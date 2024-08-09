Встретим вас у аэропорта и поедем в сторону села Трудфронт, где сегодня останемся ночевать (около двух часов в пути). Наша уютная база отдыха расположена в живописных локациях на берегу реки Бахтемир.

После размещения в номерах будет время отдохнуть и пообедать. При желании вы можете порыбачить или попариться в бане. Провожать закат будем, катаясь на катере по озеру с распустившимися лотосами. Эти нежные цветы с тонким ароматом являются священными во многих культурах, символизируют чистоту, мудрость, счастье. Они занесены в Красную книгу России, поэтому срывать бутоны нельзя.