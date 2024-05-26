Театральный уикенд в Астрахани: 2 спектакля, творческая встреча и мастер-класс
Авторский тур в Астрахани

Проведите выходные в Астрахани, наслаждаясь театральным искусством, встречами с артистами и мастер-классами

Приглашаем вас провести выходные в Астрахани, погрузившись в мир театрального искусства.

Этот индивидуальный тур предлагает уникальную возможность не только насладиться выдающимися спектаклями в Астраханском драматическом театре и Астраханском Государственном Театре Оперы и Балета, но и заглянуть за кулисы, узнать тайны театрального мастерства.

Вы встретитесь с артистами, получите автографы и сможете задать им вопросы во время творческой встречи.

На мастер-классе от театрального художника вы откроете для себя, как создаются декорации и реквизит, и даже попробуете себя в этом искусстве.

Помимо театральной программы, вас ждут экскурсии по самым живописным зданиям Астрахани, посещение Кремля и знакомство с астраханской кухней.

Этот тур станет настоящим праздником для любителей театра и всех, кто хочет окунуться в культурную атмосферу Астрахани
Театральный уикенд в Астрахани: 2 спектакля, творческая встреча и мастер-класс
Театральный уикенд в Астрахани: 2 спектакля, творческая встреча и мастер-класс
Театральный уикенд в Астрахани: 2 спектакля, творческая встреча и мастер-класс
Ближайшие даты:
26
мая
1
июн
15
июн
22
июн
29
июн

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет28 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Театральный сезон в Астрахани продолжается с сентября по июнь, репертуар публикуется театрами за 1,5-1 месяц, поэтому точные названия спектаклей для посещения вы можете узнать в переписке с гидом.

В театрах нет дресс-кода, однако мы закладываем свободное время, на случай, если вы захотите подготовиться к выходу.

Проживание. Будем жить в мини-отеле «Театральная», 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

Питание. В программу включены завтраки и обеды.

Дети. Возможно участие с детьми от 9 лет.

Транспорт. Передвигаться будем на минивэне Ниссан Сирена.

Программа тура по дням

1 день

Астраханский драматический театр и творческая встреча

Встретим вас в аэропорту в 13:00 и уже по дороге в отель начнём обзорную экскурсию по Астрахани. На обед насладимся местной кухней, а затем у вас будет время подготовиться к походу в театр до 17:00.

Во время антракта — лёгкий ужин в фойе. Как только спектакль завершится, стихнет гул аплодисментов и опустится занавес, мы пойдём не на выход, а за сцену, чтобы увидеть, как бурлит закулисная жизнь. Вы наблюдаете за сборкой реквизита и декораций, возьмёте автографы у артистов и поучаствуете в творческой встрече с актёрами: будем пить чай и обсуждать спектакль.

В 21:30 поедем в гостиницу.

Астраханский драматический театр и творческая встречаАстраханский драматический театр и творческая встречаАстраханский драматический театр и творческая встречаАстраханский драматический театр и творческая встречаАстраханский драматический театр и творческая встреча
2 день

Экскурсия по Астрахани и спектакль в Государственном Театре Оперы и Балеты

Позавтракаем в отеле и отправимся знакомиться с театральным городом: будем передвигаться на автомобиле и гулять пешком. Полюбуемся зданием Мариинской женской гимназии и театром кукол, колледжем культуры и балетным училищем. Обязательно побываем в Астраханском кремле 16 веке.

По желанию можем провести дополнительную экскурсию по закулисью с посещением балетных классов и театральных мастерских (по желанию).

Пообедаем в театральном кафе в 13:00, а затем вас ждёт мастер-класс по рисованию от театрального художника. Пётр Николаевич поможет нарисовать акварельный волжский пейзаж, а ещё расскажет про подготовку реквизита к спектаклям.

Вернёмся в гостиницу, с 16:00 до 17:00 у вас будет свободное время. В фойе гостиницы вы сможете выпить чай или кофе и перекусить.

Вечером отправимся на экскурсию по Астраханскому Государственному Театра Оперы и Балета, а после насладимся ещё одним спектаклем. После пищи духовной — пища материальная. Завершим день праздничным ужином, будем делиться впечатлениями и обсуждать увиденное в театре.

Экскурсия по Астрахани и спектакль в Государственном Театре Оперы и БалетыЭкскурсия по Астрахани и спектакль в Государственном Театре Оперы и БалетыЭкскурсия по Астрахани и спектакль в Государственном Театре Оперы и БалетыЭкскурсия по Астрахани и спектакль в Государственном Театре Оперы и Балеты
3 день

Отъезд

В 06:00 — трансфер из отеля в аэропорт. Вылет в Москву в 07:20 с прибытием в 09:05.

Есть возможность по вашему желанию продлить тур на 1 или 2 дня: можно отдохнуть, отправиться на театрализованную экскурсию в музей или картинную галерею.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в мини-отеле «Театральная»
  • Завтраки и обеды
  • Трансферы на минивэне по программе
  • Экскурсии
  • Билеты в театр (на репертуарные спектакли)
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Астрахани и обратно
  • Питание вне программы и ужины
  • Доплата за одноместное размещение - 3500 руб
  • Доплата за номер в пятизвездочном отеле от 2500 руб. и выше
  • Билеты на спектакли вне репертуара (гастроли столичных театров, антрепризы, спектакли с участием звёзд сцены)
  • Возможно провести тур индивидуально от 1 человека в любую субботу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт ИМ.Б.М. Кустодиева в Астрахани, 13:00. Рекомендуем рейс SU 1678 Airbus A320 SL с вылетом из Москвы в 09:15 и прибытием в 13:00
Завершение: Аэропорт ИМ.Б.М. Кустодиева в Астрахани, 06:20. Рекомендуем выбирать рейс SU 1173 Airbus A320 SL с вылетом в 07:20 и прибытием в Москву в 09:05
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Астрахани

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