Этот тур предназначен для любителей средневековья. Поездка приведет нас к северной части острова. В столице Никосии вы пересечете «Зеленую Линию», отделяющую южную часть Кипра от оккупированной северной территории.

Дорога из Никосии в Керинию проходит через гору Пентадактилос, что по-гречески означает «Пять пальцев». Здесь мы насладимся легендарным замком Святого Илариона — главным оплотом тамплиеров на Кипре.

Затем мы прибываем в бывшую летнюю резиденцию французской королевской династии Лузиньян — город 🏙️ Кирения. Это самый большой город на Северном Кипре. Прогуляйтесь по узким улочкам Старого города, спуститесь на красивую набережную, чтобы провести свободное время.

В крепостных стенах венецианского замка исследуйте Музей 🖼 кораблекрушений, в котором находятся останки 4-го века до н. э. грузовое судно времен Александра Македонского и разрозненные грузы, которые оно перевозило.

Наше путешествие продолжается в Аббатство Беллапаис, широко известное как один из самых интересных готических памятников на Кипре, воздвигнутый крестоносцами.