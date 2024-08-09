Летний закат в оттенках розового: водная прогулка к цветущим лотосам в дельте Волги

Провести вечер на лотосовом озере, пообедать на осетровой ферме и погулять по Астрахани
Цветущие лотосы являются одной из красивейших природных достопримечательностей Астраханской области.

Они растут прямо в воде в дельте Волги, где река распадается на сотни рукавов, протоков и озёр, и занимают огромные территории,
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напоминающие бескрайнее розовое море. На катере мы отправимся к одной из таких плантаций и полюбуемся нежными бутонами в закатных лучах.

Познакомимся с ещё одной визитной карточкой региона: посетим осетровую ферму, где нас ждут экскурсия по производству и дегустация рыбных блюд.

А завершится поездка в многовековой Астрахани, богатой архитектурными памятниками и интересными локациями.

Летний закат в оттенках розового: водная прогулка к цветущим лотосам в дельте Волги
Летний закат в оттенках розового: водная прогулка к цветущим лотосам в дельте Волги
Летний закат в оттенках розового: водная прогулка к цветущим лотосам в дельте Волги
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести 10 000₽ непосредственно организатору за 30 дней до начала тура.

Проживание. Двухместное размещение на рыболовно-охотничьей базе Fish Sense (Трудфронт) в первую ночь и в отеле Victoria Palace (Астрахань) во вторую.

Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях и обед на осетровой ферме. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Отдых на загородной базе, закат на лотосовом озере

Встретим вас у аэропорта и поедем в сторону села Трудфронт, где сегодня останемся ночевать (около двух часов в пути). Наша уютная база отдыха расположена в живописных локациях на берегу реки Бахтемир.

После размещения в номерах будет время отдохнуть и пообедать. При желании вы можете порыбачить или попариться в бане. Провожать закат будем, катаясь на катере по озеру с распустившимися лотосами. Эти нежные цветы с тонким ароматом являются священными во многих культурах, символизируют чистоту, мудрость, счастье. Они занесены в Красную книгу России, поэтому срывать бутоны нельзя.

Отдых на загородной базе, закат на лотосовом озереОтдых на загородной базе, закат на лотосовом озереОтдых на загородной базе, закат на лотосовом озереОтдых на загородной базе, закат на лотосовом озереОтдых на загородной базе, закат на лотосовом озереОтдых на загородной базе, закат на лотосовом озереОтдых на загородной базе, закат на лотосовом озере
2 день

Обед на осетровой ферме, прогулки по Астрахани

Неспешно позавтракаем и поедем обратно в Астрахань. По дороге сделаем паузу, чтобы посетить осетровую ферму. Познакомимся с технологией выращивания этой краснокнижной рыбы от икринки до взрослой особи и продегустируем деликатес во время обеда.

Во второй половине дня прибудем в областной центр. После размещения в отеле устроим пеший променад по Астрахани. Во время обзорной экскурсии осмотрим основные достопримечательности и погрузимся в вечернюю жизнь города.

Обед на осетровой ферме, прогулки по АстраханиОбед на осетровой ферме, прогулки по АстраханиОбед на осетровой ферме, прогулки по АстраханиОбед на осетровой ферме, прогулки по АстраханиОбед на осетровой ферме, прогулки по АстраханиОбед на осетровой ферме, прогулки по Астрахани
3 день

Возвращение домой

После завтрака будет время, чтобы ещё раз прогуляться по городу и приобрести сувениры. На обед рекомендуем попробовать блюда ловецкой (рыбацкой) кухни, традиционной для Астрахани. После этого доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет31 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту на комфортабельном микроавтобусе и такси
  • Проживание
  • Завтраки во второй и третий дни, обед во второй день
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
  • Прогулка на катере по озеру с лотосами
  • Посещение осетровой фермы
Что не входит в цену
  • Билет в Астрахань и обратно
  • Питание вне программы - 2000-2500₽ с человека в день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Астрахани, первая половина дня
Завершение: Аэропорт Астрахани, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Астрахани

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхОбзорныеВсе туры3-дневные турыВодные развлеченияВечерниеНа фермуЖивотные

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