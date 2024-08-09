Они растут прямо в воде в дельте Волги, где река распадается на сотни рукавов, протоков и озёр, и занимают огромные территории,
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести 10 000₽ непосредственно организатору за 30 дней до начала тура.
Проживание. Двухместное размещение на рыболовно-охотничьей базе Fish Sense (Трудфронт) в первую ночь и в отеле Victoria Palace (Астрахань) во вторую.
Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях и обед на осетровой ферме. Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 6 лет.
Программа тура по дням
Отдых на загородной базе, закат на лотосовом озере
Встретим вас у аэропорта и поедем в сторону села Трудфронт, где сегодня останемся ночевать (около двух часов в пути). Наша уютная база отдыха расположена в живописных локациях на берегу реки Бахтемир.
После размещения в номерах будет время отдохнуть и пообедать. При желании вы можете порыбачить или попариться в бане. Провожать закат будем, катаясь на катере по озеру с распустившимися лотосами. Эти нежные цветы с тонким ароматом являются священными во многих культурах, символизируют чистоту, мудрость, счастье. Они занесены в Красную книгу России, поэтому срывать бутоны нельзя.
Обед на осетровой ферме, прогулки по Астрахани
Неспешно позавтракаем и поедем обратно в Астрахань. По дороге сделаем паузу, чтобы посетить осетровую ферму. Познакомимся с технологией выращивания этой краснокнижной рыбы от икринки до взрослой особи и продегустируем деликатес во время обеда.
Во второй половине дня прибудем в областной центр. После размещения в отеле устроим пеший променад по Астрахани. Во время обзорной экскурсии осмотрим основные достопримечательности и погрузимся в вечернюю жизнь города.
Возвращение домой
После завтрака будет время, чтобы ещё раз прогуляться по городу и приобрести сувениры. На обед рекомендуем попробовать блюда ловецкой (рыбацкой) кухни, традиционной для Астрахани. После этого доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|31 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до аэропорта
- Трансферы по маршруту на комфортабельном микроавтобусе и такси
- Проживание
- Завтраки во второй и третий дни, обед во второй день
- Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
- Прогулка на катере по озеру с лотосами
- Посещение осетровой фермы
Что не входит в цену
- Билет в Астрахань и обратно
- Питание вне программы - 2000-2500₽ с человека в день