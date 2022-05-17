Весна на Алтае удивительна! Природа оживает, распускаются первые цветы, а горы становятся лилово-розовыми! На скальных горах оживает маральник и благодаря своим цветкам меняет пейзаж гор. Наш тур – это прекрасная возможность увидеть самые красивые места Горного Алтая весной всего за неделю, не лишая себя благ цивилизации, проживая в комфортных условиях, и передвигаясь на автомобиле.
Прибытие в эко-отель "Таёжник".
Для тех кто приезжает в эко-отель "Таежник" до 11:00 завтрак в кафе на территории эко-отеля “Таежник”.
Заселение сразу после прибытия в эко-отель в номера согласно выбранной категории размещения.
Сбор группы, включая тех, кто прибыл из Барнаула.
Обед в кафе эко-отеля “Таежник”.
Экскурсия в Национальный музей им. Анохина.
Национальный музей Республики Алтай расположен в столице региона городе Горно-Алтайске.
В музее им. Анохина собрано большое количество экспонатов, посвященных истории, быту и культуре коренного населения.
Центральная экспозиция – захоронение знаменитой Алтайской принцессы Укока, которую местное население считает священной хранительницей алтайского народа.
В завершении экскурсии вас ждет этно-галерея "Юрта".
Войлочный мастер-класс.
Обряд знакомства, чаепитие алтайского травяного чая.
В этно-галерее можно будет приобрести сувениры из войлока авторской работы.
Ужин в кафе "Таежник".
Концерт горлового пения.
Протяженность: на авто – 66 км.
Завтрак в кафе на территории эко-отеля “Таёжник”.
В этот день туристы совершат водомоторную экскурсию на рафтах через Катунь к Камышлинскому водопаду, прогуляются по берегу Катуни, наслаждаясь насыщено-бирюзовым цветом воды.
Моторафтинг не оставит равнодушным никого из участников!
После прогулки – гости Алтая посетят сырный мастер-класс в деревне Берендеевка, где не только узнают как готовится сыр, но и отведают его.
Обед в кафе на территории этно-отеля “Берендеевка”.
После обеда экскурсия на зубровом питомнике и ботаническом саде.
Ужин в кафе “Таёжник”.
Протяженность: на авто – 160 км, пешком – 4 км.
Завтрак в кафе на территории эко-отеля “Таёжник”.
Чуйский тракт – сегодня это крупнейшая федеральная трасса длиной 962 км, связывающая Россию и Монголию.
Известна же эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт – по ней шли торговые караваны с Востока в Россию и обратно.
Подробнее с историей уникального тракта туристы познакомятся во время экскурсии.
В ходе экскурсии туристов ждет знакомство с Чуйским трактом, посещение знаковых природных, рукотворных и исторических объектов Чуйского тракта.
Туристы узнают историю строительства дороги вошедшей в список 10 самых красивых дорог по версии Юнеско, увидят гору Сарлык с высоты Семинского перевала, насладятся великолепием Каракольской долины, посетят памятник алтайскому суслику, ощутят захватывающие эмоции подъема по серпантинного перевала Чике-Таман, увидят место слияния рек Чуя и Катунь, узнают насколько может быть бирюзовой вода в главной реке Горного Алтая.
Обед в придорожном кафе "Катюша".
Также гостей ждет встреча с древней историей в урочище Калбак-Таш.
Заканчивается полный впечатлений день размещением в эко-комплексе "Кочевник", либо аналогичном.
Ужин в кафе на территории туркомплекса “Кочевник”.
Протяженность: на авто – 340 км, пешком – 4 км.
Завтрак в кафе туркомплекса "Кочевник".
В первой половине дня путешественников ждет путешествие в урочище Кызыл-Чин, именуемое среди туристов "Алтайским Марсом" из-за цвета гор, окружающих урочище и берега речушки с одноименным названием.
Прогулка по иной планете останется в памяти гостей туристов надолго.
По дороге на Марс путников ждет встреча с величественным Северо-Чуйским хребтом и фотосессия на его фоне.
Переезд до с.Чаган-Узун, пересадка на автомобили высокой проходимости, заброска в Кызыл-Чин, посещение "Марсового поля - 1".
Возвращаясь назад, гости региона посетят уникальное место "Гейзерное" озеро.
Обед в придорожном кафе.
После обеда группа выдвигается обратно, в эко-отель “Таежник”.
Санитарная остановка на Семинском перевале.
Ужин в кафе “Таёжник”.
Протяженность: на авто – 500 км, пешком – 3 км.
Мы предлагаем вам увлекательную поездку, маршрут которой включает посещение мараловодческого хозяйства, пасеки, Тавдинских пещер.
Мед – это еще одна визитная карточка алтайских гор.
Именно сладкий цветочный нектар, полученный из пыльцы высокогорных трав, особенно ценится любителями этого лакомства.
Пасека – место, где совершается настоящее таинство: благодаря труду сотни тысяч неутомимых насекомых получается этот удивительный продукт.
Хотите узнать, сколько километров пчела пролетает в день, сколько мед можно получить из одного улья и как отличить настоящий продукт от подделки, задайте эти и другие вопросы владельцам алтайской пасеки.
Следующая остановка на пути – Тавдинские пещеры.
Это массив из большого числа пещер (около 30) карстового происхождения.
Большая часть из них легко доступны.
Входы в некоторые из них даже оборудованы ступенями и туда проведен свет.
Прекрасная возможность заглянуть в подземные ходы без риска для жизни.
Во время посещения пещер необходимо преодолеть два сложных участка:
Обед в кафе "Таежник".
После обеда экскурсия на гору Синюха и Манжерокское озеро.
Вы посетите Манжерокское озеро, которое находится недалеко от одноименного села, у подножья гор Синюха и Малая Синюха.
Затем на гондольном подъемнике доберетесь на обзорную площадку горы Синюха, откуда открывается красивая панорама долины реки Катунь.
Далее мы едем в гости к еще одному из символов Алтая – маралу.
Разновидность оленя с рогами, дающими множество отростков.
Именно на Алтае сосредоточена основная часть мараловодческих хозяйств.
Эти животные удивительно красивы, но разводят их не из-за внешнего вида, а благодаря тому, что они являются источником ценного сырья – пантов, молодых рогов, которые широко применяются в оздоровительных целях.
Подробнее о маралах и о процессе заготовки рогов вам расскажут сотрудники хозяйства.
Ужин в кафе на территории эко-отеля “Таёжник”.
Протяженность: на авто – 140 км, пешком – 4 км.
Завтрак в кафе “Таёжник”.
Во время этой экскурсии вы увидите своими глазами пять удивительных чудес Телецкого озера.
Пять живописных водопадов – Киште (8 м), Корбу (12,8 м), Аю-Кечпес (80 м), Чодор (8 м) и Эстюбэ (8 м).
Эта программа для тех, кто хочет выйти за рамки классической экскурсии до водопада Корбу, для тех, кто хочет увидеть и узнать как можно больше о Телецком озере и его достопримечательностях.
Во время экскурсии наши экскурсоводы предоставят вам интересную информацию о Телецком озере, сведения о климате, растительном и животном мире прителецкой тайги и, конечно же, прогулка не обойдется без легенд и загадочных историй, которыми окутано Телецкое озеро.
Экскурсия на моторном катере.
Обед в кафе у водопада Корбу.
Возвращение на эко-отель "Таежник".
Ужин в кафе “Таёжник”.
Протяженность: на авто – 400 км, катер – 40 км.пешком – 1 км.
Завтрак в кафе на территории туркомплекса “Таёжник”.
Выезд согласно выбранного варианта доставки.
В аэропорт г. Горно-Алтайска к рейсу самолета, время группового выезда оговаривается накануне выезда, туристы, которые хотят уехать вне группового трансфера – оплачивают его отдельно.
В этот день есть возможность позднего выезда из эко-отеля "Таежник".
За дополнительную плату: в этот день мы можем организовать для наших гостей сплав по нижнему участку реки Катунь продолжительностью от 1 часа до 5 часов на воде.
Также есть возможность попробовать свои силы в верховой езде во время конной прогулки.
Обед в стоимость не входит.
Маршрут подойдет для всех желающих, т.к. не требует специальной физической подготовки.
Дети допускаются на маршрут с 6 лет в сопровождении родителей или других лиц, имеющих право сопровождать детей (по нотариальной доверенности).
Тур начинается на туркмоплексе «Таёжник» (с. Манжерок Республики Алтай).
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т.к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с.Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула: встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах: 1300,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1100,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону.
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета( сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость тура включена страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие – 65 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.
Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб./сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.
Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),