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Экскурсия в город-порт Фамагуста

Орфеус Т.
Орфеус Т. – Гид из Лимассола
За 1 экскурсию ⛳ мы побываем сразу в двух старинных городах Кипра: Фамагуста и Саламин.

Вы увидите знаменитый замок 🏰 Отелло и портовые ворота Фамагусты, прогуляетесь 👣 вдоль Венецианских стен и искупаетесь в Средиземном море 🌊.
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Экскурсия в город-порт Фамагуста
Экскурсия в город-порт Фамагуста

Что вы увидите

  • Фамагуста
  • Собор Святого Николая
  • Замок Отелло
  • Пляж - купание
  • Саламина
Отправляемся на восточное побережье Кипра, в город-порт Фамагуста, старинный город 🏙️ с богатым историческим наследием. В центре Старого города расположен готический собор Святого Николая, прообразом которого стал собор Парижской Богоматери. Увидим знаменитый замок 🏰 Отелло и портовые ворота Фамагусты, прогуляемся вдоль Венецианских стен.
Далее сделаем остановку на прекрасном пляже с золотистым песком и бирюзовой водой Средиземного моря 🌊, где будет свободное время для купания и отдыха. Покинув Фамагусту, мы отправимся в древний город Саламин, основанный по преданию после Троянской войны лучником Тевком, о котором упоминал Гомер в своей «Илиаде». Саламин был самым крупным городом на Кипре в античные времена.
По пути нам откроется панорама печально известного как «Город Призрак» — район Вароша, зона отчуждения вследствие трагических событий в истории 📖 Кипра.

Остановки и их продолжительность:

    Сбор туристов 7:00 - 8:00
    45 минут Собор Святого Николая
    30 минут Башня Отелло
    1 час Купание на пляже
    30 минут Саламина - древний город
    Что входит
    • транспорт
    • услуги гида
    • входные билеты
    Что не входит
    • обед
    Начало
    🚩 ваш отель, Лимассол
    Место завершения
    🏁 ваш отель
    Экскурсия в город-порт Фамагуста
    Экскурсия в город-порт Фамагуста
    Экскурсия в город-порт Фамагуста
    Экскурсия в город-порт Фамагуста

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Орфеус Т.
    Орфеус Т.
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