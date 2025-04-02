Статуя Давида на площади Микеланджело – экскурсии во Флоренции

Найдено 3 экскурсии в категории «Статуя Давида на площади Микеланджело» во Флоренции на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Высоты Флоренции: лучшие террасы с видом на Дуомо
Пешая
1.5 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Высоты Флоренции: лучшие террасы с видом на Дуомо
Начало: Piazza della Santissima Annunziata
Расписание: вт-сб в 10:00
Завтра в 10:00
3 апр в 10:00
€50 за человека
По следам Микеланджело
Пешая
На автобусе
2.5 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
По следам Микеланджело
Начало: Piazza San Marco
Расписание: По субботам в 9:00
5 апр в 09:00
19 апр в 09:00
€150 за экскурсию
Первое свидание с Флоренцией
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 25 чел.
Первое свидание с Флоренцией
Начало: Площадь Санта Мария Новелла
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€130 за всё до 25 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Статуя Давида на площади Микеланджело»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Высоты Флоренции: лучшие террасы с видом на Дуомо
  2. По следам Микеланджело
  3. Первое свидание с Флоренцией
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Галерея Уффици
  4. Санта-Мария-дель-Фьоре
  5. Палаццо Веккьо
  6. Палаццо Питти
  7. Базилика Санта-Кроче
  8. Баптистерий
  9. Колокольня Джотто
  10. Базилика Сан-Лоренцо
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в апреле 2025
Сейчас во Флоренции в категории "Статуя Давида на площади Микеланджело" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 150.
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