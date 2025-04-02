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1 чел. По популярности Пешая 1.5 часа Мини-группа до 1 чел. Высоты Флоренции: лучшие террасы с видом на Дуомо Начало: Piazza della Santissima Annunziata Расписание: вт-сб в 10:00 €50 за человека Пешая На автобусе 2.5 часа Индивидуальная до 1 чел. По следам Микеланджело Начало: Piazza San Marco Расписание: По субботам в 9:00 €150 за экскурсию Пешая 2 часа Индивидуальная до 25 чел. Первое свидание с Флоренцией Начало: Площадь Санта Мария Новелла Расписание: Ежедневно, по договоренности €130 за всё до 25 чел. Другие экскурсии Флоренции

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Статуя Давида на площади Микеланджело»

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