Вечные снега, ледники, альпийские луга, тысячи озер и порожистых рек, красивые водопады. Путешествуя по Алтаю можно встретить множество горных озер. Побывав на них, Вы зарядитесь энергией, которая даст почувствовать себя сильнее и бодрее. Каракольские озера относятся к числу наиболее посещаемых объектов Горного Алтая.
Приезд в эко-отель «Таежник».
Для тех, кто планирует прилететь в аэропорт Горно-Алтайска – выбирайте рейсы с прилетом не позднее 12:00, поскольку переезд до стоянки в урочище Сугойна с учетом остановок занимает 4 часа.
Завтрак в кафе "Таежник" для тех, кто прибыл в эко-отель до 11:00, знакомство с гидом.
Если вся группа собралась рано – выезд по маршруту до стоянки в урочище Сугойна, обед в придорожном кафе.
Если мы кого-то ожидаем из Барнаула, то обед в кафе “Таежник”.
После обеда выезд по маршруту, переезд до стоянки в урочище Сугойна.
До села Эликманар группа переезжает на микроавтобусе/внедорожнике УАЗ, далее пересаживается на автомобиль повышенной проходимости и оставшиеся 30 км до урочища преодолевает на нем.
Размещение в палатках.
При фактическом наличии свободных мест в доме, можно их занять за доп.плату на месте.
Баня.
Инструктаж по технике безопасности, занятия по верховой езде.
Получение снаряжения, набора продуктов.
В пути: 4 часа. Протяженность: авто – 90 км.
Первый конный переход.
Собрав лагерь и позавтракав, участники получают алтайских лошадок, с которыми им предстоит путешествовать по горам Алтая.
Тропа идет по прикаракольской тайге, выводя туристов в зону альпийских лугов тайге и открывая замечательную панораму перевала Багаташ и Замки Горных Духов – скалы останцы по форме напоминающие древние замки.
Устанавливаем лагерь.
Все участники похода принимают участие в сборе дров для костра.
Ужин готовится гидом на костре, при желании участники группы могут ему помочь.
Конный переход 2,5-3 часа. Протяженность: 15 км.
Завтрак.
После завтрака пешая экскурсия на Муехтинский водопад.
Тропа к водопаду ведет через кедровый лес.
Высота падения воды в водопаде составляет порядка 12 метров.
Обед.
После обеда группа отправляется в дальнейший путь верхом на лошадях.
Туристам предстоит преодолеть перевалы Аккаинский и Айрыкский, с вершин которых открывается прекрасный вид на вершины хребта Иолго а также на множество озер расположенных там.
Лагерь ставим на полянке неподалеку от Каракокшинской пещеры.
Ужин.
Пеший переход 2,5-3 часа. Протяженность: 5 км.
Конный переход 5-6 часов. Протяженность: 18 км.
После завтрака пешая экскурсия в Каракокшинскую пещеру.
Большая Каракокшинская пещера расположена в скальном известняковом массиве северного склона хребта Иогло на высоте около 2000 м над уровнем моря.
Глубина пещеры составляет 24 м, протяженность ходов – 600 м.
Стены пещеры покрыты льдом, в ней встречаются сталактиты и сталагмиты.
Возвращаемся в лагерь, садимся на лошадей и отправляемся к следующему месту стоянки в урочище Уул.
Обед в виде перекуса у небольшого ручья.
По дороге преодолеваем перевал Байоюк, откуда открывается завораживающий вид на сеть озер.
Лагерь разбиваем в урочище Уул.
Пеший переход 1,5 часа. Протяженность: 3 км.
Конный переход 3,5-4 часа. Протяженность: 15 км.
Завтрак.
После завтрака отправляемся в пешую экскурсию к озеру Вероника.
Красивейшее горное озеро заворожит любого путника.
Обед в виде перекуса.
После обеда отправляемся к месту следующей стоянки на Кедровой поляне.
По конной тропе группа переваливает через перевал Ак-кая и спускается на Кедровую поляну, где устанавливает лагерь, в котором туристы будут ночевать 2 ночи.
Пеший переход 1,5 часа. Протяженность: 2 км.
Конный переход 3 часа. Протяженность: 14 км.
После завтрака отправляемся на экскурсию.
Верхом на лошадях поднимаемся на обзорную точку над озерами, откуда они открываются во всей красе, затем спускаемся к 3-му озеру.
Обед в виде перекуса на берегу озера.
После поднимаемся на "Цирк".
После экскурсии возвращаемся в лагерь на Кедровой поляне.
Ужин.
Общий переход 6-7 часов. Протяженность: кони – 11 км, пешком – 5 км.
Завтрак.
Сворачиваем лагерь и отправляемся в завершающий наше путешествие конный переход до базовой стоянки, расположенной в урочище Сугойна.
Конная тропа ведет по Кедровому лесу.
На базовой стоянке туристов ожидает жаркая банька.
Ужин, прощальный вечер у костра.
Протяженность: кони – 25 км.
Переезд к месту начала сплава.
Сплав.
Место сплава может изменятся в силу погодных условий, условий связанных с уровнем воды и силой течения в р. Катунь.
Завтрак.
Выезд из урочища Сугойна на автомобиле повышенной проходимости.
Туристы проходя пороги "Семинский" (II-III к.с.), "Мунинский" (II-III к.с.), "Манжерокская" шивера, порог "Манжерокский" (II-III к.с.).
Сплав заканчивается на берегу неподалеку от туркомплекса «Таёжник».
Ужин.
Баня.
Выезд.
Отправление в Новосибирск рейсовым автобусом вечером этого же дня в 22:30 – 23:00, время прибытия в Новосибирск в 7:15
Отправление до Барнаула рейсовым автобусом либо микроавтобусом вечером в 22:30, либо на следующий день в 11:30, время в пути 5-6 часов.
Для тех, у кого вылет из аэропорта Горно-Алтайска запланирован на следующий день после окончания маршрута – можно остаться ночевать на территории эко-отеля в палаточном лагере бесплатно или же забронировать номер за доп.плату.
Завтрак на следующий день после окончания маршрута в стоимость тура не включен.
Рекомендуется иметь собственный спальный мешок, рассчитанный на температуру до -5 градусов. При отсутствии, спальный мешок выдается.
Требование к набору личных вещей: ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку).
ВАЖНО! Одежда для верховой езды должна быть удобной, не сковывающей движения, не шуршащей. Брюки из плотной мягкой ткани без грубых внутренних швов.
На маршруте выдается все необходимое снаряжение.
На крутых склонах, каменных россыпях и снежных участках коня ведут в поводу.
На конной части маршрута работают 1-2 инструктора, 1-2 конюха; на водной части – 1-2 инструктора-водника.
График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора.
Маршрут несложный, в нем могут участвовать как люди, имеющие опыт конных и водных походов, так и новички.
Дети до 10 лет на маршрут не допускаются. Дети с 10 лет только в сопровождении родителей.
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т.к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) бесплатная! при приобретении данного тура.
Остальная доставка в стоимость тура НЕ входит. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска (Новосибирская область) в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала. Время в пути: 8-9 часов. Билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/. Либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с.Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда, мы можем Вам помочь приобрести данный билет, при условии оплаты его стоимости заранее. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула (Алтайский край) время в пути 4-5 часов. Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” до Барнаула или Новосибирска осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута, либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Доставка на рейсовом автобусе при отсутствии сборных машин.
Стоимость доставки в сборных машинах: 1300,00 из аэропорта Барнаула (Алтайский край) до Таежника в одну сторону; 1100,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону.
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-909-519-53-37, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время. Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Организация питания на маршрутах начинается с момента заезда туристов на турбазу «Таежник» и включена в стоимость путевки. Первый завтрак и обед (зависимости от особенности маршрута) организовывается в кафе или столовой расположенной по маршруту следования к базовой стоянке.
В стационарных и походных условиях питание трехразовое, пищу готовится туристами самостоятельно под руководством инструктора на костре, примусе или газовой горелке. Если другое не оговорено в особых условия обслуживания туристов на маршруте. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка.
Личную посуду туристам необходимо иметь свою.
Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура).
В пути возможно дополнение рациона свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, смородина, голубика, шиповник, шикша), диким луком.
Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
Вода берется из ручьев, рек, озер.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
В течении 5 дней после бронирования тура необходимо внести 20% от стоимости тура по реквизитам.
Оставшуюся часть вы оплачиваете на месте в первый день тура. Возможна оплата наличными или по карте через терминал.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.
Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб./сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.
Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),