Нашу экскурсию ⛳ начнём с посещения Ойцовского замка (Zamek w Ojcowie), построенного по приказу короля Казимира Великого во второй половине 14 века. Дорога от Кракова до Ойцова займет не больше часа, за это время мы погрузимся в атмосферу времён средневековья, когда начали возводить оборонительные фортификации в виде системы так называемых Орлиных гнёзд. Далее нас ждёт прогулка 👣 к скалам называемых Краковскими воротами (Brama Krakowska). После - время на обед в рыбном хозяйстве где разводят форель