Встреча группы в г. Уфа:
В 10:00 встреча группы у центрального входа Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Групповой трансфер до с. Кага (300 км).
Самостоятельный заезд на турбазу (Белорецкий р-н, с. Кага):
С 12:00 до 14:00 местного времени (разница с московским временем +2 часа) в день заезда.
Если на время тура требуется стоянка для личных автомобилей, то она оплачивается дополнительно, согласно прайсу.
Размещение на туристской базе «Тенгри».
Обед.
Инструктаж по технике безопасности: «Правила поведения на маршруте».
Ознакомление с упряжью.
Навыки верховой езды на учебном кругу.
Ознакомительный радиальный конно-верховой выезд в окрестностях села.
Ужин.
Завтрак.
Подготовка к конному походу.
Конный переход вдоль границы Башкирского государственного заповедника (30 км).
Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, соссново- березовыми и лиственичными лесами.
Обед.
Свободное время.
Размещение на базе «Тенгри».
Ужин.
Выезд на маршрут.
Конный переход через плитники к устью Черной речки (25 км).
Обзор хребтов среднего и южного Крака.
Стоянка на р. Белая.
Ночевка в палатках.
Подготовка к водной части маршрута.
Сплав от стоянки Черная речка до Доменных ворот.
Экскурсия к геологическому памятнику «Доменные ворота».
Ночевки в палатках.
Продолжение сплава.
Прибытие в с. Кага, на туристскую базу.
Обед на турбазе.
Отдых на базе.
Баня.
Ужин.
Завтрак. Знакомство с историей местности и посещение памятника архитектуры – Никольского храма.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Поход к Святому Источнику «Сажелка» (1 км).
Желающие могут совершить конно-верховую прогулку по окрестности (доп. плата).
Обед в с. Кага.
Чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского меда, бальзамов.
Отъезд в г. Уфа:
С 15:00 до 16:00 по местному времени.
В день отъезда организован групповой трансфер из с. Кага в г. Уфа Универмаг. Ориентировочный приезд в Уфу к 21:00
Самостоятельный отъезд:
В день отъезда туристы самостоятельно выезжают из с. Кага (до 15:00 по местному времени).
Тур предусматривает проживание на турбазе «Тенгри» и в палатках.
Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории-отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.
В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало. Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное.
Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе).
Ночёвка на полатях в туристических спальниках, 2-3 местные палатки.
Повседневный комплект не менее 2-х пар брюк: 1) шерстяные или хб, 2) капроновые или болоньевые (джинсы не рекомендуем); несколько футболок и рубашек с длинным рукавом, ветровка/дождевик, шапка и кепка, кофта или свитер, несколько смен носков (х/б и шерстяные) и нижнего белья, купальный костюм, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки желательно две пары), хорошо держащиеся на ноге сандалии.
Для отдыха на водных маршрутах (сплав по реке) необходимы: тёплые вещи, желательно из натуральной шерсти, т. к. только шерсть греет даже в воде. Лучшая обувь для сплава – кеды, кроссовки или любая другая легкая шнурующаяся обувь на шерстяной носок. Для защиты рук от холодной воды лучше запастись защитным кремом или жиром, либо иметь кожаные перчатки.
Не забудьте: умывальные принадлежности, личная аптечка, туалетная бумага, нож, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, походное полотенце,
зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле). Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На турбазе – трёхразовое, на базе еду готовит повар.
На маршруте: трехразовое, или по усмотрению группы, пища готовится на костре. Туристы принимают участие в приготовлении еды и дежурстве.
Групповое туристское оборудование для ночёвок в полевых условиях (палатки, спальники со сменным постельным бельем, тур. коврики), тент, туристская баня, костровое оборудование (включая газовый комплект для автономного приготовления пищи), кухонный инвентарь. Специальное: весла и катамараны (2-х, 4-х местные), спасжилеты (по желанию), упряжь для лошадей.
Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов
Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.
После 15 августа наступает похолодание.
30 км (конная часть) и 30 км (водная часть).
Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.
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