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Обзорная экскурсия по Кракову

5
4 отзыва
Ирина М.
Ирина М. – Гид из Кракова
Вам подойдёт эта прогулка 👣, если вы новичок в городе и хотели бы за короткое время увидеть ключевые must-see.

Если у вас мало времени, но жажда знаний.

Экскурсовод закончила старейший Ягеллонский университет, где учился Николай Коперник.

Вас ждёт поистине захватывающий рассказ о городе без банальных фактов из путеводителей.

Вы увидите Королевский замок 🏰 Вавель, по Канонической улице дойдёте до Старого Города, побываете в Университетском квартале и на главной площади с костёлом Успения Девы Марии.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €50 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Кракову
Обзорная экскурсия по Кракову

Что вы увидите

  • Королевский замок Вавель
  • Кафедральный собор
  • Старый Город
  • барочный костел Иезуитов
  • Дворец Краковских Архиепископов
  • университетский квартал
  • Рынек Глувны
  • костел Успения Девы Марии
  • оборонные фортификации.
Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ Вас на увлекательную прогулку 👣 во время которой увидим Королевский замок 🏰 Вавель, где Кафедральный собор в котором проходили коронации и венчания правителей, дворец — резиденция польских королей. После посещения Вавельского холма по живописной улице Канонической идем в Старый Город 🏙️. Посмотрим барочный костел Иезуитов, Дворец Краковских Архиепископов, в котором жил папа римский Иоанн Павел II. Посетим университетский квартал и увидим главный корпус старейшего в Польше Ягеллонского университета. Именно здесь учился Николай Коперник.
Во время экскурсии 🧭 также увидим главную площадь — Рынек Глувны, костел Успения Девы Марии и оборонные фортификации.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Обзорная экскурсия по Кракову
Обзорная экскурсия по Кракову
Обзорная экскурсия по Кракову
Обзорная экскурсия по Кракову

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина М.
Ирина М.
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4 отзыва оставили туристы

Ирина М. проводит ещё 1 экскурсию

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