Тур отличный, очень понравилось! Интересная комбинация конного похода и сплава, а так же не очень большой по времени, показалось идеальным вариантом для первого похода такого типа, чтобы понять нравится ли тебе такое в принципе.

Лошади замечательные! Но не знаю как длительные переходы на них для тех, кто садится в первый раз (Наверное рекомендовала бы людям, перед поездкой в такой (или любой конный поход вообще) поход, походить на конюшню и получить начальные навыки верховой езды - так и человеку и лошади будет гораздо комфортнее)

Часть со сплавом тоже очень понравилась, интересно, отлично подходит для новичков в этом деле.

Проживание несколько ночей в палатке было отлично организовано, уютная атмосфера, приготовление еды на костре, красота! При этом так как ночей всего пара - хороший способ понять как ты вообще относишься к палаткам, перед тем как пробовать более длинные варианты походов.

Сама база Тенгри так же не разочаровала, как организация ночевки на ней, так и питания в столовой (просто, но очень вкусно).

Единственное, что, пожалуй, хотелось бы порекомендовать к доработке - это экскурсию по Каге в последний день. Она пешая, так что те кто устал в походе - переносят ее с трудом. А так же довольно простовата по наполнению, есть потенциал для гораздо лучшей подачи той же информации, чем было сделано.