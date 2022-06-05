Калейдоскоп Алтая

Экскурсионный тур «Калейдоскоп Алтая» на 10 дней

4.4
3 отзыва
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Калейдоскоп Алтая
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

В этом путешествии вы увидите Алтай во всем его великолепии и разнообразии. Вы окунетесь в лесную сказку Майминского и Чемальского районов, промчитесь по степным ландшафтом Курайской котловины и увидите снежно-ледовую пустыню Северо-Чуйского хребта.

Программа тура по дням

1 день
Прибытие на туркомплекс «Таежник». Экскурсия на Манжерокское озеро и на обзорную площадку горы Синюха

Встреча в аэропорту г. Барнаула или г. Горно-Алтайска.

Заселение после 14.00 (возможно более раннее заселение если номер свободен).

Сбор группы.

Обед в кафе на туркомплексе “Таежник”.

Экскурсия на Манжерокское озеро, которое находится недалеко от села Манжерок, у подножья гор Синюха и Малая Синюха

Поднятие на кресельном подъемнике на обзорную площадку горы Синюха, откуда открывается красивая панорама долины реки Катунь.

Возвращение на турбазу “Таежник”. 

Ужин в кафе на туркомплексе “Таежник”.

Питание включено: обед, ужин.

Протяженность: авто – 10 км, пешком – 2 км.

2 день
Туркомплекс «Таежник» – пасека &quot;Медом в ухо&quot; – Тавдинские пещеры – маральник &quot;Каим&quot; – &quot;Чертов палец&quot;.

Завтрак в кафе на туркомплексе “Таежник”.

Инструктаж по верховой езде.

Двухчасовая конная прогулка до места "Чертов палец", откуда открывается великолепная панорама на долину р.Катунь.

Обед в кафе на территории эко-отеля "Таежник".

Экскурсия в Тавдинские пещеры, мараловодческое хозяйство “Карым” и на пасеку "Медом в ухо".

В ходе экскурсии туристы познакомятся с благородными оленями – маралами и узнают о пользе продуктов мараловодства.

Гости Алтая получат уникальную возможность проследить весь технологический процесс изготовления пантосодержащих продуктов.

Во время посещения пасеки экскурсанты узнают о том, как живут и трудятся алтайские пчелы, а также об особенностях Алтайского меда.

Возвращение на туркомплекс "Таежник".

Ужин в кафе на туркомплексе “Таежник”.

Протяженность: авто – 70 км, кони – 10 км, пешком – 5 км.

3 день
Сплав по реке Катунь

Завтрак  в кафе на туркомплексе “Таежник”.

Подготовка к сплаву:

  • знакомство с инструктором;
  • получение снаряжения (гидрокостюмы, брызгозащитные костюмы, каски, жилеты);
  • инструктаж по технике водного туризма. 

Выезд к месту начала сплава – селу Чепош. 

Прохождение порогов Семинский (2 кат.сложности), Мунинский (2 кат.сложности), Манжерокский (2 кат. сложности).

Посещение Камышлинского водопада.

Обед в полевых условиях (чай, бутерброды, сладости). 

Окончание сплава на туркомплексе "Таежник". 

Ужин  в кафе на туркомплексе “Таежник”. 

Баня.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Протяженность: авто  40 км, рафт  40 км.

4 день
Путешествие по Чуйскому тракту. Экскурсия на озеро Ару-Кем

Завтрак  в кафе на туркомплексе “Таежник”.

Путешествие по древнейшему пути Сибири – Чуйскому тракту

Знакомство с  историей горного Алтая, с традициями коренного населения. 

Посещение Семинского перевала – самого высокого перевала Чуйского тракта.

Обед в придорожном кафе.

Переезд до кордона Ару-Кем.

Пеший переход до озера Ару-Кем.

Чистейшее озеро у подножия горы Уч-Энмек, на высоте 1400 м. над уровнем моря.

По своей форме озеро напоминает сердце.

Температура воды позволит искупаться в жаркий летний день.

В окрестностях озера растут многие лекарственные растения, заросли кустарников и лиственничный лес. 

Ночевка в деревянных домиках без удобств, вне зависимости от выбранной при бронировании категории размещения, на территории кордона Ару-кем. 

Внимание! Размещение в домиках от 2-х до 6-ти человек в домике. В данный день одноместное размещение – невозможно!

Ужин в кафе на кордоне “Арукем”. 

Баня (2 часа).

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Протяженность: авто  150 км, пешком  10 км.

5 день
Путешествие по Чуйскому тракту. Природный парк «Уч-Энмек». Экскурсия к наскальным рисункам урочища Калбак-Таш

Завтрак в кафе на кордоне “Арукем”.

Продолжаем путешествие по Чуйскому тракту до села Чибит.

Чуйский тракт сегодня – это крупнейшая трасса длиной 962 км, связывающая Россию и Монголию.

Известна же эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт – по ней шли торговые караваны с Востока в Россию и обратно.

Подробнее с историей уникального тракта туристы познакомятся во время экскурсии.

Группу ожидают остановки на серпантинном горном перевале Чике-Таман, а также в месте слияния двух великих алтайских рек Чуя и Катунь.

Обед в придорожном кафе.

После обеда экскурсия к памятнику Стремени.

Экскурсия к наскальным рисункам урочища Калбак-Таш, возраст которых датируется тысячелетиями.

Эта экскурсия – прекрасная возможность получить целостное представление об Алтае.

Размещение на территории туркомплекса "Кочевник" (либо аналогичном) в деревянных домиках (или номерах с удобствами, в зависимости от стоимости тура).

Ужин в кафе туркомплекса “Кочевник”.

Баня.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Протяженность: авто  200 км.

6 день
Авто-пешая экскурсия в долину Марса

Завтрак в кафе туркомплекса “Кочевник”. 

Авто-пешая экскурсия в долину Марса (Кызыл-Чин).

Когда-то на месте долины Кызыл-Чин было тёплое море Тетис, которое одолели ледники и превратили в холодное озеро. 6 тысяч лет назад здесь уже жили люди.

Сейчас здесь работают геологи, археологи, этнографы, они изучают землю, окрашенную во всевозможные оттенки красного и оранжевого и сине-зелено-фиолетовые горы. 

Обед в кафе.

Экскурсия на Гейзеровое озеро.

Гейзеровое озеро (Голубое озеро, Серебряное озеро) в диаметре — 25-30 метров, редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой.

На зеркале озера есть разводы насыщенного бирюзового цвета округлой или овальной формы, в загадочной глубине время от времени оживают «гейзеры», посылая на поверхность смесь голубоватой глины и песка, образуя на дне озера видимые круги.

Вы можете оказаться тем счастливчиком, который будет присутствовать при «извержении» и запечатлеет происходящее.

Возвращение на туркомплекс "Кочевник".

Ужин в кафе туркомплекса “Кочевник”. 

Баня.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Протяженность: пешком  2 км, авто  60 км.

7 день
Переезд в долину Чулышмана. Красные ворота. Улаганские озера и перевал. Пазырыкские курганы. Перевал Катуярык

Завтрак в кафе туркомплекса “Кочевник”. 

Переезд в долину Чулышмана до туристского кемпинга «Эзен».

Путь этого дня начинается по Чуйскому тракту, затем в селе Акташ дорога поворачивает на не менее красивый Улаганский тракт, по которому расположено множество красивейших и известных многим туристам мест, и путешественники с ними обязательно познакомятся.

К таким местам относятся Красные ворота, множество высокогорных озер Улаганского нагорья, перевал Улаганский, с. Улаган. 

Экскурсия в музей “Пазырык”.

Музей создан в 1998 году с целью сбора, сохранения, изучения и популяризации историко-культурного наследия теленгитов Улаганского района.

Состоит из четырех отделов: археологии, этнографии, истории, выставочного зала.

Особый интерес представляет копия древней колесницы из знаменитых Пазырыкских курганов.

Обед в кафе с.Улаган.

Пазырыкские курганы – это цепочка из 5 курганов, представляющих собой захоронения знатных кочевников и племенных вождей, датируемые 6-7 вв. до н.э.

Встреча с перевалом Кату-Ярык, высота 1500 м.

С перевала открывается впечатляющий вид на долину реки Чулышман

Спуск с перевала по серпантинной дороге в долину реки Чулышман.

По технике безопасности спуск с перевала осуществляется пешком, что дает возможность вдоволь насладиться видом на долину с высоты птичьего полета.

Долина отличается особым микроклиматом – тут почти всегда тепло и светит солнце.

Правда, дует довольно сильный ветер, но после сурового дыхания ледников берег горной красавицы реки Чулышман покажется райским местом. 

Размещение на туркомплексе “Эзен” в деревянных домиках.

Ужин в кафе туркомплекса “Эзен”. 

Баня.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Протяженность: авто  120 км, пешком  5 км.

8 день
Пешие экскурсии на водопады долины реки Чулышман

Завтрак в кафе туркомплекса “Эзен”. 

День активного отдыха. 

Пешая экскурсия на водопады долины реки Чулышман.

Долину реки Чулышман можно назвать долиной 1000 водопадов.

Огромное количество ручейков и речушек падают по крутым, практически отвесным склонам долины, образуя водопады различной высоты и мощности. 

В первой половине дня посещение водопада Кур-Куре.

Огромная масса воды падает с высоты примерно 60 метров, образуя взвесь водной пыли переливающейся на солнце всеми цветами радуги. 

Обед в кафе туркомплекса “Эзен”. 

Радиальный выход на водопад Малданаш.

Размещение на туркомплексе “Эзен” в деревянных домиках.

Ужин в кафе туркомплекса “Эзен”.

Баня.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Протяженность: пешком  18 км.

9 день
Экскурсия на &quot;Каменные грибы&quot;. Телецкое озеро. Водопад Корбу

Завтрак в кафе туркомплекса “Эзен”.  

Автопереезд ниже на 30 км до урочища Аккурум.

Переправа на правый берег р. Чулышман, пеший подъем к чуду природы Алтая – «Каменные грибы».

"Каменные грибы" – это каменные столбы особой формы – с ножкой и шляпкой, похожие на грибы.

«Ножка» сложена из более мягких известняковых пород, которые разрушались веками под действием воды и ветра, благодаря чему образовались напоминающие грибы фигуры. 

Возвращение на левый берег реки Чулышман.

Переезд до Телецкого озера.

Туристы увидят жемчужину Алтая с южного берега, который практически безлюден, в отличие от северного, где расположены населенные пункты и турбазы. 

Обед.

Водомоторная экскурсия по Телецкому озеру на катере до с. Артыбаш (2-3 часа).

Телецкое озеро – является одной из главных достопримечательностей Горного Алтая. Это красивейший водоем, протянувшийся с юга на север на 75 км. 

По пути через озеро – экскурсия на водопад Корбу.

Двенадцатиметровый водопад Корбу образовался в результате естественного провала русла реки Корбу, берущей начало с одноименного горного хребта.

Напротив водопада Корбу находится самая глубокая часть Телецкого озера – 323м.

Продолжение переезда до села Артыбаш на катере. 

Затем на автомобиле до туркомплекса “Горное озеро”.

Размещение на туркомплексе “Горное озеро”.

Ужин в кафе туркомплекса “Горное озеро”.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Протяженность: авто  85 км, катер  75 км, пешком – 3 км.

10 день
Экскурсия в музей имени Анохина. Отъезд

Завтрак в кафе туркомплекса “Горное озеро”.

Выезд до г. Горно-Алтайск. 

Обед в кафе г. Горно-Алтайск.

Экскурсия в музей имени Анохина.

В фондах Национального музея хранится весь спектр предметов материальной и духовной культуры народов Республики Алтай: археологические находки, характеризующие все основные этапы древней истории Горного Алтая, этнографические коллекции одежды и предметов и быта, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, естественнонаучные коллекции и фотодокументальные материалы.

Всего более 60 тысяч единиц хранения.

Уникальные коллекции: живописные и графические работы первого профессионального художника среди коренных народов Сибири, ученика И.И. Шишкина, Академии художеств – Григория Ивановича Чорос-Гуркина (1500 работ); художника Николая Иванович Чевалкова и других; фонд редкой книги XVII – XX вв., иконы; археологические находки с мерзлотных курганов, оленные камни, изваяния, рунические письмена тюркского периода, шаманская атрибутика. 

Экскурсия на гору Тугая г. Горно-Алтайск.

Переезд до т/к Таежник. 

Ужин в кафе туркомплекса “Таежник”.

Вечером выезд в Барнаул, Новосибирск.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Для тех кто прилетел в Горно-Алтайск, выезд на следующий день.

Проживание за доп.плату, необходимо бронировать заранее, завтрак в стоимость не входит.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трехразовое питание
  • Перевозки в соответствии с программой тура
  • Баня в соответствии с программой тура
  • Аренда катера
  • Работа инструкторов
  • Оплата сборов за посещение экскурсионных объектов в соответствии с программой тура
  • Оплата проживания туркомплекс “Таежник”, туркомплекс “Кочевник”, туркомплекс “Эзен”, туркомплекс “Горный источник” – либо, по техническим причинам, их аналоги
  • Аренда лошадей
  • Страховка ОСАО «Росгосстрах»
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Барнаул, г. Горно-Алтайск, г. Новосибирск и обратно
  • Трансфер до туркомплекса "Таежник" и обратно, кроме группового трансфера из/в аэропорт Горно-Алтайска, предоставляемого в подарок
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Страховка "Антиклещ"
  • Проживание до и после окончания тура
Место начала и завершения?
с. Манжерок
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
2. Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т.д.)
3. Удобная обувь (кроссовки, кеды. Обувь не должна быть новой и тереть) и носки, желательно х/б, 2-3 пары.
4. Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно даже в июле. (Толстовка или свитер, шапочка, теплые носки , утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки)
5. Удобная верхняя одежда. Брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности (а также совершить конную прогулку, если она включена в выбранный вами тур), не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
6. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т.п.) обязательно!
7. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
8. 2-3 майки или футболки (или что-то подобное) и/или легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце)
9. Средства личной гигиены (полотенце, личную кружку и пр.).
10. Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
11. Средства фото-видео фиксации окружающего мира гор, с запасом флэшек и зарядным усройством.
12. Для тех, кто выбрал тур с водной экскурсией - возьмите с собой одежду под гидрокостюм (что-то типа тонкого нательного белья или майку и шорты или бриджи) и обувь типа кед, быстросохнущую.

Входит ли доставка в стоимость тура?

Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т.к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.

Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.

Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.

Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с.Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.

Доставка из Барнаула:

Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.

Стоимость доставки в сборных машинах: 1300,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1100,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону.

Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета( сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем

Гостиницы в пределах города Горно-Алтайск. Мы заберем вас из любой гостиницы г. Горно-Алтайск, с.Майма, с.Карлушка, с.Рыбалка в день заезда до базовой точки начала тура в эко-отель Таёжник на индивидуальном трансфере за 500 руб/чел в одну-сторону. Такая же опция возможна по окончанию тура, но до аэропорта вам придется добираться самостоятельно!

Иная доставка. Остальная доставка от и до турбаз, гостиниц и отелей Республики Алтай до Таёжника будет являться индивидуальной и стоимость будет рассчитываться исходя из кол-ва людей и длительности переезда ( минимальная 500 руб/чел).

Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!

ВНИМАНИЕ!!!!! ЗА ОДИН ДЕНЬ ДО НАЧАЛА МАРШРУТА ТУРИСТАМ ВЫСЫЛАЕТСЯ НОМЕР МАШИНЫ И НОМЕР ТЕЛЕФОНА ВОДИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ВСТРЕЧАЕТ. ПОЭТОМУ ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЧТОБЫ УДОБНО БЫЛО СВЯЗАТЬСЯ С ВОДИТЕЛЕМ.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИЛЕТАЕТ В АЭРОПОРТ г.ГОРНО-АЛТАЙСКА КОНТАКТЫ ВОДИТЕЛЯ И НОМЕР ВОДИТЕЛЯ ВЫСЫЛАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ПРИЛЕТОМ

Как организовано питание на маршруте?

Организация питания на маршрутах начинается с момента заезда туристов на турбазу «Таежник» и включена в стоимость путевки.

Питание на маршруте трехразовое, организовано в кафе по комплексному меню, если иное не указано в программе тура (перекусы).

Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.

Требования к подготовке и возрасту участников

На маршрут допускаются дети с 7 лет в сопровождении родителей или доверенных лиц (требуется нотариально заверенная доверенность).

Особенности маршрута

Маршрут осуществляется на туристских микроавтобусах, часть маршрута по долине р.Чулышман проходит на автомобилях повышенной проходимости (УАЗ)
На маршруте работают 1-2 инструктора, водитель.
График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка

В стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие – 250 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.

А если рафт перевернется? Можно ли перевернуться на воде?

Переворот рафта на пороге возможен, это нормальная рабочая ситуация. Все инструктора готовы к такой ситуации и смогут оперативно организовать спас работы. Турист на месте будет проинструктирован, что ему делать  в случае переворота и тд. Благодаря гидрокостюму и спасжилету  турист не замерзнет и не утонет.

Все вещи будут упакованы в специальные непромокаемые мешки – драйбеги, которые крепятся веревками к рафту. Продукты помещаются в бочки с плотной крышкой. В случае переворота вещи не испортятся, не намокнут (ну может немного). Технику лучше дополнительно упаковывать в  специальные чехлы.

Как организована страховка на воде?

На маршруте группу сопровождает минимум два водных инструктора: рафт-гид и страхующий инструктор на каяке. Все туристы плывут на рафте с рафт-гидом. Впереди плывет страхующий инструктор на каяке. Инструктор на каяке первый просматривает пороги и передает информацию рафт-гиду, который помогает правильно пройти порог. Также, на судне обязательно есть спасконец («морковка») - верёвка длиной 15‑25 м с поплавком и карабином на конце для страховки с берега.

Можно ли приехать на своем авто?

Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.

Можно ли забронировать дополнительные ночи на тур. базе Таежник?

Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории. 
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб./сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.
 

Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Н
5 июня 2022
Прекрасный тур для тех, кому не нужна большая нагрузка. Мне немного не хватило активности)))
Е
24 авг 2021
Тур и программа отличные! Посмотрели за поездку почти весь Алтай
Б
19 авг 2021
Тур был долгожданный, замечательный. Я получила невероятно большое количество радостных, изумительных эмоций от увиденного, и от себя, что смогла, попробовала, дошла, забралась, и от тех чудесных людей, с которыми тебя свела судьба на эти десять дней.
Но есть момент, который несколько" смазывает" прекрасное впечатление о туре.
Это -прибытие- все мы практически прибываем с разницей в часовых поясах. В четыре утра по Москве, а в Горно-Алтайске 8 утра. То в первую очередь, хочется прилечь. А номер освобождают только в 14-00, а тебе предлагают прогулки и экскурсии. НИкакой информации организм не хочет воспринимать. А мы приехали с внучкой, шел дождь, а сидеть в беседке очень грустно и холодно.
И еще я бы предложила организовать тур на будущее с учетом возраста. Очень много спешки и суеты, а хотелось бы больше времени провести на знаковых объектах Алтая, местах силы,магии и осмысления.

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