Зеев В. проводит ещё 2 экскурсии

Иерусалим — точка сборки. Место, святое для трех цивилизаций. Место, которое связывают с Давидом, Соломоном, Иисусом, Магаметом (перечисление в порядке времени жизни). Мы пройдемся по древнему городу и посмотрим на святые места Иерусалима. Поговорим об исторических и духовных реалиях этих мест. Мы поговорим с вами и о создании мира и о последних его днях, о воскрешении из мертвых и приходе мессии. Мы посмотрим как европийский человек видит святой город 🏙️ и какой след он в нем оставляет. Мы поговорим о храмах, о святости, о том как изменяется взгляд на святость. Будет интересно.

Места по котомым мы пройдем — суть самые сакральные места для христианства и иудаизма: Храм Гроба Господня, Стена Плача, Крыши старого города, Яфские ворота, церковь ⛪ «Эмануэль», Алексанровское подворье, Виа Деларосса, Могила Царя Давида, Горница Тайной вечери.

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