Мы отправимся навстречу восходящему солнцу, чтобы насладиться фантастическими песочными пляжами и чистыми лазурными водами восточного Кипра.

Мы посетим Фамагусту - город 🏙️ контрастов, где рядом с людным историческим центром раскинулся район, некогда принимавший множество туристов в своих фешенебельных отелях. Трагические события 1974 года превратили эту часть города в "город-призрак", опустевший и безлюдный, окруженный высокой колючей проволокой. В течение дня у нас будет возможность ознакомиться с историческим сердцем Фамагусты, прогулявшись по городу-крепости. Этот город произведет на Вас впечатление своими мощными крепостными венецианскими стенами, знаменитой башней Отелло. Также мы увидим портовые ворота Фамагусты, прогуляемся по узким улочкам города, узнаем об истории 📖 одного из самых красивых 🤩 готических храмов Кипра - кафедрального собора Святого Николая, в котором проходила церемония коронации королей, прекрасно сохранившийся храм - действующая мусульманская мечеть Ла Ла Мустафа Паши.

Далее мы посетим Античный город Саламин (Саламис). Наиболее известным памятником Саламина является великолепный гимназиум с римскими термами и амфитеатр. В центре гимназиума, окруженного мраморными колоннами, находится крытый стадион 🏟️ «палестра», где профессиональные атлеты и жители города могли заниматься спортивными упражнениями. Бани были украшены мраморными статуями богов и героев, которые частично уцелели до наших дней и были установлены археологами на постаменты. Античный театр, построенный при императоре Августе, когда-то являлся одним из самых крупных театров во всем восточном Средиземноморье и вмещал 15 000 зрителей.

В заключение нашего тура Вы увидите гробницу Святого Варнавы - первого христианского проповедника на Кипре и церковь-музей. У Вас будет также свободное время заглянуть в местные лавочки отведать восточных сладостей, насладиться ароматным восточным кофе, а также окунуться в лазурные воды саламинского побережья.

Важно! На экскурсии 🧭 обязательно иметь при себе паспорт.

Транспорт для проведения экскурсии:

Автомобиль стандартный легковой вмещает до 4х пассажиров

Mercedes V-class -до 7 пассажиров

Toyota Hiace микроавтобус -до 14 пассажиров