Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ Вас на увлекательную прогулку 👣 во время которой увидим Королевский замок 🏰 Вавель, где Кафедральный собор в котором проходили коронации и венчания правителей, дворец — резиденция польских королей. После посещения Вавельского холма по живописной улице Канонической идем в Старый Город 🏙️. Посмотрим барочный костел Иезуитов, Дворец Краковских Архиепископов, в котором жил папа римский Иоанн Павел II. Посетим университетский квартал и увидим главный корпус старейшего в Польше Ягеллонского университета. Именно здесь учился Николай Коперник.

Во время экскурсии 🧭 также увидим главную площадь — Рынек Глувны, костел Успения Девы Марии и оборонные фортификации.