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Путешествие в Ойцовский национальный парк и замок в Песковой Скале

Вячеслав
Вячеслав – Гид из Кракова
Путешествие в Ойцовский национальный парк и замок в Песковой Скале
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 31 человека

  • €45 за человека

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Путешествие в Ойцовский национальный парк и замок в Песковой Скале
Путешествие в Ойцовский национальный парк и замок в Песковой Скале

Что вы увидите

  • Ойцовский национальный парк и замок в Песковой Скале
Нашу экскурсию ⛳ начнём с посещения Ойцовского замка (Zamek w Ojcowie), построенного по приказу короля Казимира Великого во второй половине 14 века. Дорога от Кракова до Ойцова займет не больше часа, за это время мы погрузимся в атмосферу времён средневековья, когда начали возводить оборонительные фортификации в виде системы так называемых Орлиных гнёзд. Далее нас ждёт прогулка 👣 к скалам называемых Краковскими воротами (Brama Krakowska). После - время на обед в рыбном хозяйстве где разводят форель
Что входит
  • В стоимость включено: транспортные расходы
  • билет в музеи
  • сопровождающий гид по всему маршруту.
Начало и место завершения
🚩 ul. Mikołaja Kopernika 3; у отеля Wyspiański

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 31 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вячеслав
Вячеслав
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