Весенняя классика Байкальска

Путешествие на Байкал! Возможность увидеть озеро во всей его красе

4.7
3 отзыва
Путешествие на Байкал! Возможность увидеть озеро во всей его красе.

Величественные горы хребта Хамар-Дабан, удивительная природа Байкальского заповедника, чистый воздух, уникальная вода Байкала – все это ждет Вас в этом туре.
Весенняя классика Байкальска
Весенняя классика Байкальска
Весенняя классика Байкальска
Весенняя классика Байкальска
Весенняя классика Байкальска
Весенняя классика Байкальска
Весенняя классика Байкальска
Весенняя классика Байкальска
Весенняя классика Байкальска
Весенняя классика Байкальска
Ближайшие даты:
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даты

Программа тура по дням

1 день

Переезд в г. Байкальск

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в город Байкальск.

Размещение в гостинице.

Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 150 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

2 день

Теплые озера

Поездка из Байкальска к Теплым озерам.

Прогулка по тропе к озерам, отдых на природе.

Возвращение в Байкальск.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км. Автотранспортом: примерно 90 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

3 день

День в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Всегда приятно прогуляться по берегу Байкала.

Вашими спутниками будут легкий бриз и яркое солнце.

Байкальск – самый южный город в Иркутской области.

Он находится на той же географической широте, что и столица Великобритании Лондон.

Однако это место далеко не такое хмурое и туманное.

Удивительно, но побережье Байкала славится большим количеством ясных дней, их в году бывает более трехсот.

Благодаря особому микроклимату, зимой здесь не бывает крепких морозов, а летом – удушающей жары.

Питание включено: завтрак, ужин.

4 день

Поселок Аршан

Поездка из Байкальска в Тункинскую долину, поселок Аршан.

Посещение водопадов и минеральных источников, буддистского дацана.

Вечером возвращение в Байкальск.

Питание включено: завтрак, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 330 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 10 ч.

5 день

Выезд в Иркутск

Выезд из Байкальска, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 150 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице/хостеле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

хостелэкономстандарт
2-хместный номер42 20045 30048 200
доплата за одноместное размещение-5 0007 000

Размещение хостел: Байкальск — Гостиница Маргобай — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже). 4 ночи: ночь 1-4.

Размещение эконом: Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 4 ночи: ночь 1-4.

Размещение стандарт: Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: ночь 1-4.

Варианты проживания

Гостевой Дом «Маргобай»

4 ночи

К услугам гостей гостиницы "Маргобай", расположенной в 200 метрах от озера Байкал, крытый бассейн, сауна, турецкая паровая баня, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы, ресторан с обслуживанием по меню и круглосуточная стойка регистрации.

Гостям предлагается размещение в номерах с телевизором, оформленных в строгом стиле и обставленных деревянной мебелью. Некоторые из номеров оборудованы просторной гостиной зоной и собственной ванной комнатой.

Расстояние от гостиницы до железнодорожного вокзала Байкальска составляет 10 км. За дополнительную плату гости могут воспользоваться услугами трансфера.

Гостевой Дом «Маргобай»Гостевой Дом «Маргобай»Гостевой Дом «Маргобай»Гостевой Дом «Маргобай»Гостевой Дом «Маргобай»Гостевой Дом «Маргобай»Гостевой Дом «Маргобай»Гостевой Дом «Маргобай»Гостевой Дом «Маргобай»Гостевой Дом «Маргобай»Гостевой Дом «Маргобай»Гостевой Дом «Маргобай»Гостевой Дом «Маргобай»Гостевой Дом «Маргобай»Гостевой Дом «Маргобай»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение согласно выбранной цене
  • Питание:День 1: ужинДень 2: завтрак, обед, ужинДень 3-4: завтрак, ужинДень 5: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2: завтрак, обед, ужин
  • День 3-4: завтрак, ужин
  • День 5: завтрак
  • Транспортные услуги:День 1: Иркутск – БайкальскДень 2: Байкальск – Теплые озера – БайкальскДень 4: Байкальск – Аршан – БайкальскДень 5: Байкальск – Иркутск
  • День 1: Иркутск – Байкальск
  • День 2: Байкальск – Теплые озера – Байкальск
  • День 4: Байкальск – Аршан – Байкальск
  • День 5: Байкальск – Иркутск
  • Экскурсионные услуги:День 2: Прогулка к Теплым озерамДень 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан.
  • День 2: Прогулка к Теплым озерам
  • День 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Рекреационные сборы
  • Экскурсионные услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой;
  • не забудьте фотоаппарат и отличное настроение.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Какие есть скидки за раннее бронирование?

При бронировании за 5 и более месяцев до начала тура - скидка 3%,
при бронировании за 4-5 месяцев до начала тура - скидка 2%,
при бронировании за 3-4 месяцев до начала тура - скидка 1%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
18 авг 2022
Благодарна Ирине Микитовой- менеджеру Большой Страны за оперативность, за достоверные ответы.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)
Е
11 июля 2022
Поездка была просто великолепной, Байкал нереально красивый😍 нетронутая природа, ее величие и размах никогда не оставил равнодушным!
Наш менеджер «Большой страны» Юлия и менеджер принимающей стороны
«Мой Байкал» Антонина супер профессионалы, вы помогли организовать наше свадебное путешествие на высшем уровне и сделать его незабываемым🥰
Всем рекомендуем отправиться на Байкал с вами!
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!

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