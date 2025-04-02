Мини-группа
до 1 чел.
Высоты Флоренции: лучшие террасы с видом на Дуомо
Начало: Piazza della Santissima Annunziata
Расписание: вт-сб в 10:00
Завтра в 10:00
3 апр в 10:00
€50 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
По следам Микеланджело
Начало: Piazza San Marco
Расписание: По субботам в 9:00
5 апр в 09:00
19 апр в 09:00
€150 за экскурсию
Индивидуальная
до 25 чел.
Первое свидание с Флоренцией
Начало: Площадь Санта Мария Новелла
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€130 за всё до 25 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Статуя Давида на площади Микеланджело»
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