прогулка превратилась