Активный тур по Золотому Уралу

Вся прелесть отдыха на Южном Урале в одном туре

5
3 отзыва
Вся прелесть отдыха на Южном Урале в одном туре! В короткие сроки у Вас есть возможность почувствовать себя отважными всадниками, покоряющими горные вершины и сплавиться на катамаранах по главной водной артерии Башкирии – реке Белая.

Журчание горных ручьев, бесконечные поля, наполненные ароматами разнотравья, придадут Вам сил, наполнят энергией и вдохновением на дальнейшие путешествия! Для индивидуальных групп от 6 человек возможно проведение в другие даты.
Активный тур по Золотому Уралу
Активный тур по Золотому Уралу
Активный тур по Золотому Уралу
Активный тур по Золотому Уралу
Активный тур по Золотому Уралу
Активный тур по Золотому Уралу
Активный тур по Золотому Уралу
Активный тур по Золотому Уралу
Активный тур по Золотому Уралу
Активный тур по Золотому Уралу
Активный тур по Золотому Уралу
Активный тур по Золотому Уралу
Активный тур по Золотому Уралу
Активный тур по Золотому Уралу
Активный тур по Золотому Уралу
Активный тур по Золотому Уралу
Активный тур по Золотому Уралу
Активный тур по Золотому Уралу
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Приятные конные прогулки
Приятные конные прогулки
Ознакомимся с упряжью и получим навыки верховой езды
Увлекательный сплав на катамаранах
Увлекательный сплав на катамаранах
Сплавимся на катамаранах и осмотрим геологический памятник "Доменные ворота"
Отрыв от цивилизации
Отрыв от цивилизации
Нас ждут ночевки под открытым небом, а также на туристической базе в живописном месте
Чайная церемония
Чайная церемония
Нас ожидает вкусная чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда
Уральская банька
Уральская банька
По окончании похода попаримся в русской баньке

Программа тура по дням

1 день

Навыки верховой езды, подготовка к маршруту

Встреча группы в г. Уфа:

В 10:00 встреча группы у центрального входа Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Групповой трансфер до с. Кага (300 км).

Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):

С 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.

Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайсу.

Размещение на туристской базе «Тенгри».

Обед.

Инструктаж по технике безопасности: «Правила поведения на маршруте».

Ознакомление с упряжью.

Навыки верховой езды на учебном кругу.

Ознакомительный радиальный конно-верховой выезд в окрестностях села.

Ужин.

Навыки верховой езды, подготовка к маршрутуНавыки верховой езды, подготовка к маршрутуНавыки верховой езды, подготовка к маршрутуНавыки верховой езды, подготовка к маршруту
2 день

Конный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника

Завтрак.

Подготовка к конному походу.

Конный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (30 км).

Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, соссново- березовыми и лиственичными лесами.

Обед.

Свободное время.

Размещение на базе «Тенгри».

Ужин.

Конный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедникаКонный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедникаКонный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедникаКонный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника
3 день

Конный переход через плитники к устью Черной речки

Выезд на маршрут.

Конный переход через плитники к устью Черной речки (25 км).

Обзор хребтов среднего и южного Крака.

Стоянка на р. Белая.

Ночевка в палатках.

Конный переход через плитники к устью Черной речкиКонный переход через плитники к устью Черной речкиКонный переход через плитники к устью Черной речкиКонный переход через плитники к устью Черной речкиКонный переход через плитники к устью Черной речки
4 день

Сплав от стоянки Черная речка до Доменных ворот

Подготовка к водной части маршрута.

Сплав от стоянки Черная речка до Доменных ворот.

Экскурсия к геологическому памятнику «Доменные ворота».

Ночевки в палатках.

Сплав от стоянки Черная речка до Доменных воротСплав от стоянки Черная речка до Доменных воротСплав от стоянки Черная речка до Доменных воротСплав от стоянки Черная речка до Доменных ворот
5 день

Продолжение сплава, прибытие в с. Кага

Продолжение сплава.

Прибытие в с. Кага, на туристскую базу.

Обед на турбазе.

Отдых на базе.

Баня.

Ужин.

Продолжение сплава, прибытие в с. КагаПродолжение сплава, прибытие в с. КагаПродолжение сплава, прибытие в с. КагаПродолжение сплава, прибытие в с. Кага
6 день

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов»

Завтрак. Знакомство с историей местности и посещение памятника архитектуры – Никольского храма.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Поход к Святому Источнику «Сажелка» (1 км).

Желающие могут совершить конно-верховую прогулку по окрестности (доп. плата).

Обед в с. Кага.

Чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского меда, бальзамов.

Отъезд в г. Уфа:

С 15:00 до 16:00 по местному времени.

В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа Универмаг. Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00

Самостоятельный отъезд:

В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (до 15:00 по местному времени).

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов»Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов»Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов»Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов»

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе «Тенгри» и в палатках.

Варианты проживания

Турбаза «Тенгри»

2 ночи

Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.

В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное.

Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе).

Турбаза «Тенгри»Турбаза «Тенгри»

Палаточный лагерь

3 ночи

Ночёвка на полатях в туристических спальниках, 2-3 местные палатки.

Палаточный лагерьПалаточный лагерь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в 2-х мест. номере на т/б «Тенгри» и в двухместных палатках на туристских стоянках
  • 3-х разовое питание (готовим совместно)
  • Аренда снаряжения и лошадей
  • Работа инструкторов
  • Экскурсии
  • Баня (по программе)
  • Автоподдержка
  • Страхование от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Групповой трансфер (г. Уфа – с. Кага – г. Уфа) – 3 400 руб
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы:легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /деньавто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /день
  • Авто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Кага
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Повседневный комплект не менее 2-х пар брюк: 1) шерстяные или хб, 2) капроновые или болоньевые (джинсы не рекомендуем); несколько футболок и рубашек с длинным рукавом, ветровка/дождевик, шапка и кепка, кофта или свитер, несколько смен носков (х/б и шерстяные) и нижнего белья, купальный костюм, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки желательно две пары), хорошо держащиеся на ноге сандалии.

Для отдыха на водных маршрутах (сплав по реке) необходимы: тёплые вещи, желательно из натуральной шерсти, т. к. только шерсть греет даже в воде. Лучшая обувь для сплава – кеды, кроссовки или любая другая легкая шнурующаяся обувь на шерстяной носок. Для защиты рук от холодной воды лучше запастись защитным кремом или жиром, либо иметь кожаные перчатки.

Не забудьте: умывальные принадлежности, личная аптечка, туалетная бумага, нож, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, походное полотенце,
зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле). Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организованно питание в туре?

На турбазе – трёхразовое, на базе еду готовит повар.

На маршруте: трехразовое, или по усмотрению группы, пища готовится на костре. Туристы принимают участие в приготовлении еды и дежурстве.

Какое предоставляется снаряжение?

Групповое туристское оборудование для ночёвок в полевых условиях (палатки, спальники со сменным постельным бельем, тур. коврики), тент, туристская баня, костровое оборудование (включая газовый комплект для автономного приготовления пищи), кухонный инвентарь. Специальное: весла и катамараны (2-х, 4-х местные), спасжилеты (по желанию), упряжь для лошадей.

Какая погода в туре?

Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов

Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.

После 15 августа наступает похолодание.

Какая дистанция маршрута?

30 км (конная часть) и 30 км (водная часть).

Есть ли клещи на Урале?

Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Есть ли скидки в туре?

Акция при бронировании от 2х человек на заезд 21 августа, трансфер в ПОДАРОК!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
28 авг 2022
Конная часть тура: тур не рекомендуется людям без подготовки, имеющим страх лошадей, и считающим что победить свой страх это адреналин, а если нет - то и так сойдет. Для романтиков повторю: тур АКТИВНЫЙ. Людей подготовленных ждёт море эмоций. Инструктора все покажут, и все проконтролируют. В переходе ждут очень красивые пейзажи Южного Урала, а так же обилие местной фауны.
Водная часть: благодаря профессионализму инструкторов чувствуешь себя в безопасности, работа в команде даёт новый опыт. Стоит обратить внимание защите от солнца, которое в горах Урала довольно жесткое, даже для человека не получающего ожоги часами в средней полосе России.

Общие эмоции от поездки положительные, туристическая база прикладывает большие усилия, чтобы поездка получилась многогранной и интересной, а пребывание туристов комфортным.
А
25 авг 2022
Тур отличный, очень понравилось! Интересная комбинация конного похода и сплава, а так же не очень большой по времени, показалось идеальным вариантом для первого похода такого типа, чтобы понять нравится ли тебе такое в принципе.
Лошади замечательные! Но не знаю как длительные переходы на них для тех, кто садится в первый раз (Наверное рекомендовала бы людям, перед поездкой в такой (или любой конный поход вообще) поход, походить на конюшню и получить начальные навыки верховой езды - так и человеку и лошади будет гораздо комфортнее)
Часть со сплавом тоже очень понравилась, интересно, отлично подходит для новичков в этом деле.
Проживание несколько ночей в палатке было отлично организовано, уютная атмосфера, приготовление еды на костре, красота! При этом так как ночей всего пара - хороший способ понять как ты вообще относишься к палаткам, перед тем как пробовать более длинные варианты походов.
Сама база Тенгри так же не разочаровала, как организация ночевки на ней, так и питания в столовой (просто, но очень вкусно).
Единственное, что, пожалуй, хотелось бы порекомендовать к доработке - это экскурсию по Каге в последний день. Она пешая, так что те кто устал в походе - переносят ее с трудом. А так же довольно простовата по наполнению, есть потенциал для гораздо лучшей подачи той же информации, чем было сделано.
А
21 авг 2022
Замечательный тур! Если вы хотите отдохнуть от работы и зарядиться энергией, то этот тур очень подходит, оптимальное сочетание конных прогулок и сплава по реке. Красивейшая природа, спокойные кони, водная гладь реки, а ночью у костра можно загадать желание на падающую звезду! А еще замечательные гиды - Айнур, Артур, Ксения и Женя, спасибо им огромное, и хорошая компания, было очень весело)))

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