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ходе экскурсии посетите буддийский храмовый комплекс По Линь и пройдите по Тропе мудрости с выложенной иероглифами «Сутрой сердца» Будды. Также загляните в рыбацкую деревню на воде и прокатитесь на катере. Во время прогулки гид расскажет об истории Лантау, монастыре и буддизме, а также о Гонконге в целом. Экскурсия проходит на общественном транспорте и такси, которые оплачиваются отдельно