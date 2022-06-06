Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд до острова Ольхон.
Размещение на турбазе.
Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 100 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Свободный день на Ольхоне.
Байкал на весь мир славится чистотой своих вод.
Старожилы острова утверждают, что если пожить на Ольхоне, то можно увидеть 9 разных цветов, в которые окрашивается Байкал в зависимости от времени года, погоды и времени суток.
Он может быть насыщенно-голубым, ярко-бирюзовым, темно-графитовым.
Сделайте несколько фотографий озера в разное время дня.
И вы убедитесь в этом!
Питание включено: завтрак, ужин.
Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 120 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Поездка в Тункинскую долину, поселок Аршан.
Размещение в гостинице или на турбазе.
В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 200 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Свободный день в Аршане.
Бурятская кухня отличается большим количеством используемого в блюдах мяса.
Она питательна и весьма вкусна.
Среди многочисленных кафе Аршана вы обязательно найдете то, в котором самые вкусные, на ваш взгляд, позы из рубленой говядины или самый ароматный традиционный соленый чай.
В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Переезд из Аршана в город Иркутск.
В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 220 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Тур предусматривает размещение при группе от 10 человек в гостинице и на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб.:
|Обычные даты
|Праздничные даты
|эконом
|стандарт
|эконом
|стандарт
|2-хместный номер
|55 600
|64 300
|59 300
|67 200
|доплата за одноместное размещение
|13 000
|19 000
|15 500
|21 000
Частично благоустроенное размещение – Эконом:
Благоустроенное размещение – Стандарт:
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.