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Кирения — Илларион

Орфеус Т.
Орфеус Т. – Гид из Лимассола
Идеальный тур для любителей Средневековья и старинных мест по Северному Кипру.

Вы увидите замок 🏰 Святого Илариона, побываете в Кирении и Музее кораблекрушений, а также посетите аббатство Беллапаис 13 века.
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Кирения — Илларион
Кирения — Илларион

Что вы увидите

  • Кирения
  • Замок святого Иллариона
  • Венецианская крепость – Музей
  • Свободное время
  • Аббатство Беллапаис
Этот тур предназначен для любителей средневековья. Поездка приведет нас к северной части острова. В столице Никосии вы пересечете «Зеленую Линию», отделяющую южную часть Кипра от оккупированной северной территории.
Дорога из Никосии в Керинию проходит через гору Пентадактилос, что по-гречески означает «Пять пальцев». Здесь мы насладимся легендарным замком Святого Илариона — главным оплотом тамплиеров на Кипре.
Затем мы прибываем в бывшую летнюю резиденцию французской королевской династии Лузиньян — город 🏙️ Кирения. Это самый большой город на Северном Кипре. Прогуляйтесь по узким улочкам Старого города, спуститесь на красивую набережную, чтобы провести свободное время.
В крепостных стенах венецианского замка исследуйте Музей 🖼 кораблекрушений, в котором находятся останки 4-го века до н. э. грузовое судно времен Александра Македонского и разрозненные грузы, которые оно перевозило.
Наше путешествие продолжается в Аббатство Беллапаис, широко известное как один из самых интересных готических памятников на Кипре, воздвигнутый крестоносцами.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
  • входные билеты
Что не входит
  • обед
Начало
🚩 ваш отель, Лимассол
Место завершения
🏁 ваш отель
Кирения — Илларион
Кирения — Илларион
Кирения — Илларион
Кирения — Илларион

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Орфеус Т.
Орфеус Т.
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