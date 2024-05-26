Проведите выходные в Астрахани, наслаждаясь театральным искусством, встречами с артистами и мастер-классами
Этот индивидуальный тур предлагает уникальную возможность не только насладиться выдающимися спектаклями в Астраханском драматическом театре и Астраханском Государственном Театре Оперы и Балета, но и заглянуть за кулисы, узнать тайны театрального мастерства.
Вы встретитесь с артистами, получите автографы и сможете задать им вопросы во время творческой встречи.
На мастер-классе от театрального художника вы откроете для себя, как создаются декорации и реквизит, и даже попробуете себя в этом искусстве.
Помимо театральной программы, вас ждут экскурсии по самым живописным зданиям Астрахани, посещение Кремля и знакомство с астраханской кухней.
Этот тур станет настоящим праздником для любителей театра и всех, кто хочет окунуться в культурную атмосферу Астрахани
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|28 200 ₽
Описание
Организационные детали
Театральный сезон в Астрахани продолжается с сентября по июнь, репертуар публикуется театрами за 1,5-1 месяц, поэтому точные названия спектаклей для посещения вы можете узнать в переписке с гидом.В театрах нет дресс-кода, однако мы закладываем свободное время, на случай, если вы захотите подготовиться к выходу.
Проживание. Будем жить в мини-отеле «Театральная», 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.
Питание. В программу включены завтраки и обеды.
Дети. Возможно участие с детьми от 9 лет.
Транспорт. Передвигаться будем на минивэне Ниссан Сирена.
Программа тура по дням
Астраханский драматический театр и творческая встреча
Встретим вас в аэропорту в 13:00 и уже по дороге в отель начнём обзорную экскурсию по Астрахани. На обед насладимся местной кухней, а затем у вас будет время подготовиться к походу в театр до 17:00.
Во время антракта — лёгкий ужин в фойе. Как только спектакль завершится, стихнет гул аплодисментов и опустится занавес, мы пойдём не на выход, а за сцену, чтобы увидеть, как бурлит закулисная жизнь. Вы наблюдаете за сборкой реквизита и декораций, возьмёте автографы у артистов и поучаствуете в творческой встрече с актёрами: будем пить чай и обсуждать спектакль.
В 21:30 поедем в гостиницу.
Экскурсия по Астрахани и спектакль в Государственном Театре Оперы и Балеты
Позавтракаем в отеле и отправимся знакомиться с театральным городом: будем передвигаться на автомобиле и гулять пешком. Полюбуемся зданием Мариинской женской гимназии и театром кукол, колледжем культуры и балетным училищем. Обязательно побываем в Астраханском кремле 16 веке.
По желанию можем провести дополнительную экскурсию по закулисью с посещением балетных классов и театральных мастерских (по желанию).
Пообедаем в театральном кафе в 13:00, а затем вас ждёт мастер-класс по рисованию от театрального художника. Пётр Николаевич поможет нарисовать акварельный волжский пейзаж, а ещё расскажет про подготовку реквизита к спектаклям.
Вернёмся в гостиницу, с 16:00 до 17:00 у вас будет свободное время. В фойе гостиницы вы сможете выпить чай или кофе и перекусить.
Вечером отправимся на экскурсию по Астраханскому Государственному Театра Оперы и Балета, а после насладимся ещё одним спектаклем. После пищи духовной — пища материальная. Завершим день праздничным ужином, будем делиться впечатлениями и обсуждать увиденное в театре.
Отъезд
В 06:00 — трансфер из отеля в аэропорт. Вылет в Москву в 07:20 с прибытием в 09:05.
Есть возможность по вашему желанию продлить тур на 1 или 2 дня: можно отдохнуть, отправиться на театрализованную экскурсию в музей или картинную галерею.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в мини-отеле «Театральная»
- Завтраки и обеды
- Трансферы на минивэне по программе
- Экскурсии
- Билеты в театр (на репертуарные спектакли)
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Астрахани и обратно
- Питание вне программы и ужины
- Доплата за одноместное размещение - 3500 руб
- Доплата за номер в пятизвездочном отеле от 2500 руб. и выше
- Билеты на спектакли вне репертуара (гастроли столичных театров, антрепризы, спектакли с участием звёзд сцены)
- Возможно провести тур индивидуально от 1 человека в любую субботу