Отправляемся на восточное побережье Кипра, в город-порт Фамагуста, старинный город 🏙️ с богатым историческим наследием. В центре Старого города расположен готический собор Святого Николая, прообразом которого стал собор Парижской Богоматери. Увидим знаменитый замок 🏰 Отелло и портовые ворота Фамагусты, прогуляемся вдоль Венецианских стен.

Далее сделаем остановку на прекрасном пляже с золотистым песком и бирюзовой водой Средиземного моря 🌊, где будет свободное время для купания и отдыха. Покинув Фамагусту, мы отправимся в древний город Саламин, основанный по преданию после Троянской войны лучником Тевком, о котором упоминал Гомер в своей «Илиаде». Саламин был самым крупным городом на Кипре в античные времена.

По пути нам откроется панорама печально известного как «Город Призрак» — район Вароша, зона отчуждения вследствие трагических событий в истории 📖 Кипра.

Остановки и их продолжительность:

Сбор туристов 7:00 - 8:00

45 минут Собор Святого Николая

30 минут Башня Отелло

1 час Купание на пляже

30 минут Саламина - древний город