Зеев В. проводит ещё 2 экскурсии

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Иерусалим – город Бога

Зеев В.
Зеев В. – Гид из Тель-Авива
Я покажу вам главные святыни Иерусалима для всех верующих христиан, иудеев и исламистов.

Эта индивидуальная экскурсия ⛳ состоит не только из посещения святых мест, мы поговорим и о создании мира, и о последних его днях, о воскрешении из мертвых и приходе мессии.

Мы увидим с вами сакральные места для христианства и иудаизма такие как Западная стена, Храм Гроба Господня, Путь скорби, могила царя Давида.
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Иерусалим – город Бога
Иерусалим – город Бога
Иерусалим — точка сборки. Место, святое для трех цивилизаций. Место, которое связывают с Давидом, Соломоном, Иисусом, Магаметом (перечисление в порядке времени жизни). Мы пройдемся по древнему городу и посмотрим на святые места Иерусалима. Поговорим об исторических и духовных реалиях этих мест. Мы поговорим с вами и о создании мира и о последних его днях, о воскрешении из мертвых и приходе мессии. Мы посмотрим как европийский человек видит святой город 🏙️ и какой след он в нем оставляет. Мы поговорим о храмах, о святости, о том как изменяется взгляд на святость. Будет интересно.
Места по котомым мы пройдем — суть самые сакральные места для христианства и иудаизма: Храм Гроба Господня, Стена Плача, Крыши старого города, Яфские ворота, церковь ⛪ «Эмануэль», Алексанровское подворье, Виа Деларосса, Могила Царя Давида, Горница Тайной вечери.
Заказ на субботу, только при наличие транспорта клиента.
Начало и место завершения
🚩 Автобусная станция Тель Авив на 6-ом этаже - возле направления автобуса на Иерусалим
Иерусалим – город Бога
Иерусалим – город Бога
Иерусалим – город Бога
Иерусалим – город Бога

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Зеев В.
Зеев В.
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