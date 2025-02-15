Эта индивидуальная экскурсия приглашает вас в увлекательное путешествие по культурным и историческим местам Куала-Лумпура. Пещеры Бату - это не только природное чудо, но и важный индуистский храмовый комплекс. Королевская фабрика олова расскажет о древнем ремесле, а центр батика покажет искусство ручной росписи по шёлку. Экскурсия проходит на автомобиле с русскоязычным гидом, что делает её комфортной и познавательной

Описание экскурсии

Пещеры Бату

Это не просто чудо природы, но и настоящий индуистский храм. Вы подниметесь по лестнице длиной в 272 ступени ко входу в Храмовую пещеру. Увидите причудливые сталактиты и сталагмиты, полюбуетесь огромными статуями божеств. А гид расскажет об истории этого места.

Малазийские фабрики

Вы посетите Королевскую фабрику олова и познакомитесь с одним из древнейших ремёсел Малайзии — предметы утвари и сувениры здесь выплавляют уже более века. А в центре батика понаблюдаете за работой мастерской и узнаете о технологии ручной росписи по ткани.

Организационные детали