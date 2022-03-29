10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.
Трансфер в пос. Листвянка (65 км, ~ 1 час).
Экскурсия по Листвянке с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.
Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп.оплата), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее.
Обед в кафе.
Возвращение в Иркутск.
Размещение в гостинице в Иркутске.
Посещение сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.
Свободное время.
(вкл. питание: обед)
Завтрак в гостинице.
После завтрака на автобусе отправляемся на остров Ольхон (320 км, ~ 6 ч.) по дороге, идущей по степям мимо старинных бурятских деревень, через живописные отроги Прибайкальского хребта, сибирскую тайгу, которые затем снова сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи.
Переправа на Ольхон – по специальной ледовой переправе.
Ольхон самый большой из 26 островов Байкала, его географический, исторический и сакральный центр, даже по своей форме напоминающий очертания озера. Переправа занимает около 40 мин.; вы увидите одновременно «Малое» и «Большое» моря – две части Байкала, разделённые Ольхоном, и знаменитый пролив Ольхонские ворота, пролегающий между островом и материком.
Еще 40 километров по острову и вы в поселке Хужир – столице острова.
Размещение на турбазе.
Обед.
Ужин.
(вкл. питание: завтрак, обед, ужин)
Завтрак на турбазе.
Пешая обзорная экскурсия по окрестностям: прогулка по поселку Хужир, посещение священного мыса Бурхан (Шаман-скала) – одной из 9 святынь Азии, одинаково почитаемой шаманистами, буддистами и ламаистами.
Делаем фото знаменитой Шаманки.
Свободное время.
Ужин на турбазе.
Вечером самостоятельные прогулки, фото звездного Байкальского неба.
(вкл. питание: завтрак, ужин)
Завтрак на турбазе.
Целодневная экскурсия на мыс Хобой – северную оконечность острова, вблизи самого широкого места Байкала.
По дороге вы сможете увидеть всё многообразие Байкальских природных ландшафтов, сконцентрированных на острове: степи с глубоко вдающимися в сушу и хорошо прогревающимися летом заливами, песчаные дюны, смешанные лиственные леса с участками реликтового ельника, живописные скалы на берегу из мрамора, покрытого красными лишайниками.
Горячий обед на костре.
А на самом мысу, откуда открывается панорамный вид на северную часть Байкала, и в хорошую погоду можно разглядеть очертания Ушканьих островов и полуострова Святой нос – прогулка по окрестностям, во время которой гид расскажет вам о легендах, традициях и обычаях, связанных с этими местами. У вас будет возможность увидеть уникальную байкальскую нерпу – единственного пресноводного родственника тюленей.
Ужин на турбазе.
(вкл. питание: завтрак, обед, ужин)
Завтрак на турбазе.
Трансфер на рейсовом туристическом транспорте на Малое море (~ 1,5 часа).
Размещение на турбазе.
Обед.
Прогулка по побережью Малого моря.
Вы сможете насладиться байкальским зимним пляжным отдыхом, к которому располагают живописные песчаные берега смешанные со снегом, контрастно выделяющиеся на фоне синеющего льда Байкала.
Ужин на турбазе.
(вкл. питание: завтрак, обед, ужин)
Завтрак на турбазе.
Свободный день на турбазе.
Можно посетить пещеры. Совершить ледовую экскурсию по островам Малого моря (доп. оплата). Прокатиться на велосипедах (доп. оплата), или на коньках по льду Байкала.
Самостоятельные фотопрогулки.
Ужин на турбазе.
(вкл. питание: завтрак, ужин)
Завтрак на турбазе.
Трансфер на рейсовом туристическом транспорте в Иркутск (~ 4,5 часа).
Вы снова увидите живописные горы Прибайкальского хребта, покрытые лесной чащобой.
Прибытие в Иркутск.
Размещение в гостинице.
(вкл. питание: завтрак)
Завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия по городу Иркутск: посещение исторического центра, набережной р. Ангары, памятников архитектуры. Экскурсия в Знаменский монастырь — один из самых красивых соборов Сибири, известный своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелихова и др.).
Посещение центрального рынка и сувенирной лавки.
Ориентировочное время окончания программы – 14:00.
(вкл. питание: завтрак)
- фотоаппаратуру;
- ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
- шапка с возможностью прикрыть уши;
- теплые непродуваемые перчатки;
- ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;
- теплая куртка;
- теплый свитер или флисовая кофта;
- штаны (можно лыжные);
- носки (термоноски и шерстяные);
- термобелье;
- очки солнцезащитные;
- фонарик;
- помада гигиеническая.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.
Каждый турист обязан:
- Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля
- Не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.)
- Соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне
- Выполнять требования руководителя группы, гида-проводника
- Соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым
- Соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры
- Выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности
- Соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель
- Бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы
(базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за
причиненный ущерб, Вы несете самостоятельно
- Соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23.00ч.
- Своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или
получении травмы
- Соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения - помните о низкой температуре воздуха в этот
период.
Напоминаем:
Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от
экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.