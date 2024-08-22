На острове Лантау сохраняется нетронутая природа, где можно встретить диких буйволов и розовых дельфинов.
Главной достопримечательностью является бронзовая статуя Будды на горном плато Нонг Пинг, к которой ведёт живописная канатная дорога.
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Главной достопримечательностью является бронзовая статуя Будды на горном плато Нонг Пинг, к которой ведёт живописная канатная дорога.
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5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Захватывающие виды с горы
- 🛤️ Прогулка по Тропе мудрости
- 🚡 Живописная канатная дорога
- 🐬 Возможность увидеть розовых дельфинов
- 🏯 Посещение буддийского храма По Линь
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30
Что можно увидеть
- Бронзовая статуя Будды
- Буддийский храмовый комплекс По Линь
- Тропа мудрости
- Рыбацкая деревня
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Ключевой достопримечательностью Лантау является бронзовая статуя Будды, расположенная на горном плато Нонг Пинг. Мы проедем к ней по живописной канатной дороге, уходящей в горы к подножию статуи.
- Посетим буддийский храмовый комплекс По Линь.
- Пройдём по Тропе мудрости, на которой иероглифами выложена «Сутра сердца» Будды.
- Заглянем в рыбацкую деревню на воде, где вы прокатитесь на катере и, если повезёт, сможете увидеть исчезающий вид розовых дельфинов.
- Во время прогулки я расскажу как об острове Лантау, здешнем монастыре и особенностях буддизма, так и об истории всего Гонконга.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на общественном транспорте и такси, которые оплачиваются отдельно — около $50 за 1–4 человек.
- Также дополнительно оплачиваются билеты на канатную дорогу: $40/35 — взрослый/детский до 11 лет, катер в деревне — $5 за чел.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Гонконге
Я москвичка, но уже 20 лет живу в Гонконге и работаю лицензированным гидом. Гонконг стал для меня практически родным городом. Как ваш проводник и русскоязычный гид буду рада провести обзорнуюЗадать вопрос
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