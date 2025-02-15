Эта индивидуальная экскурсия приглашает вас в увлекательное путешествие по культурным и историческим местам Куала-Лумпура. Пещеры Бату - это не только природное чудо, но и важный индуистский храмовый комплекс.
Королевская фабрика олова расскажет о древнем ремесле, а центр батика покажет искусство ручной росписи по шёлку. Экскурсия проходит на автомобиле с русскоязычным гидом, что делает её комфортной и познавательной
Королевская фабрика олова расскажет о древнем ремесле, а центр батика покажет искусство ручной росписи по шёлку. Экскурсия проходит на автомобиле с русскоязычным гидом, что делает её комфортной и познавательной
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Увидеть древние пещеры Бату
- 🏭 Посетить королевскую фабрику олова
- 🎨 Узнать о технике батика
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 🗣 Русскоязычный гид
Что можно увидеть
- Пещеры Бату
- Королевская фабрика олова
- Центр батика
Описание экскурсии
Пещеры Бату
Это не просто чудо природы, но и настоящий индуистский храм. Вы подниметесь по лестнице длиной в 272 ступени ко входу в Храмовую пещеру. Увидите причудливые сталактиты и сталагмиты, полюбуетесь огромными статуями божеств. А гид расскажет об истории этого места.
Малазийские фабрики
Вы посетите Королевскую фабрику олова и познакомитесь с одним из древнейших ремёсел Малайзии — предметы утвари и сувениры здесь выплавляют уже более века. А в центре батика понаблюдаете за работой мастерской и узнаете о технологии ручной росписи по ткани.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Commuter
- Дополнительно оплачивается вход в пещеры — $5 за человека
- С вами будет англоязычный гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€55
|Один ребёнок 2-12 лет
|Бесплатно
|Каждый следующий ребёнок 2-12 лет
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Куала-Лумпуре
Провёл экскурсии для 3 туристов
В нашей компании работают профессионалы своего дела. Каждый находится на своём месте и очень любит свою работу. Это позволяет нам делать путешествия, которые меняют сознание, открывают невероятные красоты и дарятЗадать вопрос
Похожие экскурсии из Куала-Лумпура
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экзотический Куала-Лумпур - с русским гидом
Куала-Лумпур - город контрастов и культур. На нашей экскурсии вы увидите пещеры Бату, башни Петронас и другие знаковые места с русским гидом
Завтра в 09:30
16 фев в 09:30
от €200 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Пещеры Бату и мастерство малазийских фабрик: шоколад, олово, батик
Погрузитесь в удивительный мир культуры и природы Малайзии с эксклюзивной экскурсией по знаменитым достопримечательностям Куала-Лумпура
Начало: У места вашего проживания в Куала-Лумпуре
Завтра в 09:00
16 фев в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие по Куала-Лумпуру и пещерам Бату: экскурсия
Малайзия - страна контрастов и культур. Узнайте, как Куала-Лумпур стал комфортной столицей, и посетите пещеры Бату с их древними легендами
Начало: От отеля в центре Куала-Лумпур или от Башен Близне...
Завтра в 09:00
5 мар в 09:00
€155 за всё до 2 чел.