Ойцовский национальный парк и замок в Песковой Скале
Нашу экскурсию ⛳ начнём с посещения Ойцовского замка (Zamek w Ojcowie), построенного по приказу короля Казимира Великого во второй половине 14 века. Дорога от Кракова до Ойцова займет не больше часа, за это время мы погрузимся в атмосферу времён средневековья, когда начали возводить оборонительные фортификации в виде системы так называемых Орлиных гнёзд. Далее нас ждёт прогулка 👣 к скалам называемых Краковскими воротами (Brama Krakowska). После - время на обед в рыбном хозяйстве где разводят форель
Что входит
В стоимость включено: транспортные расходы
билет в музеи
сопровождающий гид по всему маршруту.
Начало и место завершения
🚩 ul. Mikołaja Kopernika 3; у отеля Wyspiański
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 31 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.