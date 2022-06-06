Места силы Байкала

Байкал на весь мир славится чистотой своих вод

4.7
3 отзыва
Байкал на весь мир славится чистотой своих вод.

Старожилы говорят, что если пожить на Ольхоне, то можно увидеть 9 разных цветов, в которые окрашивается Байкал в зависимости от времени года, погоды и времени суток.

В этом туре можно сделать множество фотографий разных мест Байкала: побываем на острове Ольхон, в Тункинской долине, погуляем по берегу Кынгарги, где увидим таинственные сооружения из камней, приносящие удачу.
Места силы Байкала
Места силы Байкала
Места силы Байкала
Места силы Байкала
Места силы Байкала
Места силы Байкала
Места силы Байкала
Места силы Байкала
Места силы Байкала
Места силы Байкала
Ближайшие даты:
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даты

Программа тура по дням

1 день
Переезд до острова Ольхон

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: ужин. 
Автотранспортом: примерно 300 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.  

Переезд до острова ОльхонПереезд до острова ОльхонПереезд до острова ОльхонПереезд до острова Ольхон
2 день
Мыс Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин. 
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 100 км.   
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
3 день
День на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Байкал на весь мир славится чистотой своих вод.

Старожилы острова утверждают, что если пожить на Ольхоне, то можно увидеть 9 разных цветов, в которые окрашивается Байкал в зависимости от времени года, погоды и времени суток.

Он может быть насыщенно-голубым, ярко-бирюзовым, темно-графитовым.

Сделайте несколько фотографий озера в разное время дня.

И вы убедитесь в этом!

Питание включено: завтрак, ужин.

День на ОльхонеДень на ОльхонеДень на Ольхоне
4 день
Южная часть острова Ольхон

Поездка в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин. 
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 120 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

Южная часть острова ОльхонЮжная часть острова ОльхонЮжная часть острова ОльхонЮжная часть острова Ольхон
5 день
Переезд в город Иркутск

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак. 
Автотранспортом: примерно 300 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Переезд в город ИркутскПереезд в город ИркутскПереезд в город Иркутск
6 день
Тункинская долина

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Поездка в Тункинскую долину, поселок Аршан.

Размещение в гостинице или на турбазе.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.    
Автотранспортом: примерно 200 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.  

Тункинская долинаТункинская долинаТункинская долинаТункинская долина
7 день
День в Аршане

Свободный день в Аршане.

Бурятская кухня отличается большим количеством используемого в блюдах мяса.

Она питательна и весьма вкусна.

Среди многочисленных кафе Аршана вы обязательно найдете то, в котором самые вкусные, на ваш взгляд, позы из рубленой говядины или самый ароматный традиционный соленый чай.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.

День в АршанеДень в АршанеДень в АршанеДень в Аршане
8 день
Отъезд

Переезд из Аршана в город Иркутск.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.    
Автотранспортом: примерно 220 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.  

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает размещение при группе от 10 человек в гостинице и на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб.:

 Обычные датыПраздничные даты
экономстандартэкономстандарт
2-хместный номер55 60064 30059 30067 200
доплата за одноместное размещение13 00019 00015 50021 000

Частично благоустроенное размещение – Эконом:

  • Ольхон – Турбаза Набаймар, 2-местный номер (удобства на этаже), 3 ночи: ночь 1-4;
  • Иркутск – Гостиница Узоры, 2-местный номер (удобства в номере), 1 ночь: ночь 5;
  • Аршан – Гостиница Наран, 2-местный номер (удобства на этаже), 3 ночи: ночь 6-8.

Благоустроенное размещение – Стандарт:              

  • Ольхон – Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника 2-местный номер (удобства в номере), 3 ночи: ночь 1-4;
  • Иркутск – Гостиница Виктория, 2-местный номер (удобства в номере), 1 ночь: ночь 5;
  • Аршан – Турбаза Марьина Роща, 2-местный номер (удобства в номере), 3 ночи: ночь 6-8.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение, согласно выбранной цене
  • Питание: День 1: ужин День 2, 4: завтрак, обед, ужин День 3: завтрак, ужин День 5: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2, 4: завтрак, обед, ужин
  • День 3: завтрак, ужин
  • День 5: завтрак
  • Транспортные услуги: День 1: Иркутск – Ольхон День 2: По Ольхону День 4: По Ольхону День 5: Ольхон – Иркутск День 6: Иркутск – Аршан День 8: Аршан – Иркутск
  • День 1: Иркутск – Ольхон
  • День 2: По Ольхону
  • День 4: По Ольхону
  • День 5: Ольхон – Иркутск
  • День 6: Иркутск – Аршан
  • День 8: Аршан – Иркутск
  • Экскурсионные услуги: День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон День 4: Поездка в южную часть острова Ольхон.
  • День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 4: Поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • День 6-8: питание не включено в стоимость тура и оплачивается дополнительно
  • Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.)
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Медицинская страховка включена в стоимость?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Как организованы экскурсии?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.

Есть ли скидки детям?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!
Е
24 апр 2022
В общем и целом организацией довольны. Все, что заявлено, исполнили. Форсможоры решали быстро и так, что мы о них узнали совершенно случайно. Жалко только, что отель, где нас поселили, находится не в самой Листвянке, а в часе ходьбы от неё. А так все здорово, постоянно держали связь с организаторами по вацапу.
А
17 мар 2022
Хорошие внимательные организаторы, помогли подобрать тур. Единственное, что сказали брать обратный билет не ранее 20:00 из Иркутска, а по факту в городе мы были уже в 15:30. Я могла бы улететь раньше и не ночевать в Иркутске:) организаторы, пожалуйста, обратите на это внимание.
Организатору от большой страны Ольге огромное спасибо за проделанную работу!!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Анастасия!

Большое спасибо за обратную связь, для нас это очень важно.

Действительно, рекомендованное время вылета не ранее 20.00, так как на дороге могут случаться форс-мажоры, а расстояние достаточно большое (около 300 км) и нам необходимо иметь запас времени, ведь главное, чтоб бы вы не опоздали на ваш самолет. Нам жаль, что это доставило вам неудобства.

Рады, что в целом тур вам понравился, надеемся, что вы обратитесь к нам для организации вашего следующего путешествия по России!

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