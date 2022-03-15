2 день

Восхождение на Манарагу

8:00 Подъём.

Индивидуальные утренние дела.

9:00 — 9:30 Сытный завтрак на берегу реки Косью (согласно меню).

9:00 Для основной части группы предусмотрен радиальный выход в сторону горы Манарага с восхождением на перевал Студенческий.

Путешествуя в горах можно сделать захватывающие снимки горных пейзажей, которые будут притягивать и вдохновлять.

У подножия Манараги много альпинистских маршрутов среди которых есть подходящие для новичков варианты, летом для прохождения по некоторым из них не требуется специальное снаряжение.

Но есть довольно сложные — осилить их смогут хорошо подготовленные скалолазы.

В путешествии рекомендован радиальный однодневный выход на Манарагу с западной стороны на гриву отрога основной горы.

Высота Манараги составляет 1663 метра, по форме гора представляет сильно рассеченный гребень с 7-ю крупными пиками, зубьями и зубцами "жандармами".

Манарага долго считалась среди Уральских гор самой высокой (1662 м), пока первенство не было закреплено за расположенной поблизости горой Народной.

Основной маршрут восхождения на Манарагу — это подъём на правый «палец» лапы медведя, а вот для поднятия на наивысшую точку (второй «коготь» справа) необходимо владеть специальными навыками и иметь альпинистское снаряжение.

Подъём на вершину Манараги осложнён рельефом — это грандиозное нагромождение курумов и камней иногда в половину человеческого роста, по которым и идти, и прыгать тяжело, кроме этого, подъём на зубцы требует альпинистского снаряжения и опыта, это рискованное мероприятие и в рамках данного маршрута восхождение предусмотрено только до перевала Студенческий.

Походы по крутым каменистым склонам в сухую погоду не просты, а в дождь лишайник размокает и становится хуже мыла, поэтому путешествия с целью восхождений на горы, возможны только при подходящей погоде.

Каждые 40 минут ходьбы команда останавливается на короткие паузы 5-10 минут для того чтобы восстановить силы.

14:00 Остановка на обед-перекус.

Для участников группы, посвятивших весь световой день радиальному выходу-путешествию, шеф-повар предварительно приготовит и распределит по ланч-боксам персональный ланч-обед.

Гора Манарага очень живописна и вызывает восторг у всех кому удалось совершить восхождение на вершину или увидеть ее вблизи.

Манарага не слишком экстремальна: высота 1663 метра над уровнем моря.

Шеф-повар с ресторанной кухней и мобильными шатрами располагается стационарно на территории, прилегающей к приюту Манарага на берегу реки Косью и находится в режиме ожидания основной группы на продолжении краткосрочного однодневного путешествия участников тура.

Желающие отдохнуть и насладиться природой Приполярного Урала без радиальных выходов — остаются в расположении приюта в течение всего дня и отдыхают стационарно в долине горной реки и наслаждаются окружающими видами.

Здесь почти нет комаров, кристально чистая вода рядом, небольшие кусты и сушняк, которого вполне хватает на костёр к ужину.

Острые чуть снежные вершины гор, зелёный ковёр лесотундры, звонкий и шустрый поток рек Манараги и Косью. И яркое голубое небо.

Прибытие основной группы в Приют "Манарага", отдых от утомительного перехода, индивидуальные дела, зарядка аккумуляторов для фото/видео техники.

21:00 Горячий ужин (согласно меню), на берегу реки в расположении приюта Манарага. Отдых.

23:00 Отбой.

Ночь на территории туристического приюта "Манарага" в долине реки Косью.

Участники экспедиции отдыхают в доме приюта "Манарага" либо, по желанию, в собственных или клубных палатках, спят на туристических ковриках в утеплённых спальных мешках.

Расстояние дневного трекинг-перехода: до 20 км.